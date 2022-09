J’ai été perdu en mer pendant 11 jours dans un CONGÉLATEUR sans nourriture ni eau craignant d’être mangé par des requins après le naufrage de mon bateau

UN PÊCHEUR a été perdu en mer pendant 11 jours sans nourriture ni eau – mais il a réussi à survivre en flottant dans un CONGÉLATEUR.

Des images incroyables montrent le moment miraculeux où Romualdo Macedo Rodrigues a été retiré de l’océan Atlantique, après avoir sauté sur 280 MILES dans un appareil de cuisine qu’il a lui-même appelé “Dieu”.

Des images époustouflantes montrent le moment émouvant où le pêcheur a été sauvé des eaux Crédit : CEN

Le bateau de pêche qui l’a secouru pensait à l’origine que le congélateur était vide Crédit : CEN

L’homme de 44 ans est parti d’Oiapoque, dans le nord du Brésil, pour quelques jours de pêche fin juillet, selon les médias brésiliens, mais n’est rentré chez lui que quatre semaines plus tard.

Non seulement le pêcheur a fait face à 11 jours exténuants en mer, mais il aurait ensuite été jeté en prison pendant 16 autres jours en atteignant la terre ferme.

Maintenant, Romualdo a raconté son histoire étonnante derrière la vidéo à couper le souffle, l’appelant “le jour le plus important” de sa vie.

“Je suis né de nouveau”, a-t-il déclaré aux médias locaux alors qu’il était en sécurité chez lui.

Romualdo naviguait sur un bateau en bois de sept mètres de long vers l’Ilet la Mere, une île au large de la Guyane française, quand il a soudainement commencé à prendre l’eau et a coulé.

Il ne savait pas nager.

Par un coup de chance, le Brésilien avait un congélateur à bord du bateau et a pris la décision hâtive d’y monter.

Il ne savait pas que la glacière vide lui sauverait la vie.

Pendant les 11 jours suivants, Romualdo a été bloqué en mer sans nourriture ni eau, s’affaiblissant de jour en jour.

Il pense avoir perdu environ cinq kilogrammes à bord de la chambre froide alors qu’il luttait contre une soif extrême due à la chaleur et au sel.

Le corps du pêcheur a été blessé par le soleil et il pouvait à peine voir ses yeux tellement abîmés par les éléments.

Pendant plus d’une semaine, il a vécu dans la peur d’être mangé par des requins alors que des poissons exotiques nageaient autour de lui.

Pourtant, sa vie a finalement été sauvée par un autre navire, à 280 milles de l’endroit où son bateau a coulé, ont rapporté les médias brésiliens.

Le bateau de pêche avait repéré une boîte blanche flottant dans les eaux au large des côtes du Suriname, qui borde la Guyane française à l’ouest.

Alors que l’équipage s’approchait du réfrigérateur-congélateur, ils ont commencé à filmer des clips choquants du frêle pêcheur à l’intérieur.

Après avoir été tiré à bord, Romualdo s’est effondré sur le plancher du bateau de pêche dans des vêtements déchirés, déshydraté et désorienté.

Ce frigo, pour moi, c’était Dieu. Un miracle. Romualdo Macedo Rodrigues

Il a désespérément demandé à boire et ses sauveteurs se seraient précipités pour lui donner de l’eau et du porridge.

S’adressant aux médias locaux des semaines plus tard, Romualdo a déclaré: “J’ai entendu un bruit et il y avait un bateau au-dessus du congélateur. Sauf qu’ils pensaient qu’il n’y avait personne là-bas.

“Puis ils se sont lentement rapprochés, ma vision s’estompait, puis j’ai dit:” Mon Dieu, le bateau “. J’ai levé les bras et demandé de l’aide.”

Il a rappelé l’horrible épreuve de 11 jours : “Je pensais que j’allais être attaqué par des requins parce qu’il y a beaucoup de poissons curieux en haute mer.”

Mais a ajouté: “Ce qui m’a le plus troublé, c’est la soif.”

Romualdo a surtout voulu rendre hommage au congélateur qui lui a sauvé la vie.

Il a dit : “Ce réfrigérateur, pour moi, c’était Dieu. Un miracle.”

Pourtant, étonnamment, l’histoire fascinante du pêcheur ne s’est pas terminée avec son sauvetage – car il a ensuite été mis en prison pendant 16 jours.

Lorsque le bateau de pêche a atteint le rivage, Romualdo a reçu les premiers soins avant que la police ne l’arrête.

Parce qu’il était sans papiers au Suriname, il a été maintenu en détention à Paramaribo pendant les deux semaines supplémentaires.

L’officier de police Luis Carlos Porto a déclaré: “Il était très maigre, affaibli, mais de très bonne humeur.

“Les blessures qu’il avait sur son corps, qui étaient liées au soleil, allaient déjà beaucoup mieux.

“Il dit qu’il avait des problèmes de vision à cause de la chaleur excessive, du sel et de la lumière, mais il était très calme et en bonne santé.”

Romualdo a finalement été renvoyé dans son pays d’origine par un vol qui a atterri à Belém, dans l’État de Para, également dans le nord du Brésil.

Dans une histoire tout aussi bizarre que celle de Romualdo, un autre homme perdu en mer a affirmé qu’un objet inhabituel lui avait sauvé la vie il y a trois ans.

Le touriste allemand a affirmé qu’une paire de jeans l’avait sauvé après avoir été bloqué pendant trois heures.

Arne Murke a réussi à transformer le jean en un gilet de sauvetage de fortune après avoir été jeté à l’eau au large des côtes de la Nouvelle-Zélande.

Encore plus miraculeusement, un nageur échoué d’Irlande du Nord a affirmé que les dauphins l’avaient maintenu en vie.

Ruairí McSorley, qui a été perdu en mer l’année dernière, a depuis révélé le moment où il pensait qu’il était entouré de requins – avant de réaliser qu’ils étaient là pour le sauver.

Le jeune homme de 24 ans était à une demi-heure de la mort après avoir eu des ennuis alors qu’il nageait à des kilomètres au large de la côte de Tralee Bay, Kerry, Irlande.

Alors qu’ils s’approchaient de la boîte flottante, Romualdo a demandé de l’aide Crédit : CEN