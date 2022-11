J’ai été sauvé par un héros alors que 2 hommes armés m’ont tiré dessus – je pensais que les coups de feu étaient des pétards avant que ma jambe ne se déforme, dit Imran Khan

IMRAN Khan a révélé que sa vie avait été sauvée par un héros qui était allé chercher une arme des mains d’un assassin potentiel.

La légende du cricket a revécu le moment où il pensait que les coups de feu étaient des pétards avant que sa jambe ne se déforme lors de la tentative d’assassinat après avoir été évincé du poste de Premier ministre pakistanais.

Imran Khan a revécu le moment où il a été abattu sur Piers Morgan ‘Uncensored’ Crédit : Talk TV

Le moment où le spectateur héros s’attaque au tireur lors de la tentative d’assassinat Crédit : Hamos_rao/Twitter

Khan se remet à l’hôpital après avoir reçu une balle dans la jambe Crédit : AFP

Il a déclaré à l’émission “Uncensored” de Piers Morgan sur Talk TV qu’il devait la vie à un passant à la réflexion rapide lorsque des hommes armés ont ouvert le feu, le frappant à la jambe.

Khan, 70 ans, prononçait un discours depuis son camion de campagne à Wazirabad, dans l’est du pays, lorsqu’il a été abattu.

Des images télévisées du rassemblement ont montré un passant saisissant par la main un agresseur armé d’une arme à feu et le tirant en arrière.

Khan a expliqué qu’il y avait deux hommes armés, dont l’un était sur son côté gauche “à seulement 20 pieds”.

“Les deux héros qui m’ont sauvé, l’un était ce type, quand il l’a vu sortir ce pistolet, ce type est immédiatement allé lui chercher la main et quand il a essayé de saisir le pistolet”, a-t-il déclaré.

“Le pistolet est tombé et c’est comme ça que j’ai été sauvé. Parce que j’aurais eu toutes les balles sur le haut de mon corps (mais) elles sont entrées dans mes jambes.

“Puis cet autre gars a essayé, il avait encore deux magazines.”

À ce moment-là, un père, qui est venu au rassemblement avec ses deux enfants, s’est attaqué au deuxième tireur mais a reçu une balle dans le visage et a été tué.

“Donc, si ce type n’était pas intervenu, il aurait récupéré deux magazines et aurait continué à tirer”, a-t-il déclaré.

“Cela a vraiment touché, pas seulement moi, mais l’ensemble du pays.

“Il y avait cette photo de lui étendu mort et ses deux enfants, assis de chaque côté, essayant de le réveiller. C’était probablement le site le plus horrible que j’ai vu.”

Khan a déclaré qu’il avait également été sauvé parce qu’il avait d’abord été touché à la jambe et “s’est effondré, alors les balles sont passées au-dessus de ma tête”.

Le politicien a été vu debout au sommet d’un camion porte-conteneurs se déplaçant lentement à travers une foule bondée lorsqu’il a été pris pour cible lors de la manifestation anti-gouvernementale.

Les foules applaudissaient Khan, qui a été évincé de son poste de Premier ministre lors d’un vote de confiance parlementaire en avril, lorsque les coups de feu ont retenti.

Khan, l’ancien capitaine de l’équipe nationale du Pakistan, a décrit le moment où les balles ont frappé.

“D’abord, ça ressemblait à des pétards, puis ma jambe droite a fléchi, car elle a été touchée par ces balles. Au début, c’était comme une sensation de brûlure.

“Quand j’ai été touché à la jambe et que je suis tombé, et que je suis tombé et que les tirs ont cessé, j’ai réalisé que j’avais été sauvé.

“Je me suis vérifié parce que j’étais engourdi au début et j’ai vérifié mon corps ‘où suis-je touché?’… Je ne saignais pas trop.”

Khan dit qu’il se remet maintenant après avoir été soigné à l’hôpital qu’il a construit après la mort de sa mère d’un cancer.

« J’ai eu trois balles tirées de ma jambe droite et des éclats d’obus dans ma jambe gauche.

«Donc, l’une des balles m’a fracturé le tibia, donc cela prendra un peu de temps. Mais je me remets et je suis content – ça aurait pu être bien pire.

Khan a accusé l’armée de soutenir le plan visant à l’évincer du pouvoir.

Au moment de l’attaque, les assistants du parti Pakistan Tehreek-e-Insaf de Khan ont accusé le Premier ministre Shehbaz Sharif et le responsable du renseignement, le major-général Faisal Naseer, d’être à l’origine de l’attaque.

Khan a déclaré à Piers Morgan que l’attaque était un “complot” après que la “réaction publique sans précédent” ait secoué ceux qui l’avaient démis de ses fonctions.

“Je pense donc qu’à partir de ce moment-là, ils s’attendaient à ce que la popularité de mon parti baisse. En fait, ça a augmenté. C’est alors que ma vie a été en danger.