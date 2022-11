J’ai été obligé de dormir dans mon LORRY parce que ma maison est tellement glaciale

Un HOMME a déclaré qu’il avait été obligé de dormir dans son camion parce que sa maison était trop glaciale pour y vivre.

Darryl Moore, 32 ans, qui affirme avoir été laissé sans énergie pendant trois mois a choisi de devenir sans-abri et de rester dans sa camionnette plutôt que dans son appartement “glacial”.

Darryl dit qu’il a été forcé de dormir dans son camion parce que sa maison est trop glaciale pour y vivre 1 crédit

Darryl affirme qu’un fournisseur de gaz l’a laissé dans le froid en raison d’erreurs de paiement 1 crédit

Il a dit qu’il vivait maintenant dans sa camionnette en raison du conflit énergétique 1 crédit

Darryl a remis son préavis pour son appartement de cinq ans à Upton, Dorset, lundi après avoir affirmé qu’un fournisseur de gaz l’avait laissé dans le froid en raison d’erreurs de paiement.

Le chauffeur routier est sur la route cinq jours sur sept et a décidé de vivre dans une camionnette qu’il rénove depuis un an plutôt que de rester dans son appartement froid.

Le père d’un enfant affirme que l’incapacité répétée du fournisseur d’énergie OVO à réparer son système de facturation de l’énergie l’a même empêché de voir sa fille de huit mois qui ne peut pas passer du temps dans son appartement glacial.

Il dit que le problème est la faute d’un compteur prépayé qui a été installé en 2020 lorsque son fournisseur d’énergie Spark Energy a été acheté par OVO Energy.

Les erreurs du compteur remontent à décembre 2020 lorsqu’il l’a laissé sans chauffage, sans eau chaude ni gaz pour sa table de cuisson pendant plus de deux semaines.

Après une plainte auprès de l’entreprise et du médiateur de l’énergie, le problème a heureusement été résolu – mais cette fois-ci, il dit qu’il n’a pas eu cette chance.

Il dit qu’après avoir payé pour recharger son essence en août, le système de facturation n’a pas réussi à se synchroniser avec son compteur intelligent, le laissant à nouveau sans essence le 23 août de cette année.

Darryl a déclaré: “J’ai rechargé mon compteur, cela a retiré l’argent de mon compte, mais le rechargement n’est pas allé jusqu’à mon compteur intelligent – donc mon compte a alors indiqué que je n’avais pas de crédit et a commencé à créditer.

“Cela a commencé à accumuler des dettes, puis cela m’a coupé le gaz. La dernière fois, j’ai mis un message sur Facebook et il a été tellement partagé que quelqu’un d’OVO m’a contacté et a résolu le problème.

“Cette fois-là, j’ai eu de la chance aussi car je l’ai apporté au médiateur et j’ai été indemnisé pour le coût de l’énergie. Après cela, le compteur a bien fonctionné jusqu’en août.”

Darryl a poursuivi: “Le 23, j’ai refait le plein d’essence, et le plein n’a pas fonctionné. Je ne le savais pas, alors je suis ensuite allé travailler pour la semaine. Quand je suis revenu, j’ai remarqué que j’étais à nouveau endetté.

“La dette n’était que de 10 £, mais j’étais ennuyé que cela n’ait pas fonctionné à nouveau, alors j’ai décidé de ne pas payer car c’est un compteur intelligent – il devrait lire mes recharges.

“J’ai contacté le système de réclamations de SSE pour demander où était ma recharge, et ils ont dit que ma recharge avait été effectuée – même si mon compteur intelligent disait que non.

“Après cela, je n’ai plus rien entendu d’eux. J’ai vérifié plus tard et la dernière recharge n’avait pas eu lieu depuis juillet.”

Bien qu’il se soit plaint à OVO à deux reprises, puis plus tard au médiateur de l’énergie, Darryl a été informé qu’un ingénieur prendrait jusqu’à trois mois pour aider à résoudre le problème par OVO.

Après n’avoir reçu aucune réponse du médiateur de l’énergie, il s’est plaint à nouveau plus tard et on lui a dit que l’attente serait encore plus longue car il n’y avait pas de créneaux d’ingénieur disponibles pour lui.

Confronté à un gel en décembre ou à une action plus drastique, il a maintenant choisi de vivre dans une camionnette aménagée dans laquelle il compte rester l’année prochaine.

Il a dit: “Au moins, ma camionnette a un chauffage au diesel que je peux utiliser pour rester au chaud. J’ai fait une conversion de camping-car sur la camionnette pendant toute cette année, et quand il est arrivé au point où je n’avais plus d’essence, j’ai réalisé la camionnette était plus chaude que mon appartement.

“J’ai décidé que je ferais aussi bien de rester dans ma camionnette. Le seul inconvénient est que je dois me débarrasser de tous mes meubles, dont certains que je paie encore et que je devrai vendre avec une grosse perte.

“Je préférerais faire ça plutôt que de payer pour le stockage ou de rester dans un appartement que je ne peux pas chauffer. Je préférerais vivre dans un camping dans ma camionnette – mais c’est assez choquant, je me rends essentiellement sans abri.”

Heureusement, pour l’instant, l’approvisionnement a été rétabli dans l’appartement après que l’incident a été rapporté par la presse locale.

Darryl a reçu un code de recharge de 50 £ pour son compteur qui a remis le chauffage en marche – mais dit qu’aucun ingénieur n’a visité pour examiner le problème, ce qui signifie qu’il ne s’agit que d’une solution temporaire.

Un porte-parole d’OVO a déclaré: “Nous sommes vraiment désolés pour M. Moore pour les lacunes de service. Nous pouvons confirmer que son compteur fonctionne maintenant après la visite d’un ingénieur et qu’il est de nouveau approvisionné.”