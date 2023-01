J’ai été obligé de dormir sous mes escaliers pour échapper au bruit des fêtards – ils ont transformé notre ville en “Little Ibiza”

Un propriétaire FED-up affirme qu’il en a été réduit à dormir sous les escaliers après que les fêtards aient transformé sa ville en “petite Ibiza”.

Les habitants épuisés affirment que le bourg de Skipton, dans le North Yorkshire, a été envahi par les pubs, les clubs et les plats à emporter.

Gary Morton dit qu’il a été forcé de dormir sous les escaliers Crédit : NB PRESS LTD

Certains prétendent qu’ils sont réveillés au petit matin par la chanson Angels de Robbie Williams, qui est le dernier morceau joué dans un club voisin.

Alors que le travailleur de Morrisons, Gary Morton, 39 ans, a été contraint de sauter sous les escaliers pour tenter d’échapper au bruit.

Il a déclaré à The Sun Online : “Je l’ai appelé Little Ibiza parce qu’en été, c’est comme une fête permanente avec le bruit et les comportements antisociaux.

« Au début de l’année dernière, j’ai commencé à dormir sous mon escalier parce que c’est la partie la plus calme de la maison.

« Il fait assez froid là-dedans, mais c’est le seul endroit où je pouvais dormir les vendredis et samedis soirs.

“Maintenant, je travaille de nuit à la place parce que je peux aussi bien être au travail plutôt que de rester éveillé.”

Gary a acheté sa maison mitoyenne pendant le verrouillage, il ne peut donc pas simplement vendre et passer à autre chose comme les locataires de la région l’ont fait.

Il a dit qu’il savait qu’il y avait un club à proximité, mais qu’il pensait qu’il était juste assez loin pour que le bruit ne le dérange pas.

Pendant ce temps, Lynn Hudson, 63 ans, vit depuis 40 ans dans une maison qui surplombe l’arrière d’un ancien cinéma.

Il a depuis été transformé en boîte de nuit qui l’empêche maintenant de dormir la nuit.

Elle a déclaré: “Je vais travailler à 5 heures du matin et mon réveil est sérénadé par Robbie Williams.

“Angels est toujours la dernière chanson qu’ils jouent – donc je sais qu’il est temps de se lever.

«Les gens sont debout dans la rue ou assis à l’extérieur des plats à emporter lorsque je conduis pour aller au travail.

“J’ai eu mon porridge le matin et ils commandent une pizza.”

Le pittoresque Skipton est connu pour son château médiéval, son canal et ses vues imprenables.

Il a une population de seulement 15 000 personnes mais fait équipe avec des pubs et des bars.

Les propriétaires de bars de la région ont ri de la comparaison avec l’île festive d’Ibiza.

David Forshaw a couru avec la plaisanterie dans son entreprise, le Skipton Sound Bar.

Un panneau extérieur accueillant les parieurs à “Sk-Ibiza” indique : “Ouvert 24h/24 et 7j/7 pour les raves, le yoga tantrique, les bâtons lumineux, les pipes à chicha” et “LSD-Js”.

David a déclaré : “Nous avons bien l’intention de tirer le meilleur parti de la comparaison avec Ibiza.

«Nous sommes en pourparlers avancés pour ouvrir un hôtel pour les 18-30 ans, nous parlons aux agriculteurs d’ouvrir des hangars désaffectés pour que les gens puissent s’extasier, et le grand magasin vide de la rue principale est en train d’être transformé en superclub.

“Nous avons approché Claire’s Accessories pour remettre les bâtons lumineux en marche.

«Et le lac glaciaire de Malham Tarn est tout aussi bon que Nikki Beach si vous évitez les moutons s ***.

“Ce serait parfait pour les raves toute la journée.”

Il a poursuivi: “Mais sérieusement, Skipton est un endroit charmant, avec des gens adorables et c’est un endroit incroyable où vivre.

« Mais c’est risible de comparer la ville à Ibiza. Nous fermons nos portes à 21 heures et la plupart de nos clients devraient être au lit à 22 heures pour être honnête. »

Le Sun a contacté le conseil du district de Craven pour obtenir des commentaires.

Gary a acheté sa maison en lock-out et ne peut plus partir Crédit : NB PRESS LTD

Le propriétaire du bar, David Forshaw, a ri de la comparaison avec Ibiza Crédit : NB PRESS LTD

Une fausse pancarte à son bar pour ‘SkIbiza’ Crédit : NB PRESS LTD