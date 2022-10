J’ai été retenu captif par les troupes russes – les tortionnaires de Poutine m’ont tasé, ont exécuté une simulation d’exécution et ont fustigé AC/DC sans arrêt

Un travailleur humanitaire de la BRIT a été retenu captif par les troupes russes qui l’ont tasé et ont exécuté des simulations d’exécutions et ont fustigé AC/DC sans arrêt.

Dylan Healy, 22 ans, a été pris en embuscade lors d’une mission d’aide en Ukraine et contraint de passer des semaines dans une cellule russe miteuse où il a été battu et torturé quotidiennement.

Dylan Healy a été pris en embuscade lors d’une mission d’aide en Ukraine en mai 1 crédit

Paul Urey, 45 ans, a également été emprisonné mais est décédé plus tard en prison Crédit : PA

Vladimir Poutine a salué le travail des séparatistes pro-russes en Ukraine 1 crédit : East2West

Lui et Paul Urey, 45 ans, voyageaient d’Odessa à Zaporizhzhia lorsque leur convoi a été arrêté à un poste de contrôle russe et forcé de s’agenouiller au bord de la route et de tirer dessus dans une exécution par canular.

Les braves Britanniques, qui effectuaient un travail d’aide vital, ont ensuite été regroupés dans des cellules de la taille d’un seul matelas et soumis à une torture indescriptible.

Dylan s’en sortirait vivant lors d’un échange de prisonniers, mais Paul mourrait malheureusement aux mains de ses ravisseurs russes le 10 juillet.

Le Britannique libéré a déclaré au Sunday Mirror que lui et Paul étaient criés à chaque fois qu’ils s’endormaient et étaient régulièrement traînés au milieu de la nuit et abattus lors d’exécutions simulées.

“Tout ce que le tireur avait à faire était d’appuyer sur la gâchette et nous étions partis”, a-t-il déclaré au journal.

“Nous sommes restés silencieux. Il nous a demandé si nous avions un dernier mot et nous avons dit non. Puis il a tiré un coup de feu dans la boue au milieu de nous deux. Paul a dit: ‘C’était proche'”.

Les ravisseurs de Paul ont cité “le stress et des raisons médicales” pour cette mort, mais l’Ukraine suggère que son corps présentait des signes de torture.

Dylan – qui a quitté le Royaume-Uni pour rejoindre la Légion étrangère ukrainienne, pour la quitter peu de temps après – a déclaré que lui et Paul avaient entrepris un voyage de 460 milles d’Odessa à Zaporizhzhia pour sauver une mère et deux enfants lorsqu’ils ont été capturés en mai.

Ils étaient à 30 minutes de leur destination lorsqu’ils ont été arrêtés par un garde après avoir passé un poste de contrôle russe.

Lui et Paul ont reçu l’ordre de sortir de leur véhicule, ont été menottés, ont eu des sacs sur la tête et ont été emmenés dans une prison près de Marioupol.

Ils ont été placés dans des cellules séparées et torturés pendant des jours par le FSB, les services secrets russes.

“Il n’y a pas eu de panique, j’étais résigné. Je ne voulais pas pleurer parce que ça n’allait rien y changer”, a expliqué Dylan.

“Ils vous ont crié dessus si vous dormiez. Ils m’ont noyé. Ils m’ont mis sur une table, m’ont mis un chiffon dans la bouche et m’ont versé de l’eau jusqu’à ce que j’étouffe.

“Quand j’ai parlé à Paul, il a dit que cela ne lui était pas arrivé. Ils voulaient savoir comment nous nous étions retrouvés derrière les lignes et pourquoi – et si nous étions des espions britanniques.

“Il y avait des passages à tabac réguliers, tous les jours. Ils avaient des matraques de police à l’ancienne et mes côtes étaient cassées.”

Il a dit que les Russes avaient “un amour du taser” et qu’ils se plantaient de longues griffes dans la peau.

Ils avaient de la musique heavy metal comme AC/DC, Rammstein et Slipknot en boucle de quatre heures.

Deux semaines plus tard, ils ont été transférés dans une prison de Makiivka où ils ont reçu des brosses à dents et ont été autorisés à regarder le football – c’est également là qu’ils ont rencontré leurs camarades britanniques capturés Aiden Aslin et Shaun Pinner.

Ils étaient là quand Aiden et Shaun ont été condamnés à mort.

“Je savais que nous étions dans une mauvaise situation et les verdicts n’ont pas été une surprise”, a déclaré Dylan.

“Shaun est une bonne personne avec qui essayer de rationaliser les choses. Comme moi, il ne pleure pas vraiment. Nous nous sommes débrouillés avec l’humour britannique stéréotypé.”

Le 8 juillet, Dylan et Paul ont été chassés de leurs cellules et forcés de signer de faux aveux pour “minimiser les risques pour nous-mêmes”.

Dylan a appris qu’il avait été condamné à 14 ans de prison et à la peine de mort, tandis que Paul risquait sept ans de prison et avait été torturé sur le chemin du retour vers leurs cellules.

“Ils ont fait quelque chose pour le faire crier pendant 10, 20 secondes”, a déclaré Dylan.

“Je ne pense pas que je n’entendrai plus jamais quelqu’un crier comme ça. C’était la dernière fois que j’ai vu Paul vivant.”

Deux jours plus tard, Paul a commencé à tousser et à s’étouffer.

“À ce moment-là, nous avons dit:” Paul est mort “”, a déclaré Dylan.

“Je ne pouvais pas comprendre. C’était un très bon ami – honnêtement, j’aurais échangé avec lui tout de suite.”

En septembre, Dylan a été “menotté, ensaché et bâillonné” et forcé à monter dans un véhicule avec 30 autres personnes pendant 18 heures.

Il craignait d’être finalement exécuté et surpris lorsqu’il s’est retrouvé sur une piste d’atterrissage russe accueilli par des représentants d’Arabie saoudite qui lui ont dit qu’il était en sécurité.

Il a été transporté via l’Arabie saoudite à Heathrow et a retrouvé ses parents et le labradoodle Arthur.

Il traite toujours son calvaire.

“Je ne peux pas ébranler le sentiment d’hyper-conscience. J’ai passé cinq mois à remarquer chaque petit changement – alors j’ai du mal à dormir”, a-t-il déclaré au Sunday Mirror.