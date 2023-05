J’ai été ‘méchant’ – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Chelsea Lauren/Shutterstock

« En ce moment, le récit est: » Il a un groupe d’enfants « » Nick Canon dit Amy Kaufmann de la L’heure de Los Angeles dans un reportage du 7 mai. « Mais je suis vraiment à un endroit maintenant où je me fiche de ce que les gens savent », a ajouté Cannon, 42 ans. Au cours de la conversation, le père de douze enfants a abordé les allégations et les commentaires haineux selon lesquels il ne pouvait pas être un bon père pour tous ses douze enfants. « J’ai été maudit », a-t-il déclaré. « J’entends tout le temps : ‘Tu ne peux pas être présent pour tous ces enfants.’ Donc, par conséquent, j’obtiens ce titre de papa mauvais payeur.

Il est difficile d’ignorer que l’arbre généalogique de Nick a poussé beaucoup de branches récemment : il partage deux jumeaux de 12 ans, Monroe et marocainavec Mariah Carey; lui et Cloche de Bretagne partager Doré6, Puissant2 et 7 mois Augmenter; lui et Abby De La Rosa avoir des jumeaux Sion et Zillion1 et 5 mois Beau; Brie Tiesei donner naissance à Légendaire il y a neuf mois ; lui et Alyssa Scott partager 4 mois Halo et la fin Zen; et Nick partage Onyx7 mois, avec LaNisha Cole.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Cannon rejette l’étiquette de mauvais payeur, affirmant qu’il a acheté des maisons pour tous ses enfants et leurs mères et « il n’y a rien qu’ils puissent demander [him] car » auquel il dirait non. Il a également révélé qu’il pouvait se permettre de subvenir aux besoins de sa famille grandissante. « Quand vous pensez à mon style de vie, je dois générer au moins 100 millions de dollars par an », a-t-il déclaré dans le L’heure de Los Angeles profil. « Tout le monde pense Ryan Seacrest a des tonnes d’argent. Je fais tout ce qu’il fait fois 10. Eh bien, pas fois 10 — fois trois. Parce qu’il fait beaucoup.

À partir de là, Nick décompose son sac : il a payé « plus de 20 millions de dollars » pour avoir accueilli deux saisons par an de Le chanteur masqué. Il héberge Wild’ N sortie, qui tourne sa 21e saison le mois prochain. Il y a le Live Nation Wild’ N sortie visite des arènes. Il remplace les malades Jamie Foxx héberger Battre Shazam. Nick et de Kevin Hart Guerres de farces de célébrités est diffusé sur E! Il a récemment tiré Conseil Cultureune version entièrement masculine de La vue, pour Amazon Freevee. Il est également impliqué dans des podcasts et des films et dirige sa propre marque chez Republic Records. En plus de tout cela, Nick possède des bars sportifs, des restaurants et des salles de sport, qui génèrent tous un revenu sain.

Bien qu’il soit financièrement prêt à s’occuper de ses enfants, Nick a admis qu’il se sentait coupable de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec ses enfants. Nick dit qu’il parle de ces sentiments en thérapie. Il s’attache également à être le plus présent possible avec les enfants chaque fois qu’ils sont ensemble. « Il ne s’agit pas de ce que je fais pour vous ou de ce que je vous dis, il s’agit de ce que vous ressentez quand je suis avec vous », a-t-il déclaré. « Si vous vous sentez aimé quand vous voyez votre père, c’est ce qui va résonner. »

Plus à propos Nick Canon

À ce stade, Nick se concentre sur sa carrière et sa vie plutôt que de combattre ce que les autres pensent. « Je préfère simplement opérer », dit-il. « Il s’agit plus d’être vraiment une bonne personne au lieu de dire aux gens que vous êtes une bonne personne. »

Lien connexe En rapport: Moroccan & Monroe Turn 12: Découvrez les jumeaux de Mariah Carey et Nick Cannon au fil des ans

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.