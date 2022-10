J’ai été piégé dans une camionnette mutilée pendant DEUX HEURES sur l’autoroute après un horrible accident – les pompiers pensaient que j’étais mort

Un papa a révélé la terreur qu’il a ressentie après avoir été piégé dans les restes mutilés de sa camionnette pendant deux heures, à la suite d’un fracas d’horreur.

Michael Radford, 39 ans, “s’est réveillé écrasé” suite à un accident sur la M56 près de la sortie 10 en avril où son véhicule a été pris en sandwich entre deux poids lourds.

Le fourgon Michael Radford a laissé une épave froissée dans l’écrasement de l’autoroute Crédit : MEN Media

Michael a subi une fracture de la colonne vertébrale, plusieurs côtes cassées et une blessure à l’œil Crédit : MEN Media

Les pompiers pensaient que Michael était mort après l’horrible accident Crédit : MEN Media

Le père de trois enfants a déclaré que les pompiers “pensaient qu’il était mort” à la suite de l’accident alors qu’il faisait la queue dans la circulation à l’arrêt après avoir raté sa sortie sur le chemin du retour.

Il a finalement été sauvé de l’épave avant d’être transporté par avion à l’hôpital.

M. Radford a subi une fracture de la colonne vertébrale, plusieurs côtes cassées ainsi qu’une blessure à l’œil.

L’ingénieur du réseau d’eau a déclaré au Manchester Evening News: “Je ne me souviens pas de l’impact initial, j’ai complètement perdu connaissance.

“Puis, j’ai repris conscience et je me suis réveillé écrasé. Je ne pouvais pas voir ce qui se passait et j’étais hors de lui.

“Il a fallu environ deux heures aux pompiers pour me dégager et j’ai été transporté par avion à l’hôpital. J’étais coincé contre mon volant et l’avant de la camionnette était complètement écrasé à la taille d’une Ford KA. J’étais coincé.

“Lorsque les pompiers sont arrivés, ils m’ont dit qu’ils pensaient que j’étais mort à cause des dommages causés à ma camionnette.

“Même moi, je regarde des photos maintenant et je me demande comment je suis encore en vie.”

Depuis l’accident du 11 avril, Michael est en arrêt de travail et il a admis qu’il avait peur à l’idée de reprendre le volant après l’incident “traumatique”.

Les services d’urgence ont été appelés sur les lieux sur le wagon en direction est de l’autoroute vers 17 h 30 et après avoir été coupé de l’épave, il a été emmené à l’hôpital d’Aintree.

M. Radford, originaire de St Helens, près de Liverpool, a déclaré qu’il n’oublierait jamais les heures terrifiantes qu’il a passées coincé dans sa camionnette et a prié pour qu’il s’en sorte vivant et que les pompiers se soient battus pour le libérer.

Il a déclaré: “Je suis toujours en convalescence maintenant. Cela a été un cauchemar. Je fais beaucoup de physiothérapie et je vais toujours voir un spécialiste de la colonne vertébrale. C’était traumatisant.”

Comme il est toujours hanté par les événements, M. Radford a déclaré qu’il n’avait été passager dans une voiture que depuis l’horreur et a déclaré qu’il ne savait pas comment il allait se sentir lorsqu’il devait retourner au travail et conduire sur une autoroute. encore.

Il a ajouté que s’il n’avait pas raté son virage, il n’aurait pas été impliqué mais a ajouté “cela aurait pu être quelqu’un d’autre”.

La police du Cheshire a déclaré qu’un homme de 39 ans de Bury avait été arrêté, soupçonné d’avoir causé des blessures graves par conduite dangereuse.

Les enquêtes sont toujours en cours et l’homme a été libéré sous enquête.

Un porte-parole du Cheshire Fire and Rescue Service a déclaré à l’époque que cinq camions de pompiers de Winsford, Penketh, Warrington, Runcorn et Lymm étaient présents avec l’unité de sauvetage majeure de Winsford.

Un communiqué indique: “Les pompiers ont été appelés pour un accident de la route sur la M56 impliquant deux poids lourds et une camionnette.

“Les équipages ont évacué une personne coincée dans l’un des véhicules et l’ont remise aux soins des ambulanciers.

“Les voies un et deux ont été fermées pendant le traitement de l’incident et un médecin de l’Air Ambulance s’est également occupé de la victime.”

Michael a dit qu’il était étonné d’avoir survécu à l’accident Crédit : Michael Radford