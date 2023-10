J’ai été paralysé à l’âge de 5 ans lors d’une fusillade entre gangs. Maintenant, je veux rencontrer mes agresseurs parce que j’ai quelque chose à leur dire.

DEVENIR un danseur ou un médecin de haut niveau est un rêve depuis longtemps pour Ainsiha Kamaleswaran.

Mais en 2011, à l’âge de cinq ans, elle a subi des blessures dévastatrices à la colonne vertébrale après avoir été prise entre deux feux lors d’une fusillade entre gangs alors qu’elle jouait dans l’allée de l’épicerie de son oncle.

Ainsiha Kamaleswaran a été paralysée en raison de blessures dévastatrices à la colonne vertébrale qu’elle a subies à l’âge de 5 ans. Crédit : Damien McFadden

Ainsiha a été prise entre deux feux lors d’une fusillade entre gangs alors qu’elle jouait dans l’allée de l’épicerie de son oncle. Crédit : PA : Association de presse

Des images effrayantes de vidéosurveillance montrent le moment où Ainsiha a été touchée par une balle perdue alors qu’elle jouait dans le magasin Crédit : PA : Association de presse

Cela a mis fin à toutes les ambitions de danse.

Mais aujourd’hui, Ensure, 18 ans, révèle que son rêve de devenir médecin est bien vivant après avoir obtenu une place à l’Université de Cambridge pour étudier la médecine.

Ainsiha, qui a obtenu le mois dernier trois A* à son baccalauréat, raconte également comment elle va se spécialiser dans les blessures à la colonne vertébrale.

Elle a déclaré : « Je ne suis peut-être pas capable de danser, mais je suis sur le point de devenir un médecin comme ceux qui m’ont sauvé et aidé.

«Je n’ai jamais été aussi heureux.

« J’espère que je suis la preuve qu’on peut réussir après une catastrophe. Je suis tellement fière de moi. »

Dans une interview exclusive, elle révèle également comment elle souhaite rencontrer les trois hommes qui l’ont laissée en fauteuil roulant après l’attaque de 2011.

Tous ont été condamnés à la prison à vie en 2012.

Ainsiha a déclaré : « Je veux les regarder dans les yeux.

« Je veux découvrir ce qu’ils ont appris de leur séjour en prison et s’ils comprennent les conséquences de ce qu’ils ont fait.

« À certains égards, je leur pardonne, mais à d’autres, je ne le fais vraiment pas. T

« Hé, ils m’ont volé une partie de mon enfance.

«Je veux qu’ils me voient, voient ce que j’ai accompli.

« Je veux leur dire que j’étudie la médecine à l’Université de Cambridge.

« Je veux qu’ils voient que je réussis ma vie et qu’ils découvrent ce qu’ils font. »

Le calvaire de Ainsiha a choqué la nation en mars 2011.

« Je sais à quel point ce que nous avons est précieux »

Des images de vidéosurveillance déchirantes ont capturé la petite Ainsisha en train de danser joyeusement dans l’allée du magasin de son oncle, Stockwell Food And Wine, dans le sud-ouest de Londres, lors de cette soirée fatidique.

Quelques instants plus tard, trois membres d’un gang ciblant un rival trafiquant de drogue qui était entré dans le magasin ont ouvert le feu sur le magasin, où travaillait son père Sasi.

Ils ont raté leur cible, mais une balle a touché Ainsiha à la poitrine, traversant son petit corps, lui brisant la colonne vertébrale – et faisant d’elle la plus jeune victime de crime armé de Grande-Bretagne.

Ainsiha a déclaré : « Mes souvenirs de cette soirée sont flous. Je me souviens avoir été par terre et avoir entendu les bouteilles se briser.

« C’était la cible prévue qui s’écrasait contre les étagères. Je ne me souviens pas de la douleur. »

Une équipe d’urgence a dû opérer dans la rue pour faire redémarrer son cœur, et après avoir été transportée à l’hôpital King’s College, elle a dû être réanimée lorsqu’elle a de nouveau eu un arrêt cardiaque.

Elle a également souffert d’une hémorragie interne importante.

Ainsiha a ajouté : « Je me souviens d’avoir été dans l’ambulance et qu’ils me parlaient.

« Tout ce dont je me souviens avoir dit, c’est : ‘Où est mon père ? Où est mon père ?’. »

Le combat pour la sauver a duré huit heures et les chirurgiens ont dit à Sasi, 47 ans, et à sa mère Sharmila, 46 ans, qu’il était peu probable qu’elle remarche un jour.

C’était un diagnostic qu’ils n’ont pas pu se résoudre à annoncer pendant longtemps à leur petite fille.

Ainsiha a déclaré : « Pendant des années, ils m’ont caché cela pour me protéger.

« J’étais trop jeune pour comprendre ce que cela signifiait réellement.

« Ça a dû être très dur pour eux.

«Pendant longtemps, je n’ai fait que passer du temps à l’hôpital, me faire soigner, consulter des experts.

« J’ai passé tellement de temps là-bas que j’ai acquis une grande admiration pour les gens qui me soignaient.

«J’ai même des souvenirs de jeux avec des jouets de médecin et d’infirmière et de jeux de rôle en tant que médecin.

« C’est devenu la chose que je voulais vraiment faire. »

La famille de Ainsiha, comprenant son frère et sa sœur Ainsihaika, a déménagé à Ilford, dans l’est de Londres, peu de temps après l’attaque pour commencer une nouvelle vie.

Ils ont installé un monte-escalier et acheté à Ensure un scooter de mobilité pour qu’avec l’aide de son père, elle puisse aller au parc et faire du vélo comme les autres enfants.

Elle a déclaré : « J’avais un vélo spécial sur lequel on pouvait me pousser, un fauteuil roulant et un déambulateur qui m’aidaient à me lever.

« Et pendant longtemps, marcher a toujours été mon rêve. »

Poursuivant cet espoir, Ainsiha s’est rendue à l’hôpital de Stoke Mandeville, à Bucks, pour une rééducation intensive de deux semaines tous les six mois.

Elle a subi des exercices rigoureux de renforcement des jambes et a subi une batterie de tests et de séances de conseil.

Anthony McCalla a été condamné à une peine minimale de 14 ans Crédit : Document à distribuer

Nathaniel Grant a été condamné à une peine minimale de 17 ans Crédit : Document à distribuer

Kazeem Kolawole a été condamné à une peine minimale de 14 ans Crédit : Document à distribuer

Mais entre les séances exténuantes, Ainsiha s’est mise au travail et a finalement obtenu les meilleures notes au baccalauréat en chimie, physique et mathématiques.

Elle a déclaré : « J’ai toujours aimé la science.

« J’ai été fasciné par la façon dont fonctionnent des choses comme le corps depuis mon attaque et par le fait de voir les gens incroyables qui m’ont soigné.

«Je pense aussi aux choses différemment de certains autres depuis ce qui m’est arrivé.

« Je sais que je dois réussir ma vie et réaliser à quel point ce que nous avons est précieux. »

Ainsiha dit qu’elle effectuait un « voyage entre filles à Manchester » lorsqu’elle a reçu un e-mail l’informant qu’elle avait gagné une place à Cambridge.

Elle a expliqué : « J’étais assise dans une station-service et j’ai ouvert l’e-mail et le voilà – la confirmation d’une place à l’Université de Cambridge.

«J’avais trois A*. J’ai appelé toute ma famille. Je n’ai pas arrêté de sourire toute la journée.

Ainsiha était la seule élève de son école publique, Seven Kings à Ilford, à être acceptée par Cambridge.

Et la semaine dernière, ses parents l’ont conduite à l’université pour l’installer dans ses couloirs.

Elle a déclaré : « C’était intimidant. Depuis si longtemps, je vis avec mes parents et ils m’emmènent partout.

«Ils m’ont installé dans mes couloirs et sont partis plus tard. C’était tellement bizarre.

« Ma mère était plutôt détendue et détendue, mais je pense que je manque à mon père.

« Il m’appelle toujours pour vérifier que je vais bien. Ils sont si adorables avec moi.

« Je ne veux pas regarder en arrière »

Depuis qu’elle s’est installée, Thursa s’est fait des amis, profite des sorties nocturnes, assiste à des conférences et « aime la vie ».

Elle a ajouté : « J’apprends à cuisiner par moi-même et je vis généralement de manière indépendante comme n’importe quel jeune de 18 ans.

« C’est assez excitant, même si j’ai réussi à me brûler dès le premier repas que j’ai cuisiné. Ce n’étaient que des pâtes !

Ainsi, elle dit qu’elle pense rarement à ses agresseurs, si ce n’est qu’elle entretient son désir d’aller en prison pour les rencontrer.

En avril 2012, Nathaniel Grant, alors âgé de 21 ans, Kazeem Kolawole, 19 ans, et Anthony McCalla, 19 ans, ont tous été condamnés à perpétuité à Old Bailey pour la fusillade.

On a dit à Grant qu’il purgerait au moins 17 ans et Kolawole et McCalla 14 ans.

En les condamnant, le juge Martin Stephens a déclaré que les crimes étaient « de la plus haute gravité », ajoutant : « Aucun d’entre vous n’a, à mon avis, montré la moindre once de remords. »

À 11 ans, Ainsiha a déclaré à ce journal qu’elle leur avait pardonné, mais que maintenant elle a une perspective différente.

Elle a expliqué : « C’est peut-être trop facile de pardonner complètement.

« Je ne veux pas regarder en arrière, mais ils m’ont pris beaucoup de choses et ont changé ma vie et celle de ma famille pour toujours.

« Je pense que ce serait utile pour moi de les rencontrer. »

Lorsque Ainsiha a eu 18 ans en juillet, elle a été exclue de ses traitements médicaux habituels.

Elle ne participera désormais qu’aux contrôles annuels.

Elle est également en train d’accéder au fonds d’indemnisation de 500 000 £ qui lui a été accordé après sa blessure, auquel elle a désormais droit.

Beaming Ensure, dont le cours durera six ans, a déclaré : « C’est formidable de faire quelque chose que j’ai toujours rêvé de faire.

« Mon objectif est d’étudier dur et j’espère qu’un jour je pourrai être comme l’une des personnes qui m’ont aidé.

« J’aimerais vraiment reprendre contact avec certains des spécialistes qui m’ont soigné et leur dire que j’essaie de suivre leurs traces.

« Mon rêve ultime serait d’être quelqu’un qui fait la différence.

«J’adorerais aider d’autres enfants qui avaient ce que j’avais et leur prodiguer les soins qu’on m’a prodigués.

« Ce serait le rêve. »

Les parents de Ainsiha, papa Sasi et maman Sharmila Crédit : PA