J’ai été mis en alerte pour les funérailles de Queen le jour où elle a rencontré Liz Truss, révèle Johnson Beharry

Il y a DEUX mois aujourd’hui, la reine Elizabeth II a mené stoïquement son dernier engagement officiel, rencontrant Boris Johnson et Liz Truss.

Le même jour, le 6 septembre, le héros de la Croix de Victoria, Johnson Beharry, a révélé qu’il avait reçu un e-mail de responsables royaux – qu’il présumait être le protocole – demandant sa disponibilité en cas de décès de Sa Majesté.

Le héros de la Croix de Victoria, Johnson Beharry, a révélé qu’il avait été mis en alerte pour les funérailles de la reine le jour où elle a rencontré Liz Truss Crédit : Le Soleil

La reine Elizabeth II a mené son dernier engagement officiel, rencontrant Boris Johnson et Liz Truss le 6 septembre Crédit : AP

Puis 24 heures plus tard, il a reçu un appel de suivi. Et le lendemain, on annonça que la reine était décédée.

Cela donne un aperçu étonnant de la proximité de la fin de Sa Majesté lorsqu’elle a courageusement décidé de persévérer et de nommer un nouveau Premier ministre.

Johnson, 43 ans, qui a remporté la plus haute distinction militaire britannique pour sa bravoure en Irak, était au courant de l’opération London Bridge – le plan pour après sa mort – et avait auparavant « officieusement » accepté d’en faire partie.

Dans sa première interview depuis sa mort, il a déclaré dimanche au Sun : « Sa Majesté était comme une grand-mère pour moi.

“Sans la reine, je n’aurais pas la vie que j’ai maintenant.

“J’ai toujours entendu parler de l’opération London Bridge en tant que membre de la Victoria Cross and George Cross Association.

“On m’a dit très vaguement qu’il y avait une possibilité que je sois personnellement impliqué, il y a des années.

“On ne m’a jamais dit en détail. C’était très informel.

“Deux jours avant le décès de Sa Majesté, j’ai reçu un e-mail me demandant si je pouvais confirmer que je suis définitivement disponible si l’opération London Bridge se produit. Je n’ai jamais répondu.

“Le lendemain, j’ai reçu un appel téléphonique disant :” Nous avons besoin que vous confirmiez, oui ou non, que vous êtes heureux d’aller jusqu’au bout si l’opération London Bridge a lieu “.

“J’ai dit:” Je ferai tout ce dont tu auras besoin de moi “. Je l’ai laissé comme ça.

« Le lendemain, elle est morte. Je pensais que c’était simplement eux qui mettaient à jour le processus.

Dans l’interview sincère, Johnson, qui a fini par jouer un rôle important dans les funérailles de la reine, a raconté comment son entrée dans le service historique a fait attendre le président américain Joe Biden.

Il a ajouté : « Je ne savais pas que le président était derrière moi. Je pensais que c’était mon gardien.

Johnson, qui sert dans le régiment royal du 1er bataillon de la princesse de Galles, a refoulé ses larmes en parlant à son cercueil dans un moment privé quelques jours avant les funérailles.

Le dernier engagement officiel de la reine avec la nouvelle dirigeante Liz Truss a été celui où la photo finale du frêle monarque a été prise.

MOMENT PRIVÉ

Le 7 septembre, une réunion virtuelle avec le Conseil privé a été reportée sur ordre de son médecin.

Elle est décédée à 15h10 le lendemain.

Johnson avait 25 ans lorsqu’il a rencontré la reine pour la première fois en 2005, lorsqu’il a reçu la Croix de Victoria pour deux actes d’héroïsme en Irak, lorsqu’il a sauvé une trentaine de camarades, souffrant de lésions cérébrales potentiellement mortelles.

Il a déclaré: «Rencontrer Sa Majesté au palais de Buckingham a été le jour le plus effrayant de ma vie.

“J’aurais préféré être à nouveau en Irak pour me faire tirer dessus. Je n’aurais jamais imaginé rencontrer la reine un jour.

“Elle m’a dit : ‘Tu es une personne très spéciale, je ne fais pas ça très souvent’.

“Elle m’a posé des questions sur la blessure. Elle m’a dit:” Ces choses ne guérissent pas du jour au lendemain. Cela prendra beaucoup de temps “.

«La conversation portait toujours sur la façon dont ma famille allait.

“Je l’ai rencontrée plus de fois que je ne peux compter et elle était toujours intéressée par ce que je ressentais et comment je m’en sortais.

“Chaque fois, elle était vraiment inquiète pour moi. Elle comparait toujours Prince George et mon fils Aidan, qui ont le même âge.

“Elle ne m’a jamais appelé Johnson. Elle m’appelait toujours Beharry. J’ai perdu ma grand-mère en 2003.

“Sa Majesté était comme un grand remplaçant pour moi et la façon dont j’ai été traité, le respect et la communication étaient comme personne d’autre.”

Johnson se souvient avoir appris qu’elle était décédée: «J’ai eu la chair de poule.

“Cela n’a pas été compris jusqu’à ce que je voie le roi Charles à l’extérieur du palais et que les gens commencent à chanter” God save the King “que Sa Majesté était partie.”

Trois jours avant les funérailles, lui et sa femme Mallissa ont été invités à partager un moment privé pendant que la reine était en état.

Il a déclaré: «J’essayais de tenir le coup. Je pouvais sentir ma poitrine se serrer et me sentir lourde. J’étouffais.

IMPOSSIBLE DE FAIRE SORTIR LES MOTS

“C’était très, très émouvant. Je lui ai rendu hommage et lui ai parlé.

«Je lui ai dit: ‘Merci pour votre service et merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je servirai votre pays jusqu’à ma mort.

“Sans le VC, que vous m’avez donné, je ne serais pas là où je suis aujourd’hui”.

Johnson est resté debout toute la nuit avant les funérailles alors qu’il préparait son uniforme pour le grand jour.

En arrivant à l’abbaye de Westminster pour les funérailles, il a déclaré: «Je poussais Keith Payne VC, qui est en fauteuil roulant.

“J’essayais juste de garder mon calme. Ensuite, il était temps d’entrer.

“Nous sommes arrivés à la tombe du guerrier inconnu, ce qui m’a donné la chair de poule. C’est à ce moment-là que ça m’a frappé.

« Mon dernier grand événement a eu lieu au Guerrier inconnu lorsque j’ai déposé une couronne avec Sa Majesté pour les anciens combattants de la Première Guerre mondiale. Je suis passé devant le cercueil et c’était des émotions fortes tout au long.

“J’ai aussi réalisé que la dernière fois que j’avais vu la reine, c’était à l’abbaye de Westminster, lorsque j’ai fait une lecture devant elle il y a exactement un an pour la Royal British Legion.”

Il a ajouté : « J’ai essayé de chanter les hymnes mais je n’arrivais pas à prononcer les mots.

« J’étais tellement concentré sur l’ampleur de la journée que je ne savais même pas que le président américain était derrière moi, à seulement deux mètres.

« Une fois les funérailles terminées, nous avons commencé à discuter du montant de la sécurité.

“Quelqu’un a dit : ‘Savez-vous qui marchait derrière vous dans l’Abbaye ?’

“J’étais comme, ‘Ouais, le gars était mon gardien’. Ils ont répondu : “Non, c’était le président des États-Unis”.

“Je n’en avais aucune idée. Des personnes âgées m’ont dit qu’il était bouleversé, il a dû être arrêté pour que je passe devant.

“Je n’étais pas au courant à l’époque, mais on m’a dit qu’il n’était pas un lapin heureux quand ils l’ont arrêté. Je sais que ce n’était pas personnel.

“Je me sens très privilégié d’avoir été là aux funérailles.”

La semaine prochaine, Johnson sera au cénotaphe avec son régiment pour marquer le dimanche du Souvenir.

Au premier plan de son esprit se trouvera la femme qu’il admirait “comme une grand-mère”.

Il a déclaré: «Je penserai à elle et je vous remercierai pour tout ce que vous avez fait pour moi et pour nous tous.

“Je servirai le pays que la reine a si bien servi jusqu’au jour de ma mort.”

Johnson avait 25 ans lorsqu’il a rencontré la reine pour la première fois en 2005, lorsqu’il a reçu la Croix de Victoria pour deux actes d’héroïsme en Irak. Crédit : Getty

Johnson, photographié aux funérailles de la reine à l’abbaye de Westminster avec son collègue détenteur de la Croix de Victoria Keith Payne VC

J’AI BRASSÉ BIDEN À L’ABBAYE

C’est le moment où Johnson a forcé Joe Biden à attendre, laissant le président “pas un lapin heureux”.

Le soldat a retenu ses larmes en entrant dans l’abbaye, poussant le fauteuil roulant du vétéran de la guerre du Vietnam Keith Payne VC.

C’est le moment où Johnson a forcé Joe Biden à attendre, laissant le président “pas un lapin heureux”

Le président Biden a assisté aux funérailles de la reine avec son épouse, le Dr Jill Biden Crédit : PA

Johnson a déclaré: “Des personnes âgées m’ont dit qu’il était bouleversé, il a dû être arrêté pour que je passe devant.”