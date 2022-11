J’ai été qualifiée de “femme la plus détestée du Royaume-Uni” pour avoir acheté deux bébés… ils ont été emmenés – maintenant j’ai un plan

LA maman qui était autrefois surnommée la «femme la plus détestée du Royaume-Uni» après avoir acheté deux bébés dit qu’elle a maintenant un plan.

Judith Kilshaw et son mari Alan ont acheté Kiara et Keyara Wecker, six mois, pour 8 200 £ en 2001.

Judith Kilshaw s’est retrouvée dans un scandale amer de “cash for babies” en 2001 et est devenue connue comme la “femme la plus détestée du Royaume-Uni”. Crédit : Reuters

Et bien que Judith n’ait élevé les jumelles que pendant trois semaines, elle espère toujours qu’il y aura un jour où elle les rencontrera à nouveau Crédit : Mercury Press

Mais, trois semaines seulement après avoir élevé les jumeaux dans leur maison du Pays de Galles, les Kilshaw ont été contraints de rendre les filles.

Les parents se sont horriblement retrouvés pris au milieu d’un scandale amer de « argent pour les bébés » où une autre famille avait également « acheté » les jumeaux.

À la mort d’Alan en 2019, Judith a commencé à mendier pour une réunion avec les filles – qui avaient alors 18 ans et “s’épanouissaient” après avoir été élevées par une troisième famille.

Elle dit qu’elle a maintenant élaboré un plan pour enfin voir les jumeaux – et qu’elle ne sera pas seule.

Judith, aujourd’hui âgée de 67 ans, a déclaré au Mirror : “Chaque jour, je pense à ce qui aurait pu se passer, à quoi pourrait ressembler la vie maintenant si les filles étaient restées avec nous.

“C’est généralement un bon résultat dans mon esprit, mais ce ne sont que des si et des mais et peut-être vraiment, n’est-ce pas? Vous devez faire face à la réalité.”

La mère a dit qu’elle était heureuse que les filles soient parties, soient allées à l’université et aient leur propre vie, ajoutant: “C’est la meilleure chose que vous puissiez espérer.

“Tout ce que je veux maintenant, c’est trouver la paix, et c’est ce que je n’ai toujours pas réussi à trouver. J’aimerais les rencontrer, mais avec les autres.

“Ce serait une rencontre très intéressante si toutes les personnes impliquées pouvaient se réunir, dire notre part et faire la paix.”

En 2001, The Sun Online a révélé de manière sensationnelle que la mère biologique des jumeaux, Tranda Wecker, les avait déjà vendus à un autre groupe de parents aux États-Unis qui avaient payé 4 000 £ pour les jumeaux.

Après qu’une âpre bataille juridique transatlantique ait fait rage au sujet de leurs parents, les filles ont finalement été renvoyées en Amérique où elles ont été élevées par une troisième famille dans le Missouri.

Judith est devenue la “femme la plus détestée du Royaume-Uni” pendant le scandale et a déclaré que cela l’affectait encore aujourd’hui.

Elle a déclaré: “Les gens nous voyaient dans la rue, disaient des choses et les piétinaient.

“Une fois, il y avait une foule autour de nous, et quelqu’un passait devant en criant et en braillant, puis elle a frappé ma fille à la tête avec un sac de pommes de terre de cinq livres.

“J’en ai encore de temps en temps aujourd’hui. Les gens te donnent du fil à retordre, et tu penses toujours, ‘est-ce à cause de ça ?'”

Mais, malgré tout ce qu’elle a traversé, Judith dit qu’elle n’a aucun regret.

Elle a déclaré: “Si j’avais su toute la vérité, je me serais peut-être retournée et j’aurais dit:” Je ne fais pas ça “.

“Mais je ne peux pas le regretter, car si rien de tout cela ne s’était produit, les filles ne seraient jamais entrées dans ma vie, je ne les aurais jamais rencontrées.

“J’espère qu’un jour je pourrai les rencontrer à nouveau.”