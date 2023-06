J’ai été poussé au bord du suicide par George Fensom de Love Island… ITV doit le virer, dit son ex-petite amie

ITV a été invité ce soir à éliminer l’espoir de Love Island, George Fensom – après que son ex-petite amie a déclaré au Sun dimanche qu’il l’avait conduite au bord du suicide.

Ebony Keeley, 24 ans, craint pour le bien-être des filles qui partagent la villa TV avec son ancien petit ami de deux ans.

Caractéristiques de Rex

Fourni

Elle a raconté comment elle croyait que George « joyeux » l’avait trompée, lui avait dit quoi porter et lui avait fait payer pour tout.

Elle a déclaré: «ITV ne devrait pas lui donner une plate-forme. Il est dangereux que des garçons plus jeunes l’admirent – ​​et qu’il soit potentiellement violent émotionnellement dans la villa comme il l’était avec moi dans notre relation.

Son avertissement est venu alors que l’association caritative Women’s Aid a supplié ITV de « prendre au sérieux les allégations d’Ebony ».

Mais la famille de George a aujourd’hui rejeté les affirmations comme « fausses, injustifiées et blessantes ».

Ils ont ajouté qu’il les « réfuterait absolument ».

Ebony et George se sont rencontrés en 2021 sur l’application de rencontres Tinder. Elle a déclaré: «C’était très intense au début.

« Lors de notre deuxième rendez-vous, il m’a dit qu’il m’aimait et m’a demandé d’être sa petite amie et a dit que nous étions des âmes sœurs. Il m’a comblé de cadeaux et de fleurs.

Mais après trois mois, les fissures ont commencé à apparaître.

Ebony a rappelé: «La première fois que j’ai vu sa personnalité changer complètement, c’est quand nous sommes allés en soirée au club de danse Printworks à Londres.

«Il m’a crié des injures dans la zone fumeurs. Je me suis senti humilié et rabaissé.

Elle poursuit : « J’ai tout payé. Il n’a pas payé une seule facture d’avril à novembre l’année dernière. Je lui ai posé des questions sur son comportement et il me traitait de matérialiste et se mettait en colère.

« Chaque fois que nous allions au restaurant les soirs de rendez-vous, il disait qu’il avait oublié sa carte et il me disait qu’il me rembourserait mais il ne l’a jamais fait.

« Il me demandait constamment de l’argent pour l’essence mais il l’utilisait pour aller au pub avec ses potes. Il s’attendait à ce que je lui achète des cadeaux d’anniversaire et ne m’a jamais rien acheté.

Le directeur marketing Ebony, de Milton Keynes, Bucks, dit que sa santé mentale a commencé à décliner lorsqu’il est parti en vacances entre garçons à Ibiza en septembre dernier.

Elle a dit avoir découvert qu’il avait créé un faux profil en ligne sur Snapchat sous le nom de George Furlough pour rencontrer des femmes « sans laisser de trace » sur l’île de la fête.

Ebony a ajouté: « J’ai dû le supplier de me dire la vérité car il a continué à mentir et a dit que son ami l’avait fait.

« Il a finalement avoué mais il a nié avoir triché et m’a envoyé des SMS me traitant de cinglé. Il m’a gazé et a dit que j’étais fou.

« Ce n’est que lorsque ITV a annoncé George comme nouveau candidat que mes soupçons ont été confirmés. »

Sous la photo promotionnelle de George « effronté chappy » avoué, une femme a affirmé qu’elle avait couché avec lui à Ibiza.

« La fille m’a alors envoyé un message sur TikTok pour m’excuser », a déclaré Ebony.

Fourni

Dans des SMS vus par The Sun dimanche, Ebony a confié à George qu’elle se sentait suicidaire à cause de son comportement.

Il a répondu: « Vous pensez qu’un garçon de 24 ans veut voir cette merde. Ce n’est pas mon problème. »

Ebony a révélé comment il essaierait également de contrôler ce qu’elle portait et la faisait se sentir gênée par son corps.

À une occasion, il a exigé qu’elle abandonne une tenue d’Halloween car c’était « embarrassant ».

Elle a déclaré: «George a dit qu’il ne permettrait pas à sa future femme de s’habiller comme une prostituée. C’était juste un body.

« J’étais tellement blessé. Il faisait aussi des commentaires sur mon corps et disait que j’étais trop maigre.

Ils ont rompu en novembre dernier. Elle pense que George ne participe pas à l’émission de rencontres par amour, mais pour les offres de marque et les abonnés.

Elle a déclaré: « Même lorsque nous étions en couple, sa famille lui a dit d’aller à Love Island. Devant moi, ils en parlaient.

« Il m’a même montré une cassette d’audition qu’il a envoyée car il avait postulé précédemment. Il veut juste la gloire.

En décembre de l’année dernière, Ebony a partagé une vidéo sur TikTok montrant les actions de George.

Elle dit avoir reçu un flot de messages de soutien.

Une fille a écrit dans un message que nous avons vu : « J’ai rencontré George une fois lors d’une soirée et j’ai été consternée par son comportement.

ITV a récemment annoncé qu’elle offrait aux insulaires une formation sur des sujets tels que le comportement dans les relations.

Ebony a déclaré: «Je leur ai écrit et leur ai envoyé des messages comme preuve que je suis terrifié par ce qu’il va faire avec un public de plus d’un million de personnes.

« Mais ils m’ont juste dit d’aller voir mon médecin généraliste local pour obtenir de l’aide. »

George cette semaine a été critiqué après que les tweets homophobes et racistes qu’il a publiés sur Twitter aient refait surface.

Ebony a déclaré qu’elle n’avait aucune idée de l’existence de ces tweets.

Et elle a dit: « Nous devons élever nos futurs fils pour qu’ils soient respectueux et nous devons enseigner l’importance de l’estime de soi à nos futures filles – n’ayez pas peur de tenir bon et de ne jamais vous perdre pour quelqu’un d’autre. »

Teresa Parker, de Women’s Aid, a déclaré: « Nous espérons que les producteurs prendront ces allégations de comportement de contrôle au sérieux et les examineront dans le cadre de leur diligence raisonnable avant le début de la série. »

ITV a déclaré avoir parlé à George et à sa famille des allégations et a souligné qu’il avait mis en place des contrôles psychologiques, de bien-être et de protection pour ses « contributeurs ».

La famille de George a également riposté aux affirmations «non fondées», en disant: «Nous connaissons notre fils mieux que quiconque et avons eu un aperçu étroit de cette relation – ce n’est pas toute l’histoire. C’est très triste d’en arriver là. »