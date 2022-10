J’ai été obligé de creuser mon jardin dans une tentative désespérée de protéger ma maison de la pluie – j’ai peur qu’il s’effondre

Un père de deux enfants FURIEUX a creusé un énorme cratère dans son jardin avant que son sous-sol ne soit “transformé en piscine” et affirme que le conseil refuse de l’aider.

Lewyn Clegg craint que sa maison soit désormais sans valeur et puisse s’effondrer à tout moment, car le sous-sol reste gravement inondé après d’horribles tempêtes trois mois seulement après son emménagement.

Lewyn Clegg photographié dans le cratère qu’il a été forcé de creuser dans son jardin de devant 1 crédit

Mr Clegg a installé un système de pompage qui évacue en permanence l’eau de sa cave vers la route principale Crédit : lewynclegg/Instagram

L’homme de 32 ans a été contraint d’installer des pompes électriques qui fonctionnent jour et nuit pour transférer l’eau de la cave à la route principale, une pression financière supplémentaire au milieu de la crise du coût de la vie.

Le père de deux enfants a déclaré à Yorkshire Live: “Ils entrent en action au moins une fois par jour, mais ils peuvent y aller toutes les 20 minutes en hiver. Si l’un échoue, le sous-sol redevient une piscine.

“J’ai prouvé que c’est le conseil [who is responsible to deal with the blockage].

“Ils ont essayé d’y accéder et de le faire exploser, mais il s’est à nouveau bloqué, tous ceux à qui j’ai parlé ont dit que c’était la responsabilité du conseil.”

À l’heure actuelle, les poteaux d’échafaudage de fortune sont la seule chose qui aide à soutenir la maison, partagée avec la fiancée Natalie et leurs deux jeunes enfants, au milieu des fissures apparaissant dans la propriété.

De plus, le propriétaire anxieux a eu recours au creusement d’un énorme cratère dans le jardin de devant pour prouver qu’un ponceau en pierre est à l’origine du problème.

Le village l’a nommé le “Grand Trou de Haddingley Lane”.

M. Clegg a laissé une pancarte devant le trou qui explique pourquoi il l’a creusé et informe les gens de son problème.

On y lit : “Le ponceau a été créé pour évacuer l’eau de la cave de la propriété.

“Le toit du ponceau est fait de lourdes dalles de pierre et il n’y a pas de tuyauterie moderne pour sauvegarder la construction d’origine.”

A l’intérieur du cratère, les passants peuvent voir l’eau habituellement évacuée par le ponceau stagner.

“Nous avons creusé le trou après que la principale excuse du conseil pour ne pas avoir rempli son devoir civique était que l'”ancien” ponceau ne figurait sur aucune de leurs cartes et, de plus, qu’il était bloqué sous notre terrain.

“Avec des enquêtes externes et des experts en travaux préparatoires, nous avons pu réfuter les deux théories, laissant Kirklees sans raisonnement plausible”, poursuit la note.

Un ponceau est un type de drain qui canalise l’eau au-delà d’un obstacle ou vers un cours d’eau souterrain.

Ils sont généralement fabriqués à partir d’un tuyau ou de béton armé et encastrés dans le sol.

La jeune famille de travailleurs a expliqué que l’affaire avait entraîné une augmentation du stress et de l’anxiété et a affirmé que le conseil de Kirklees “se soustrait à ses fonctions”.

La note est signée avec des excuses et l’espoir de la famille que les gens comprendront leur situation difficile.

Le conseiller Naheed Mather, membre du cabinet pour l’environnement du conseil de Kirklees, a déclaré: “Le conseil de Kirklees a enquêté sur le problème de Haddingley Lane avec des conclusions présentant un système de drainage en pierre vieillissant dans le périmètre de la propriété, dont nous ne détenons aucune trace sur notre système.

“Si de nouvelles informations venaient à être révélées, nous serions heureux de revoir notre position.”

La famille désespérée a déclaré avoir même parlé à des avocats, mais on lui a dit que cela pourrait coûter entre 35 000 et 60 000 £ pour traduire le conseil en justice à ce sujet.

Le couple a initialement acheté la maison mitoyenne, à la jonction de Haddingley Lane et Wall Nook Lane, en dessous de Shepley, dans le Yorkshire, pour 180 000 £, mais s’inquiète maintenant que la propriété ne vaut rien.

La famille a laissé un avis près du cratère pour expliquer sa situation Crédit : Instagram