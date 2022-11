J’ai été obligé de dormir dans une TENTE parce que ma maison moisie me rend malade – ma vie est en danger mais personne ne m’aidera

Une GRAN a commencé à dormir dans une tente froide pour échapper à une infestation de moisissures dans toute sa maison.

Donna Chatterley, 55 ans, s’est installée dans son jardin à l’arrière et a déclaré qu’elle ne voulait retourner dans son bungalow à un lit que pour micro-ondes ou se laver.

Donna Chatterley dort dans une tente Crédit : Darren Staples

La grand-mère a dit qu’elle vivrait dans la tente jusqu’à ce que la moisissure de son bungalow soit triée Crédit : Darren Staples

Elle dort avec un marteau pour se protéger et cherche même à acheter une petite télévision pour faire face à sa fenêtre arrière afin de pouvoir regarder la télé depuis la tente.

Donna, de Tattershall, dans le Lincolnshire, a déclaré au Sun avant sa première nuit dans la tente : « Je reçois infection après infection. Je tousse depuis des mois.

« J’ai peut-être froid, mais je peux conclure. Si vous êtes mis dans cette position et avez un problème de santé sous-jacent, où est le choix ?

“Lorsque vous avez essayé tous les itinéraires possibles, vous devez commencer à vous aider.”

Sa première nuit a eu lieu jeudi, lorsqu’elle a découvert que sa tente n’était pas étanche. Elle a dit que c’était une nuit froide mais qu’elle toussait moins que d’habitude.

Donna enveloppée dans plusieurs couches, a un réchaud de camping et une gourde ainsi que des couvertures dans la tente pour une personne pour se tenir au chaud.

Elle s’est engagée à y rester jusqu’à ce que la moisissure dans sa maison ait été triée et a commandé une plus grande tente cloche afin qu’elle puisse avoir un poêle à bois avec elle.

Son fils, qui l’a exhortée à ne pas dormir dehors, lui offre également un lit de camp militaire et elle prévoit de cuisiner le plus possible dans son jardin.

Elle a dit : « Je ne veux pas cuisiner dans le bungalow. Je vais seulement au micro-ondes. Si je dois faire frire quelque chose, je veux vraiment le faire dehors maintenant.

Donna a un problème de moisissure croissant depuis des mois. Elle a nettoyé à plusieurs reprises la propriété, allant à l’encontre de l’avis de son médecin, mais cela revient sans cesse.

Il y a eu de la moisissure sur les murs, les plafonds et dans les placards. Elle s’est aussi retrouvée sur ses draps, sa vaisselle et sur des rideaux tout neufs.

Et elle a accusé l’association de logement Platform Housing d’ignorer ses problèmes et de refuser de l’aider.

Elle a dit : « Je ne suis pas entendue. Je ne suis pas écouté. Je suis en colère. J’ai pleuré. Je suis tellement consterné.

« Je suis pétrifié de dormir dans le jardin. Je suis pétrifié que quelqu’un entre la nuit. Mais j’ai dû réfléchir : ‘Est-ce que je veux rester ici et risquer des problèmes de santé, ou est-ce que je dois y aller et avoir une meilleure chance ?’ »

Une porte-parole de Platform Housing a déclaré: “Nous sommes désolés d’apprendre la situation de Chatterley. Malheureusement, le client a annulé un rendez-vous récent.

“Cependant, nous avons maintenant un rendez-vous où nous lui offrirons des conseils sur la façon de gérer les niveaux d’humidité dans sa maison.”

Moisissure sur les cartons de lait et sur le mur de la maison de Donna Crédit : Darren agrafes