J’ai été retenu captif par les forces russes en Ukraine et forcé d’enregistrer un message d’adieu pour ma fille, dit Brit POW

Les gardes russes de SICK ont demandé à un prisonnier de guerre britannique d’enregistrer un message d’adieu à sa fille lors d’une simulation d’exécution.

John Harding, 59 ans, a été libéré après avoir été capturé en combattant pour l’Ukraine et est maintenant rentré chez lui, où il raconte l’enfer qu’il a enduré.

John a parlé de son calvaire aux mains des Russes Crédit : Dan Charité

John photographié avec Shaun Pinner et Aiden Aslin Crédit : Universal News & Sport

Avec John sur le vol de retour vers le Royaume-Uni mercredi, il y avait Shaun Pinner, Aiden Aslin, Dylan Healy et Andrew Hill.

Les captifs ont été libérés dans le cadre d’un accord surprise négocié entre le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane et le président russe Vladimir Poutine.

John, de Sunderland, servait comme infirmier de combat dans les forces armées ukrainiennes lorsqu’il est tombé aux mains des Russes.

En plus des passages à tabac sauvages, ses ravisseurs ont joué avec lui à des jeux psychologiques déformés.

Le père de deux enfants a déclaré au Daily Mail qu’à un moment donné, il avait reçu l’ordre d’enregistrer un message car il devait être exécuté par un peloton d’exécution.

Il a dit avoir été détenu dans un total de trois prisons, dont une qu’il a surnommée “The Dark Side”, à Donetsk sous contrôle russe, où il a été battu à plusieurs reprises par des gardes de la police de la région.

Dans les pires passages à tabac, un groupe de gardes a gloussé alors qu’ils attachaient un sac de transport sur sa tête, lui menottaient les mains derrière le dos et déclenchaient un coup de poing de 30 minutes.

Ils lui ont donné des coups de poing, de pied et sauté sur le corps, lui brisant la plupart des côtes et lui laissant uriner du sang.

Il a également été inculpé et condamné par un tribunal kangourou pour crimes de guerre et encourt un minimum de 20 ans de prison.

Les larmes coulant sur son visage, John a déclaré au Sun: “J’ai pensé:” J’aimerais juste qu’ils me tuent maintenant “.

“C’était le pire moment – la façon dont ils nous ont traités était épouvantable. Dans ma tête, je me suis juste dit : « J’ai été frappé plus fort par ma sœur ».

« Si j’avais su comment nous serions traités avant de nous rendre, je serais resté et j’aurais installé un nid de tireurs d’élite et j’aurais juste essayé d’en éliminer quelques-uns avant de me faire tuer.

« Les autres prisonniers et moi avons gardé le moral en riant entre nous dans nos cellules.

“Nous plaisantions sur la façon dont nous aimions notre steak cuit puisque nous ne mangions que du pain.”

John avait servi en Ukraine en tant qu’infirmier avec le 2e bataillon du régiment Azov.

Il s’est rendu et a été fait prisonnier en mai après que son unité ait manqué de munitions alors qu’il se trouvait dans l’aciérie d’Azovstal dans le port assiégé de Marioupol, dans l’est de l’Ukraine.

Aiden et Shaun, qui ont également été capturés à Marioupol, avaient été condamnés à mort par un tribunal russe par procuration de Donetsk.

John a été jeté dans un bus et y est resté pendant trois jours, se nourrissant de biscuits et d’eau sale pendant que sa prison était préparée.

Mais mardi, les prisonniers ont reçu l’ordre de rassembler leurs affaires. Ils ont été relâchés dans un aéroport russe où ils ont été accueillis par des Saoudiens qui les ont escortés jusqu’à l’avion pour Riyad, avec cinq autres étrangers, un groupe de gardes du corps et un équipage de trois personnes.

John a révélé le moment surréaliste où il a posé les yeux sur Abramovich, qui a remis à chacun des hommes un iPhone 13 afin qu’ils puissent appeler leurs familles et leur faire savoir qu’ils rentraient chez eux.

“Je n’ai même pas remarqué, mais Shaun a dit que ça lui ressemblait”, a-t-il déclaré au Sun.

“Il est allé le voir dans l’avion et lui a demandé d’où il venait et Roman a répondu” Londres “.

“Puis Shaun a dit:” Vous ressemblez vraiment à Roman Abramovich “et il a répondu:” C’est parce que je suis lui, monsieur “. Il ne pouvait pas le croire.

“J’ai plaisanté en disant que Shaun est un fan de West Ham et nous avons tous ri.”