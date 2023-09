J’ai été sculpté comme un kebab et électrocuté par des tortionnaires russes… puis on m’a montré une photo qui m’a convaincu que j’allais mourir

SHAUN Pinner était un soldat britannique à la retraite et décoré, menant une vie paisible et heureuse à Marioupol avec sa famille ukrainienne lorsque les forces de Poutine ont envahi le pays en février 2022.

L’ancien escadron né dans le Hertfordshire s’est engagé à se battre pour son pays d’adoption, expliquant qu’il y voyait « une bataille entre le bien et le mal » – pour ensuite être capturé par les forces russes en avril 2022.

Shaun Pinner s’est battu en Ukraine car il pensait que le bien luttait contre le mal. Crédit : Chris Eades

Shaun, à droite, a été détenu aux côtés de son compatriote britannique Aidan Aslin, à gauche Crédit : EPA

Hier, dans une interview exclusive, Shaun a révélé comment les appels au bureau de presse du Sun pendant ses six mois de captivité l’avaient aidé à rester sain d’esprit.

Et maintenant, dans des extraits de son nouveau livre, il révèle avec des détails effrayants comment il a été soumis à des tortures sadiques par des hommes qu’il croit être des agents des forces spéciales russes Spetsnaz.

‘État de choc’

De plus en plus de questions étaient criées, mais les mots me venaient trop vite.

Je ne pouvais pas répondre. Je bégayais, en état de choc, ma mâchoire encore palpitante à cause d’un passage à tabac antérieur.

Puis, dans ma vision périphérique, j’ai capté le miroitement d’une lame. Il se déplaçait devant moi à grande vitesse et dans un mouvement de faux.

Avant que je puisse réagir, il m’avait déchiré la cuisse et creusé le long du côté de ma jambe. L’acier était presque jusqu’aux os. Finalement, ça s’est tordu.

J’ai regardé la blessure avec horreur et j’ai crié. Un gros morceau de chair avait été coupé comme de la viande de kebab et pendait sinistrement.

Quelques semaines plus tard, il fut capturé par les troupes russes à Marioupol et fut victime d’abus et de torture. Crédit : East2West

Ses ravisseurs ont ri pendant qu’il criait d’agonie pendant son épreuve Crédit : Dan Charity

Le sang coulait et s’accumulait sur le sol et tout espoir de passer indemne la première phase de capture était désormais anéanti.

Il y avait de fortes chances que je sois tué ici et maintenant. Le mantra de ma femme Larysa tournait autour de ma tête. En direct. Lutte. Survivre!

C’était la seule chose qui m’éloignait de la douleur.

Quelqu’un se moquait de moi. « Oups – désolé. »

Puis les questions sont revenues. C’était comme si quelqu’un me frappait le cerveau avec un marteau.

‘Qui es-tu?’

« Écoute, je m’appelle Shaun. Attendez-‘

« Pour qui vous battez-vous ?

«Je suis un marine ukrainien. . .’

« Êtes-vous le MI6 ou le SAS ? »

« Mon pote, j’ai presque cinquante ans. S’il te plaît . . .’

C’était difficile de se concentrer. La douleur dans ma jambe se propageait maintenant vers l’extérieur ; chaque terminaison nerveuse de mon corps était pincée et ma vision était floue. La nausée m’envahit.

Puis quelqu’un m’a attrapé par les épaules et j’ai entendu le déchirement du ruban de masquage.

Quand j’ai baissé les yeux, l’un des opérateurs avait enveloppé ma cuisse dans un vieux T-shirt bleu et le collait maladroitement sur la plaie. En quelques secondes, il s’était imprégné de sang.

J’étais cagoulé, puis traîné et regroupé à l’arrière d’un Toyota RAV4.

Lorsque les frissons ont commencé, j’ai su que le choc de ce qui se passait s’était fait sentir.

Un des soldats m’a chuchoté à l’oreille. « Ne bougez pas ou nous vous tirerons dessus. . .’

Comme si cela allait arriver, je pouvais à peine me tenir debout.

‘Ça puait la mort

Shaun dit qu’il était saisi de peur lorsqu’il a été emmené à Donetsk pour être encore torturé. Crédit : East2West

Il a été soumis à une punition encore plus atroce et a cru qu’il allait mourir. Crédit : Dan Charity

Malgré le traumatisme physique et émotionnel, j’avais besoin de rassembler autant d’informations que possible sur le voyage, comme j’avais été formé pour le faire.

Il n’y avait qu’une seule route pour entrer et sortir de Marioupol dans cette zone, et je doutais vraiment qu’ils m’y ramènent.

Au lieu de cela, nous nous dirigions vers la ville de Donetsk, qui était sous occupation russe.

Au bout de trente minutes, la voiture s’est arrêtée et j’ai été tiré du véhicule comme un sac de courses surdimensionné.

Alors qu’on me forçait à franchir de plus en plus de portes et de couloirs, j’avais l’impression d’avoir été emmené dans un ancien commissariat de police ukrainien.

Les forces spéciales russes l’utilisaient probablement comme zone opérationnelle. Ensuite, je me suis retrouvé dans ce qui ressemblait à une salle de bain.

L’endroit était humide ; ça puait la mort, mais il n’y avait ni lavabo, ni toilettes, ni douche. Ma poitrine se serra de peur.

Dans le sol se trouvait un trou d’évacuation circulaire, positionné de manière à ce que toute trace de sang ou de dents, même d’orteils ou de doigts, puisse être évacuée avec un tuyau d’arrosage.

Des gens ont souffert et sont morts dans des endroits comme celui-ci. Je suis foutu, pensais-je.

Un type en survêtement s’est placé devant moi et a soulevé la capuche qu’ils m’avaient placée.

Il tenait un ordinateur portable et semblait vérifier mon visage avec la plateforme de médias sociaux à laquelle il s’était connecté.

Ensuite, ma capuche a été de nouveau tirée et j’ai été forcé de m’asseoir sur une chaise. Quelqu’un m’a attaché les poignets et les chevilles avec du ruban adhésif aux pieds en bois et au dossier du siège.

Par le trou du sac au-dessus de ma tête, j’ai repéré les bottes des gens qui marchaient autour de moi. Il y avait au moins quatre autres personnes dans la pièce.

Un drapeau ukrainien était drapé autour de mes épaules. La peur d’être sur le point d’être exécuté s’est intensifiée.

Cela va être filmé et ma mort servira de propagande.

J’ai senti mes mains être tirées et quand j’ai regardé autour de moi, l’un des opérateurs des forces spéciales attachait un jeu de palettes en plastique à mes doigts.

Il y eut un instant de pause, quelques pas et un déclic. Et — dit-dit-dit-dit-dit !

Sans aucun avertissement, une explosion d’électricité a déferlé sur mon corps.

La douleur était encore plus intense que la blessure à la jambe et j’ai été forcé de me redresser dans un spasme hyperactif, mes os se bloquant.

Chaque muscle se dilatait, se contractait et menaçait d’éclater.

Shaun pensait qu’il serait exécuté avec des extraits de sa mort utilisés comme propagande Crédit : AP

Le soldat décoré à la retraite a été interrogé après avoir été capturé Crédit : Ian Whittaker – News Group Newspapers Ltd

L’explosion n’a peut-être duré qu’une quinzaine de secondes, mais elle m’a semblé durer quelques minutes, et lorsque le courant a été coupé, je me suis dégonflé sur ma chaise, tremblant et bavant, mon cou incapable de supporter le poids de mon crâne, mon menton penché en travers. ma poitrine.

La salive et la morve coulaient sur mes genoux. Les cris ont repris peu après.

‘Qui es-tu?’

« Pour qui vous battez-vous ?

« Êtes-vous le MI6 ou le SAS ? »

J’ai entendu un mot ou deux être répété encore et encore.

Mon corps tout entier était secoué par l’écho métallique et engourdissant de l’électricité vivante. Un des opérateurs a soulevé ma capuche.

Il cliquait sur mes pages de réseaux sociaux. J’ai vu des photos de moments plus heureux – avec mes amis et ma famille, en vacances.

Puis il s’est arrêté et m’a montré une photo de mes années en tant qu’entraîneur de tireurs d’élite. J’étais en opération et je tenais un fusil. « Je vois que vous avez un Light Fifty ? Le gars connaissait son affaire.

L’arme était un fusil Barrett .50, populaire auprès de nombreux tireurs militaires.

« Je ne suis pas un tireur d’élite. »

« Vos photos racontent d’autres histoires. . .’

«Je ne suis pas un tireur d’élite. Je reçois tout le temps des photos avec des armes. Je suis un Marine.

« Vous êtes un tireur d’élite et un nazi. . .’

« Je ne suis pas un nazi ! Vous avez ma carte d’identité, je ne suis pas un tireur d’élite !’

J’ai entendu une autre voix derrière moi.

« Vous ne devriez pas être ici dans cette guerre. »

En levant les yeux, j’ai soudain réalisé que les palettes attachées à mes chiffres étaient probablement attachées à un téléphone de terrain.

Torture atroce

Ses ravisseurs l’ont nargué en lui demandant s’il voulait appeler sa femme. Crédit : Serhiy Abalmasov

Il a été soumis à un appareil de torture qui envoyait de l’électricité dans son corps. Crédit : Dan Charity

On savait que les Russes les branchaient sur le secteur pour en faire un appareil de torture réutilisé. Mes soupçons se sont confirmés quelques instants plus tard.

« Oh, Shaun. . . Vous voulez téléphoner à votre femme ?

J’ai essayé de secouer la tête, mais les muscles de mon cou ne pouvaient pas répondre.

‘Non. ‘S’il te plaît-‘

Dit-dit-dit-dit-dit ! Le claquement saccadé, le crépitement et le bruit de l’électricité à peine captée déchiraient l’air, sautant de la cabine téléphonique et frappant les palettes par la foudre.

Mon corps était saisi de puissance, vacillant et se resserrant. Les veines semblaient exploser partout dans mon dos et dans mon cou.

Deux, peut-être trois autres décharges électriques ont suivi jusqu’à ce que, finalement, je m’évanouisse à cause de la douleur.

Je ne sais pas exactement combien de temps j’ai été torturé. C’est difficile à deviner, et si quelqu’un m’avait dit que l’agonie avait duré plusieurs jours, je l’aurais cru.

Mais je n’étais pas brisé. Quand je suis revenu à moi, un pistolet de 9 mm a été enfoncé derrière ma tête et je n’ai eu aucune peur.

«J’ai fait la paix», murmurai-je. « Si vous voulez le faire, faites-le. . .’

J’ai entendu le cliquetis d’une chambre vide et j’ai senti le craquement de l’acier sur l’os alors qu’un pistolet me frappait l’arrière de la tête.

Quand j’ai levé les yeux, mes ravisseurs riaient. Pour eux, la souffrance humaine était une plaisanterie.

Je sais ce que tu penses : s’est-il fait chier ? La réponse est non, même si j’ai dû m’en approcher.

J’étais néanmoins fier d’être capable de maintenir ma vessie intacte malgré la torture, mais je savais qu’une souffrance psychologique encore plus grande était inévitable.

Les Russes avaient trouvé mon identité. Ils avaient mon profil sur les réseaux sociaux et avec lui un carnet de contacts de mes proches – des gens qui pouvaient être torturés émotionnellement à distance, pour le plaisir.

Effectivement, un smartphone m’a été pointé au visage peu de temps après.

Sur l’écran, il y avait une vidéo de moi assis sur une chaise avec un drapeau ukrainien drapé autour de mes épaules.

J’étais en train de trébucher et de faire des embardées avec l’électricité sous tension.

Une image de mon passeport est apparue. Le mot « décédé » avait été tamponné sur le dessus.

« Tu es mort sur Internet », murmura une voix.

Je n’avais aucun doute que les abus que j’avais subis se retrouveraient dans la boîte de réception de chaque ami et membre de ma famille en quelques minutes.

Shaun a revécu sa torture dans un nouveau livre, Live. Lutte. Survivre : l’histoire extraordinaire d’un soldat sur la guerre contre la Russie Crédit : Chris Eades

Eextrait de Live. Lutte. Survivre : l’histoire extraordinaire d’un soldat sur la guerre contre la Russie par Shaun Pinner, publié le 28 septembre