J’ai été mutilé par DEUX grands requins blancs à la fois lors de la seule double attaque au monde – ils ont essayé de m’arracher la tête

UN SURFER a raconté ce que c’était que d’être attaqué par deux grands requins blancs à la fois, la seule double attaque au monde.

Shannon Ainslie n’était qu’un adolescent lorsqu’il a été attaqué par deux bêtes de 13 pieds – l’une allant vers sa tête alors que l’autre se précipitait vers son torse.

Des images originales montraient l’homme projeté dans les airs alors qu’il était précipité par un requin Crédit : YouTube

D’autres surfeurs l’ont aidé lorsqu’il a finalement atteint le rivage Crédit : YouTube

Shannon a subi d’horribles blessures Crédit : YouTube

Shannon Ainslie, 38 ans, se tient debout avec sa planche ravagée par les requins depuis l’attaque de 2000 Crédit : Kristin Folsland Olsen

Et avec 90 autres personnes tuées dans les eaux meurtrières d’Afrique du Sud, l’évasion du jeune surfeur est devenue un folklore au Cap oriental.

Cet horrible incident est toujours la seule double attaque de requin contre un humain jamais enregistrée.

Shannon se souvient très bien de ce que c’était quand les deux prédateurs terrifiants qui l’ont précipité.

« C’est arrivé si vite », a déclaré l’instructeur de surf de 38 ans à The Sun Online.

« Je ne pouvais ressentir aucune douleur, je n’avais aucune peur – je pensais que je rêvais. »

La frénésie alimentaire a eu lieu à Nahoon Reef – un spot de surf idyllique à la réputation sanglante.

C’était au milieu de l’hiver, au milieu de la course annuelle des sardines, lorsque de grands bancs de poissons se dirigent de Durban vers Cape Town.

La probabilité qu’un grand blanc poursuive ces boules d’appât est très élevée.

Mais avec 15 surfeurs bravant le break local d’East London, Shannon et ses potes n’ont pas pu résister.

Une heure et demie plus tard, le jeune a été chargé par deux grands requins blancs.

Il a déclaré à The Sun Online: « Tout ce dont je me souviens, c’est d’avoir été jeté en l’air, puis ma main et ma planche ont été écrasées dans la mâchoire du requin.

« Puis il m’a traîné sous l’eau. »

J’ai baissé les yeux et la moitié de ma main ne tenait qu’à un fil Shannon Ainslie

Des images choquantes ont montré le moment où il a été pris et tiré dans les profondeurs.

Au même moment, l’autre monstre se propulsa dans l’eau et se frappa la tête.

Ça manquait mais ça faisait aussi sursauter l’autre bête.

Il a déclaré : « Le premier requin a perdu son emprise sur moi et a lâché prise.

« Il m’a juste regardé, face à face avec un œil au beurre noir tracé sur moi avec ses mâchoires grandes ouvertes. »

Shannon a refait surface avec sa planche dans une mare de sang.

Il a déclaré: « J’ai cassé la surface et regardé autour de moi et tout le monde pagayait pour sa vie et je ne pouvais pas comprendre pourquoi.

« J’ai baissé les yeux et la moitié de ma main ne tenait qu’à un fil.

« À ce moment-là, j’ai su que ce n’était pas un rêve et la panique l’a déclenché. »

Carnage de l’attaque 1 crédit

Shannon photographiée à 15 ans, peu de temps après l’attaque Crédit : YouTube

Des cicatrices restent sur la main de Shannon où il a fallu 30 points de suture pour réparer ses blessures Crédit : Instagram

Shannon était à environ 300 pieds du rivage et il n’avait qu’une seule option.

Mais avec une accalmie par vagues, un thriller psychologique se joue lentement dans sa tête.

Comme c’est souvent le cas pour la plupart des survivants d’attaques de requins, ils acceptent d’être achevés.

Il a déclaré: « J’ai commencé à pleurer.

« Mon corps est devenu faible, inutile, je m’attendais à être mangé.

« Je ne pouvais que prier. »

À l’improviste, une vague est finalement arrivée et il l’a chevauchée sur le ventre aussi loin qu’il le pouvait.

Il pagayait furieusement le reste – sentant l’eau froide se précipiter à travers ses plaies ouvertes jusqu’à ses os, ses tendons et ses articulations.

Des images ont montré le moment où il a été rencontré par son frère et ses amis qui ont utilisé sa corde de jambe pour lui garrotter le bras.

Ils l’ont transporté d’urgence à l’hôpital et Shannon a miraculeusement survécu.

Ce mois de juillet marquera le 23e anniversaire depuis son expérience de mort imminente.

Et malgré le traumatisme, l’incident n’a fait qu’alimenter sa passion pour le surf.

Shannon a finalement déménagé dans la célèbre Jeffrey’s Bay où il a étudié le sport nautique comme un art afin de pouvoir le transmettre aux autres.

Il a parcouru le monde en tant qu’entraîneur de surf et s’installe maintenant en Norvège, où les eaux arctiques sont trop froides pour la plupart des requins.

Il a déclaré : « Ça a été une bonne expérience parce que ça a changé ma vie.

« Je suis devenu reconnaissant et j’ai réalisé que je devais essayer d’en tirer le meilleur parti.

« Vous le faites pour donner une opportunité aux autres et pour rendre le monde meilleur. »

Shannon a déclaré qu’il n’avait aucune animosité envers les requins qui ont tenté de le tuer.

Il a déclaré: « Je n’ai rien contre les prédateurs – c’est leur maison et j’espère que nous pourrons tous la partager. »

Si vous voulez en savoir plus, Shannon a publié sa biographie en 2022 intitulée Child of the Wild Coast: L’histoire de Shannon Ainslie, double survivante d’une attaque de grand requin blanc.

Ces jours-ci, il parcourt le monde en entraînant le surf dans les pays en développement Crédit : maréchal Whetoayeni