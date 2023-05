J’ai été obligé de nager jusqu’à une plage secrète du Royaume-Uni avec mes deux enfants après l’explosion de notre bateau – voici comment nous avons survécu

C’est le moment dramatique où une famille de naufragés a été forcée de nager jusqu’à une plage secrète après l’explosion de son bateau.

Joe Davies et ses deux fils étaient en voyage de pêche à Poole Harbour, dans le Dorset, lorsque le moteur de leur bateau pneumatique a pris feu et a coulé.

Joe Davies et ses deux fils étaient en voyage dans le Dorset lorsque leur bateau a explosé Crédit : RNLI

Ils ont dû être secourus par un équipage de canot de sauvetage de Poole RNLI Crédit : RNLI

On pouvait voir la famille portant des gilets de sauvetage alors qu’ils étaient sauvés de la plage isolée Crédit : RNLI

Joe et ses fils ont regardé avec horreur le naufrage de leur bateau pneumatique Crédit : RNLI

Joe a aidé ses fils Sonny, 11 ans, et Rudy, huit ans, à sortir du bateau rigide de 15 pieds et à entrer dans l’eau, avant de nager pour atterrir.

Mais la terre la plus proche d’eux était une plage isolée à proximité sur la péninsule d’Arne.

Le père de deux enfants a donné l’alerte à l’aide de son téléphone portable qui avait heureusement été conservé dans un sac étanche.

Comme son téléphone était resté au sec pendant l’épreuve du cauchemar, Joe a pu appeler la sécurité et sauver sa vie et celle de ses enfants.

Alors qu’ils attendaient l’arrivée des secours, la famille a regardé avec horreur le bateau en flammes couler.

Un équipage de canots de sauvetage de Poole RNLI est arrivé sur les lieux quelques minutes plus tard et a mis le trio en sécurité.

Tous trois portaient des gilets de sauvetage alors qu’ils montaient à bord du bateau de sauvetage et s’éloignaient rapidement de la scène enflammée.

Le papa a déclaré : « Le feu s’est installé assez rapidement, et avec les réservoirs de carburant à bord, je ne savais pas ce qui allait exploser.

« Il n’y avait pas d’autre choix que de renflouer ».

Il a ajouté qu’ils portaient tous leurs aides à la flottabilité et que, comme c’était la marée basse, la famille n’avait pas à nager trop loin avant d’atteindre le rivage.

« En cinq minutes, le bateau était complètement en feu, a-t-il déclaré ».

« Nous avons eu beaucoup de chance avec l’endroit où cela s’est produit – si nous étions de retour là où nous pêchions, cela aurait été une autre histoire.

« Je ne taris pas d’éloges sur la RNLI pour la rapidité avec laquelle ils nous ont contactés et le traitement que nous avons reçu.

« Les garçons avaient très froid et tremblaient et nous avons été emmenés à la gare pour des douches chaudes, des vêtements de rechange et des tasses de thé. »

Dave Bursey, un bénévole du RNLI, a transporté les jeunes garçons dans le canot de sauvetage.

Il a déclaré: « Nous avons été très heureux lorsque nous sommes arrivés sur les lieux de voir que les trois victimes étaient arrivées à terre en toute sécurité et que personne n’avait été blessé dans l’incendie.

« Heureusement, ils portaient tous des aides à la flottabilité et n’étaient pas trop loin du rivage.

« Le père a fait ce qu’il fallait en transportant un moyen d’appeler de l’aide dans une pochette étanche, puis en composant le 999 et en demandant les garde-côtes dès qu’il était sûr de le faire. »