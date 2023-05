J’ai été obligé de vendre ma voiture pour couvrir une facture vétérinaire de 11 000 £ après que mon assurance ait refusé de payer – mon avertissement aux autres

UNE FEMME a lancé un avertissement aux autres après avoir affirmé qu’elle avait été forcée de vendre sa voiture pour couvrir une facture vétérinaire de 11 000 £ lorsque son assurance a refusé de payer.

En postant sur TikTok sous le nom d’utilisateur « maggiepotamus », elle a expliqué à quel point sa situation délicate s’était dénouée.

Une femme a affirmé qu’elle avait dû vendre sa voiture pour couvrir une facture vétérinaire de 11 000 £ 1 crédit

Le TikToker a déclaré que la compagnie d’assurance pour animaux de compagnie avait refusé de payer alors qu’elle était une cliente fidèle 1 crédit

L’amoureux des chiens affirme qu’une compagnie d’assurance pour animaux de compagnie l’a laissée tomber après que son ami à quatre pattes soit tombé « très malade ».

Elle a expliqué qu’elle était titulaire d’une police depuis trois ans et qu’elle payait tous les mois pour s’assurer que son chien était assuré.

Mais alors que les factures vétérinaires montaient à 14 000 $ (11 000 £), elle a affirmé qu’ils avaient refusé de payer alors qu’elle était une cliente fidèle.

À l’époque, le TikToker dit qu’elle a été forcée de vendre sa voiture et de contracter des prêts sur des voitures de crédit pour sauver son chiot.

Et la propriétaire de l’animal a ajouté que le marché signifiait qu’elle devait vendre son moteur pour « 1000 dollars de moins » que ce qu’elle avait initialement craché.

Dans une vidéo de suivi, elle affirme maintenant que parce qu' »elle a une suite » sur les réseaux sociaux, l’entreprise anonyme « se soucie » de son problème.

Les TikTokers n’ont pas tardé à commenter sa situation avec quelques problèmes détaillés qu’ils avaient eus avec l’assurance dans le passé.

L’un d’eux a écrit: « J’ai poursuivi une entreprise une fois. légitime, je n’ai eu que 4 appels téléphoniques avec eux et j’ai envoyé des documents par e-mail. 2 ans plus tard, j’ai reçu un chèque de 20 000 par la poste. »

« Oh non !! Je n’ai pas d’argent et je ferais n’importe quoi pour mes chiots ! Vous êtes bénis et donc bénis », a déclaré un autre.

Un troisième a commenté: « Je ferais N’IMPORTE QUOI pour mes chiens aussi. Ils sont ma vie. »

