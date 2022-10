J’ai été obligé de payer 6 000 £ pour réparer mon jardin après que le conseil municipal ait refusé de m’aider – c’est tellement raide que je ne pouvais pas m’y tenir

Un PENSIONNÉ a été contraint de payer 6 000 £ pour réparer son jardin “colline” après que le conseil eut refusé de l’aider.

Keith Watson, 65 ans, a déclaré que le jardin de sa nouvelle maison du conseil était si raide qu’il ne pouvait pas s’y tenir debout et qu’il se sentait “piégé”.

Keith Watson a été contraint de payer 6 000 £ pour lui rendre son jardin plus accessible après que le conseil n’a pas aidé Crédit : BPM

Il a dû ajouter des marches, divisant le jardin en deux sections, afin de pouvoir en tirer pleinement parti. Crédit : BPM

L’homme de Burton – qui souffre d’une maladie du foie en phase terminale – a dépensé tout son fonds “jour de pluie” pour transformer ce qu’il a décrit comme “une colline”, après que le propriétaire Trent & Dove n’ait pas aidé à payer le coût pour rendre l’espace extérieur plus accessible aux lui.

Keith vit dans un bungalow parce qu’il a des problèmes de mobilité et a été obligé de payer la somme énorme pour ajouter des marches qui divisent le jardin en deux niveaux.

Il a déclaré à StaffordshireLive: “Je l’ai fait réparer fin septembre. Cela m’a coûté beaucoup d’argent.

“Maintenant, je regarde le jardin et il est réparé, mais c’était mon fonds pour les jours de pluie. Si quelque chose ne va pas, ce sera un vrai problème pour moi.

“Nous avons mis une chaîne de haut en bas et le déclin était d’environ cinq pieds trois. C’était une pente d’un sur quatre.”

Keith a déclaré qu’avec la crise du coût de la vie et l’augmentation des prix, il s’inquiète de la façon dont il survivra sans ses économies dans lesquelles puiser si nécessaire.

Il a dit que Trent et Dove auraient dû payer pour résoudre le problème après avoir prétendu qu’ils lui avaient montré une maison différente de celle dans laquelle il avait finalement emménagé.

Cependant, l’association de logement a déclaré que Keith était satisfait de la propriété lorsqu’il l’a vue avant d’emménager en avril.

Le responsable de la clientèle et des communautés chez Trent & Dove, David Riley, a déclaré: “En tant que propriétaire à but non lucratif et avec de nombreuses familles ayant besoin d’une maison abordable alors que le coût de la vie augmente, nous avons le devoir légal et moral d’utiliser les revenus locatifs pour le bénéfice de tous.

“Alors que chez Trent & Dove, nous souhaitons tous que M. Watson et d’autres clients profitent de leurs maisons et de leurs jardins, M. Watson a signé son contrat de location en sachant qu’il était de sa responsabilité d’effectuer toutes les améliorations qu’il souhaite personnellement apporter.”

L’association de logement a déclaré que le jardin était considéré comme sûr lorsque Keith a emménagé, de sorte que le travail qu’il a effectué était purement cosmétique et sa responsabilité car il a été fait par choix personnel.

“M. Watson a le droit légal de mettre fin à son bail et de nous rendre la maison et le jardin pour qu’ils soient offerts à un autre ménage local s’il estimait qu’ils ne convenaient pas à ses besoins, mais avait plutôt demandé notre consentement pour terminer ses propres travaux, ce que nous avons bien sûr accordé », ont ajouté Trent & Dove.

“Nous savions que M. Watson avait décidé de financer lui-même les changements qu’il souhaitait, alors nous avons supposé qu’il avait décidé de rester dans la maison choisie.

“Nous le contacterons cette semaine pour confirmer cela et voir s’il y a des problèmes en suspens que nous devons résoudre ou apprendre davantage de cette situation.

“Plus de 83 % des résidents sont satisfaits de nous en tant que propriétaire, et nous travaillons dur pour conserver ce bilan élevé.”