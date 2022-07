J’ai été mutilé par un requin qui m’a serré comme un piège à ours lors de la SIXIÈME attaque le long de la côte américaine populaire

Un adolescent a raconté comment il a été mutilé par un requin qui l’a serré comme un piège à ours.

Max Haynes, 16 ans, surfait avec des amis juste à côté de Long Island lorsque la bête dangereuse lui a mordu le pied droit.

Un surfeur de 16 ans a décrit le moment où un requin s’est mordu la jambe Crédit : ABC 7 NY

Max Haynes s’est retrouvé avec une blessure de 4 pouces au pied droit Crédit : Max Haynes

Six attaques de requins ont été signalées au large de Long Island cet été

Il est la sixième victime d’une attaque de requin dans ces eaux au cours des trois dernières semaines seulement.

Brave Max a heureusement réussi à se libérer de la créature marine lorsqu’elle a frappé à 45 pieds du rivage à Kismet Beach sur Fire Island.

Il a déclaré au Post: “J’ai senti quelque chose sur mon pied comme un piège à ours, attrapez-moi par en dessous.

«Il est allé droit sur mon pied et s’est serré. J’avais l’impression de me casser le pied. »

« Ça a tenu pendant 3 secondes. J’étais en train de donner des coups de pied et il a décidé de me laisser partir. Il s’est rendu compte que je n’étais pas une cible facile.

Max a été laissé avec une blessure de 4 pouces au pied droit – et a été emmené dans une ambulance.

Le lycéen a expliqué: «Il y a une entaille de bonne taille sous mon orteil. Heureusement, ça n’a rien empiré. Je pense que j’ai de la chance.

Quelques instants avant l’attaque, lui et ses amis avaient plaisanté sur les récentes attaques de requins.

Il a déclaré: «Nous nous retournions du tableau et riions. Trente secondes plus tard, je me fais mordre. C’était assez fou.

Mais le chomp n’a pas rebuté le surfeur passionné – qui dit qu’il sera de retour dans l’eau dans quelques semaines.

Après que les responsables de l’attaque ont envoyé un hélicoptère pour rechercher le requin mais n’ont pas pu trouver le prédateur, a rapporté 1010 WINS.

Cela survient après que le surfeur Shawn Donnelly, 41 ans, a été renversé de sa planche lorsqu’un requin tigre de sable a attaqué au large de Smith Point Beach le 13 juillet.

Il s’est retrouvé avec une entaille de quatre pouces à la jambe.

Donnelly a révélé qu’il avait frappé le requin pour repousser la bête.

Il a déclaré à NBC New York: “Il a attrapé mon mollet gauche et m’a fait tomber de ma planche… quand je tombais de ma planche, j’ai vu l’aileron et son dos.”

Donnelly a réussi à surfer sur une vague qui l’a ramené au rivage.

Un touriste de 49 ans, originaire de l’Arizona, a également été attaqué par un requin à Seaview Beach le même jour.

Selon le New York Post, la police a déclaré que “le requin est venu par derrière et l’a mordu au poignet gauche et aux fesses”.

John Mullins, 17 ans, qui participait à une formation de sauveteur, a été attaqué par un requin le 7 juillet.

Le sauveteur Zach Gallo, 33 ans, a été mordu alors qu’il effectuait des exercices d’entraînement à Smith Point Beach le 3 juillet.

Il a déclaré à WCBS-TV qu’il ressentait une “douleur aiguë”.

Zach a frappé le requin dans une tentative désespérée de repousser l’attaque.

Le 30 juin, un homme de 57 ans aurait subi une lacération alors qu’il nageait au large de Jones Beach.