J’ai été obligé de passer mon PIP à nettoyer ma nouvelle maison “sale” qui était couverte de taches brunes – je suis furieux

Une mère HANDICAPÉE a été forcée de dépenser 50 £ de ses prestations en produits de nettoyage après avoir emménagé dans une maison du conseil «sale» maculée de taches brunes.

Shirley Sullivan n’en croyait pas ses yeux lorsqu’elle a découvert que son nouveau bungalow sentait mauvais et était couvert de «taches brunes et de nicotine».

Shirley a dépensé 50 £ en produits de nettoyage pour son nouveau bungalow “sale” Crédit : BPM

La femme de 48 ans reçoit des paiements d’indépendance personnelle et avait hâte d’emménager dans sa maison.

Les patrons du conseil ont admis qu’il y avait des taches de nicotine et ont déclaré que l’ancien locataire était un gros fumeur.

Shirley et son partenaire ont dépensé 50 £ en produits de nettoyage.

Elle a déclaré: “Il y a des dégâts de fumée du locataire précédent partout.

“Il y avait du marron partout – c’est très sale.

“Je suis handicapé et je suis sur PIP pour m’aider à faire mes choses quotidiennes.

“Mais j’ai dépensé cet argent pour nettoyer et décorer parce que c’était si mauvais.

“Nous avons frotté et frotté et plus de nicotine est sortie. Quiconque entre serait choqué et dégoûté.

“J’ai dépensé jusqu’à 50 £ en produits de nettoyage.

“Vous pouvez le sentir même dans le grenier – c’est horrible.

“Je reçois le salaire maximum sur PIP parce que je lutte.

“Je n’aime pas quitter la maison.

“Je ne sors jamais de chez moi, et c’est surtout une jeune femme qui fait les courses à ma place car ma fille est au travail et elle ne peut pas le faire.

“Je dois la payer aussi.”

Shirley souffre de douleurs intenses en raison d’un disque bombé dans le dos et d’arthrose.

Elle souffre également de problèmes de santé mentale, notamment de troubles de stress post-traumatique (SSPT), de dépression et d’anxiété.

Les paiements d’indépendance personnelle du gouvernement signifient qu’elle reçoit environ 400 £ par mois en prestations.

Elle vivait auparavant dans une maison de deux chambres mais dormait sur le canapé car elle ne pouvait pas monter les escaliers.

Shirley a ajouté: “Je dors sur un canapé depuis trois ans et demi parce que je ne pouvais pas monter et descendre les escaliers.

“Ce n’était pas bien pour moi d’être là.”

La mère vit maintenant avec son partenaire jusqu’à ce que son bungalow de Nottingham soit nettoyé.

Elle espère revenir le mois prochain.

Shirley a déclaré à Nottinghamshire Live: “J’espère que j’emménagerai dans le bungalow dans les deux prochaines semaines.

“Nous allons au bungalow pendant les cinq prochains jours pour nous frotter.

“Je dois ranger ma maison, mais ça a juste été un cauchemar.

“Je pense que c’est injuste et dégoûtant car une nouvelle propriété doit être en bon état.

“J’ai des preuves photographiques de l’état de ce bungalow et de la façon dont je l’ai trouvé.

“Je veux qu’on me rende tout cet argent parce que j’ai dépensé l’argent qui était censé m’aider en produits de nettoyage.”

Un porte-parole de Nottingham City Homes a déclaré: «Mme Sullivan nous a contactés fin juin au sujet de l’état de la propriété dans laquelle elle venait d’emménager.

“Nous avons enquêté sur les problèmes qu’elle a soulevés et lui avons écrit début juillet, décrivant les mesures que nous prendrions pour les rectifier.

“Nous sommes en train de terminer les travaux de réparation, y compris le remplacement des joints de fenêtres tachés de nicotine à cause de l’ancien locataire, qui était un gros fumeur, et nous avons parlé à Mme Sullivan ce matin pour organiser ces travaux. dehors.”

Maman Shirley dit que sa nouvelle maison était couverte de taches brunes et de nicotine Crédit : BPM