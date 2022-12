J’ai été obligé de dormir dans un CONTENEUR D’EXPÉDITION pendant trois mois après que des rats ont envahi ma maison – c’était horrible

Une FEMME a été forcée de dormir dans un conteneur d’expédition après que sa maison ait été envahie par des rats.

Tia Henderson, 20 ans, a passé trois mois à s’écraser dans la petite boîte en métal lorsque des rongeurs ont pris possession de son appartement au rez-de-chaussée avec un lit.

Tia Henderson s’est retrouvée dans un conteneur d’expédition après que des rats ont envahi sa maison Crédit : MEN Media

L’un des rongeurs qui a forcé la jeune femme de 20 ans à quitter son appartement à un lit d’Oldham Crédit : MEN Media

Elle a également surfé sur un canapé avec des amis et dormi dans les voitures d’amis après s’être retrouvée sans nulle part où aller.

Tia, qui était en famille d’accueil jusqu’à ses 18 ans, a emménagé dans l’appartement de l’association de logement à Chadderton, dans le Grand Manchester, avec son chien Tiny il y a deux ans.

Elle a dit qu’ils étaient heureux là-bas jusqu’en juin 2022, date à laquelle elle a commencé à entendre des bruits, avant de repérer deux rats dans sa cuisine.

Tia a immédiatement appelé la lutte antiparasitaire et on lui a dit plus tard qu’il y avait probablement une “grosse infestation”.

Elle a contacté le conseil pour trouver un logement d’urgence et ne s’est vu proposer que des endroits qui n’acceptent pas les animaux domestiques, affirme-t-elle.

N’ayant nulle part où aller et maintenant classée comme “intentionnellement sans abri” car elle a refusé les options proposées, Tia a décidé d’emménager dans un conteneur d’expédition dans un centre animalier où elle fait du bénévolat.

Toutes les nuits qui n’étaient pas au refuge étaient passées dans les véhicules d’amis et sur les canapés des gens.

Tia a dit: “J’irais partout où j’aurais moi et le chien.”

Le locataire a ajouté: “Je vivais de manière indépendante. J’étais heureux là-bas, j’avais créé des souvenirs, j’avais des amis à proximité et la vie était belle.

“Jusqu’en juin, quand j’ai entendu gratter dans les murs et que je me suis convaincu que je devenais fou.

“Un après-midi, j’étais assis devant la télé dans le salon avec le chien quand deux bébés rats ont attiré mon attention dans la cuisine.

“Ils jouaient avec confiance sur mon tapis de cuisine comme si je n’étais pas à moins d’un pied d’eux.

“J’étais mortifié. J’ai immédiatement ressenti des démangeaisons et une horreur.”

Tia insiste sur le fait que son appartement était “propre et bien rangé” et ne savait donc pas pourquoi ils avaient tendu une embuscade à sa propriété, gérée par Great Places Oldham.

Le conseil a blâmé la nourriture pour animaux de compagnie pour attirer les parasites, mais Tia est catégorique, la sienne a été fermée.

Elle s’est vu proposer un logement temporaire convenable, avec l’assurance que le problème sera résolu “dès que possible”.

Tia devrait pouvoir réemménager au cours des prochaines semaines.

Le conseil d’Oldham a confirmé qu’il y avait une infestation dans l’appartement de Tia, avec des rats susceptibles d’entrer par des “trous dans le mur”.

Ses planchers ont depuis été arrachés dans le cadre des travaux de réparation.

Un porte-parole des autorités locales a déclaré: “Nous sommes désolés d’apprendre qu’une de nos résidentes a été confrontée à une infestation dans sa propriété.

“Nous pouvons confirmer que ce résident vit actuellement dans un logement temporaire pendant que le problème est résolu et que certaines réparations sont effectuées.

“Nous avons proposé de payer l’hébergement temporaire et, une fois terminé, elle pourra réintégrer sa maison.”

Dans une déclaration commune, l’association de logement Great Places et les entrepreneurs d’entretien Wates Living Space ont ajouté: “Nous sommes désolés pour les problèmes que Tia a rencontrés avec sa maison et nous travaillons avec elle pour effectuer des réparations qui lui permettront de revenir dès que possible. .

“Nous nous engageons à fournir et à entretenir des maisons qui protègent le bien-être et la sécurité de nos clients et nous sommes en contact régulier avec Tia pour organiser l’accès à la propriété afin d’effectuer les réparations nécessaires.

“Nous avons également convenu d’installer un nouveau revêtement de sol, de fournir de nouveaux appareils électroménagers et de fournir des meubles de remplacement afin que Tia puisse rentrer chez elle.”