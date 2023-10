J’ai été ravagé par des punaises de lit et laissé couvert de 100 piqûres lors de mes vacances à Benidorm dans le pire des cas que mon médecin ait JAMAIS vu.

UNE HOLIDAYMAKER a été dévorée vivante par des punaises de lit alors qu’elle était couverte de plus de 100 piqûres douloureuses qui démangeaient.

Natalie Brown, 28 ans, a raconté comment ses vacances à Benidorm se sont transformées en cauchemar lorsqu’elle a été violemment attaquée par les sangsues.

Natalie Brown a été laissée couverte de piqûres de punaises de lit Crédit : mediadrumimages

Ses mains, ses bras, ses jambes et son visage étaient couverts de morsures. Crédit : mediadrumimages

Natalie a ressenti une douleur intense à cause des démangeaisons Crédit : mediadrumimages

Les vacances de Natalie ont tourné au cauchemar Crédit : mediadrumimages

Les punaises de lit sont des créatures hématophages qui se cachent dans les meubles Crédit : Reuters

Son médecin lui a dit qu’il s’agissait de l’un des pires cas de piqûres de punaises de lit qu’elle ait jamais vu.

Elle est restée marquée pendant plus de six mois en raison d’une réaction sévère face aux créatures.

Les minuscules créatures lui avaient mordu les bras, les jambes, le torse et même le visage.

Elle a passé trois jours dans une maison de vacances de 203 £ réservée via Airbnb avec ses amis lorsque les insectes sont descendus pour se régaler.

Le parajuriste, de Birmingham, dormait sur le canapé-lit.

Natalie a remarqué une morsure sur son bras après la première nuit – et n’y a pas prêté attention.

Mais au cours des deux jours suivants, elle a accumulé d’autres piqûres qui lui ont laissé des démangeaisons cutanées.

Son état s’est aggravé au fil du temps et, à son retour au Royaume-Uni, les morsures atroces étaient insupportables.

Natalie a eu une mauvaise réaction aux punaises de lit, ce qui l’a obligée à suivre une cure d’antibiotiques.

Elle a dit qu’elle avait perdu le compte du nombre de piqûres de punaises de lit et que son médecin avait déclaré que c’était l’un des pires cas qu’elle ait vu.

«Ils étaient partout sur mon corps, et la plupart étaient sur mes jambes», a déclaré Natalie.

« Mes piqûres me démangeaient incroyablement, elles étaient douloureuses et je n’ai pas pu montrer mes jambes et mes bras pendant environ six mois jusqu’à ce que les morsures et les cicatrices disparaissent.

«Cela a ébranlé ma confiance et j’étais gêné de le dire aux gens parce qu’ils étaient tous d’un côté de mon visage.

« J’ai dû dire au travail que je ne pourrais pas venir au bureau tant que ces piqûres n’auraient pas diminué.

« Je ne voulais pas non plus allumer mon appareil photo à la vue de tout le monde. »

Natalie s’est rendu compte qu’elle avait été mordue la première nuit où elle a dormi sur le canapé-lit, mais comme elle n’avait nulle part où dormir, elle a dû endurer l’infestation.

Ses amis qui avaient des lits normaux n’ont pas été mordus par les créatures.

« Au départ, les piqûres étaient assez petites, mais elles ont empiré depuis mon retour à la maison », a déclaré Natalie.

« Mes amis ne pensaient pas que les piqûres étaient si graves lorsqu’elles étaient fraîches, mais au cours des semaines suivantes, elles sont devenues plus grosses et beaucoup de gens ont été choqués par la quantité de morsures sur moi, en particulier celles sur mon visage.

« Les gens disaient qu’ils ressentaient des démangeaisons rien qu’en les regardant et disaient qu’ils avaient l’air très douloureux. »

Natalie a déclaré que cela l’avait rendue extrêmement consciente de rester dans de nouveaux lits.

«Cela m’a rendu extrêmement consciente de rester dans de nouveaux lits et j’inspecte toujours le lit avant d’y entrer», a déclaré Natalie.

Natalie a déclaré que certaines personnes ne croyaient pas qu’elle aurait pu être piquée par des punaises de lit.

« Une amie a dit qu’elle pensait qu’ils étaient mythiques, comme le dicton ‘ne laissez pas les punaises de lit piquer’, elle pensait que ce n’était pas une chose réelle qui pouvait arriver », a déclaré Natalie.

« Un autre ami pensait qu’ils étaient microscopiques et ne pouvaient pas provoquer autant de morsures.

«Une autre personne a dit qu’elle vérifierait son lit à partir de maintenant, car elle n’aurait jamais pensé que ce serait aussi grave que moi.

« Les voyages sont un de mes grands passe-temps et j’essaie de visiter autant d’endroits que possible, mais c’était la première fois que je me faisais piquer par des punaises de lit, je ne les avais même pas vues auparavant. »

Natalie a partagé ses conseils pour ceux qui ont la malheureuse expérience des piqûres de punaises de lit.

« Utilisez des produits anti-démangeaisons et anti-cicatrices, et lavez tous vos vêtements sur des cycles de lavage et de séchage à chaud », explique Natalie.

« Enregistrez aussi vos bagages, les punaises de lit peuvent y rester. J’ai tout passé l’aspirateur et j’ai gardé mes bagages dehors jusqu’à ce que j’aie effectué mes vérifications.

« Contactez un médecin et obtenez des antihistaminiques, une crème d’hydrocortisone et si nécessaire des antibiotiques. J’ai dû prendre des antibiotiques car j’avais une réaction aux piqûres.

« Cela provoquait tellement de démangeaisons et de cicatrices, mes jambes étaient les pires et je ne pouvais pas les montrer en public jusqu’à ce qu’elles partent. »