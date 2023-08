J’ai été mordu par une araignée errante brésilienne mortelle qui provoque des érections – je pensais que j’allais mourir et le « symptôme » a duré deux jours

Un HOMME a révélé qu’il avait eu une érection pendant deux jours après avoir été mordu par une araignée mortelle.

Ronald effectuait un travail électrique lorsqu’il a été rencontré par une araignée errante brésilienne – l’un des arachnides les plus venimeux de la planète.

Ronald a eu une érection de deux jours après avoir été mordu par une araignée mortelle Crédit : YouTube – Reptiles de Clint

L’araignée errante brésilienne est l’une des plus venimeuses de la planète Crédit : YouTube – Reptiles de Clint

Le Péruvien a fait cette horrible rencontre l’année dernière dans l’une des maisons de campagne de ses clients à Santa Cruz.

L’animal, connu au Pérou sous le nom de « l’araignée du bananier » est non seulement très commun dans cette région, mais est également redouté par les locaux car ses morsures peuvent parfois être mortelles.

Après avoir été mordues par l’une des créatures macabres, les victimes souffrent souvent d’hypothermie, de troubles de la vision, de convulsions et, dans certains cas, d’érections.

Le venin de l’araignée est même à l’étude pour une utilisation dans les traitements de la dysfonction érectile après avoir découvert qu’une morsure de l’une des araignées peut donner aux victimes masculines une érection douloureuse de quatre heures.

« J’étais en train de visser une ampoule et j’ai placé ma main dans le bois du plafond », a-t-il déclaré au biologiste américain Clint Laidlaw.

« Je n’ai pas remarqué l’araignée parce que j’étais concentré sur mon travail.

« Alors j’ai continué à travailler quand tout d’un coup j’ai ressenti deux sensations de pincement au bout du majeur. Une de chaque côté.

« J’ai tout de suite ressenti un peu de douleur, et les autres gars qui travaillaient avec moi se sont mis à rire parce qu’ils pensaient que je plaisantais. »

« Au moment où j’ai retiré ma main, l’araignée était toujours fermement accrochée à mon doigt. »

« Quand je l’ai secouée et qu’elle est tombée sur le sol, c’est à ce moment-là que nous avons tous réalisé que c’était une araignée extrêmement venimeuse. »

Clint a expliqué comment les vagabonds brésiliens ont des crocs en forme de pince au lieu des crocs parallèles que l’on verrait dans une tarentule, par exemple.

De cette façon, ils sont capables de pincer tout autour du doigt de quelqu’un.

Ronald a décrit comment les symptômes ont commencé à apparaître quelques instants après la morsure.

En moins de 20 minutes, son doigt et sa main ont commencé à gonfler, et assez vite ses veines sont devenues plus visibles sur son bras.

« J’ai soudainement commencé à avoir des sueurs froides et j’avais l’impression que mon cœur battait fort dans ma poitrine parce qu’il battait si vite », se souvient Ronald.

« J’ai alors senti tout mon corps se sentir de plus en plus faible, perdant lentement ma capacité à marcher. »

Ronald a été transporté d’urgence par bateau dans un hôpital du district voisin de Mazán, puis transféré dans un autre à Iquitos.

Le travailleur fait partie d’une étude sur les vaccins, et afin de ne pas compromettre les tests, Ronald a déclaré qu’il ne pouvait être traité qu’avec des médicaments très spécifiques.

Sur le chemin de l’hôpital, Ronald se souvient avoir senti tout son corps transpirer et trembler.

« J’ai aussi commencé à ressentir l’effet secondaire de l’érection », se souvient-il.

« C’est resté comme ça pendant deux jours complets.

« Ce n’est que le troisième jour que cela a commencé à revenir à la normale.

« Les médecins m’ont alors prescrit un traitement de cinq jours avec des vaccins, des pilules, etc.

« Heureusement, tout a disparu, mais mon bras était toujours engourdi toute la semaine suivante et je n’ai pas pu bouger mon doigt pendant un mois complet.

« Tout était si insupportablement douloureux, c’est pourquoi je dis toujours aux gens maintenant d’être extrêmement prudents avec ces araignées. »

L’araignée sud-américaine a également été trouvée de l’autre côté de l’océan dans un supermarché en Autriche.

Les locaux ont été évacués après que l’arachnide noir et rouge de quatre pouces a été repéré parmi des régimes de bananes.

