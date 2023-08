J’ai été maltraité par mon beau-père âgé de 12 ans avant d’être emmené dans un vil asile où nous avons été fouettés et poignardés avec des crucifix.

QUAND Maureen Sullivan, âgée de 12 ans, a confié à une religieuse qu’elle avait été agressée sexuellement par son beau-père pendant plus de trois ans, elle attendait de l’aide.

Mais les gens qui étaient censés s’occuper d’elle ne l’ont pas fait, et elle a été jetée dans une blanchisserie de Magdalene, travaillant tous les jours de 6 heures du matin à 21 heures pendant près de cinq ans, sans « aucune éducation, aucune récréation et aucune parole ».

L’intérieur d’une blanchisserie Magdalene désormais abandonnée à Dublin Crédit : Alamy

Maureen Sullivan n’avait que 12 ans lorsqu’elle a été envoyée dans l’établissement géré par le Bon Pasteur à New Ross. Crédit : Fourni

« La façon dont j’ai été traitée était très cruelle – et perverse -« , a déclaré Maureen, aujourd’hui âgée de 71 ans, de Carlow, en Irlande, au Sun. « Cela n’aurait pas dû m’arriver. »

On pense que les blanchisseries de Magdalene ont gâché la vie de dizaines de milliers de femmes à travers l’Irlande depuis le XVIIIe siècle jusqu’en 1996, avec des « femmes déchues » entrant via le système de justice pénale, les écoles de redressement et les services de santé et de santé. Secteur des services sociaux.

Une fois à l’intérieur, ils devraient effectuer un travail non rémunéré, tandis que de nombreux anciens détenus ont déclaré avoir été maltraités.

Les blanchisseries, également connues sous le nom d’asiles de la Madeleine, ont fait l’objet d’un scandale médiatique dans les années 1990, lorsqu’une fosse commune contenant 155 corps a été découverte sur les anciens terrains de l’une de ces institutions à Drumcondra, Dublin.

La star de Luther, Ruth Wilson, jouera dans un nouveau drame captivant de la BBC inspiré des horribles blanchisseries, The Woman in the Wall, de dimanche soir.

Le thriller, qui met également en vedette Daryl McCormack, suit Lorna Brady (Wilson), une femme qui a été incarcérée dans un couvent dès son plus jeune âge, où elle a accouché de manière traumatisante – pour ensuite se voir retirer le bébé vers un lieu inconnu.

Le traitement horrible qu’elle a enduré continue d’avoir un impact sur sa vie, provoquant des crises extrêmes de somnambulisme qui se terminent par son réveil dans des endroits étranges et effrayants, sans aucun souvenir de la façon dont elle y est arrivée.

« Je n’agissais pas comme un enfant normal »

Même si l’histoire spécifique de Lorna est une œuvre de fiction, Maureen est l’une des nombreuses femmes pour qui elle est bien réelle.

L’une des plus jeunes personnes à avoir été détenues dans une blanchisserie Magdalene en Irlande, elle n’avait que 12 ans lorsqu’elle est arrivée dans l’établissement géré par le Bon Pasteur à New Ross, dans le comté de Wexford, en 1964.

« J’ai été maltraitée par mon beau-père depuis l’âge de huit ou neuf ans et j’ai souffert pendant quelques années », explique Maureen. « Ensuite, j’avais 12 ans et une religieuse de l’école a remarqué que j’étais très pâle, que je ne communiquais pas avec les autres filles et que je refusais de jouer.

« Je n’agissais pas comme un enfant normal devrait le faire. »

Maureen continue de ressentir les effets de son calvaire aujourd’hui Crédit : Fourni

Les établissements ont été créés pour héberger des enfants et des « femmes décédées » Crédit : News Dog Media

Issue d’un milieu très pauvre, dans lequel elle partageait un lit avec trois de ses frères et sœurs, Maureen se souvient de la façon dont une religieuse locale l’a « soudoyée » avec du chocolat pour qu’elle parle des abus.

« Les chocolats n’étaient pas quelque chose qu’on verrait chez moi », dit-elle. « Et ils étaient comme de la magie noire pour moi.

« Elle m’en a offert et je lui ai expliqué les choses terribles qui m’arrivaient au foyer. »

Selon la loi de l’époque, la religieuse devait informer le prêtre de ce que Maureen avait dit – et, peu de temps après, une camionnette de blanchisserie est arrivée pour la chercher chez elle.

« On n’a pas dit un mot à mon beau-père. Il n’a même jamais été interrogé à ce sujet », dit-elle.

Fouetté et poignardé avec un crucifix

Ayant reçu sa toute première trousse à crayons par sa mère la veille au soir, Maureen était tellement excitée d’aller à l’école.

Mais cette camionnette de blanchisserie ne l’a jamais emmenée là-bas.

Au lieu de cela, elle a été emmenée directement à New Ross et obligée de travailler dans la blanchisserie Magdalene – en réalité un atelier géré comme une blanchisserie commerciale.

Là, elle lavait des vêtements pendant la journée et, « pour les loisirs », les femmes étaient obligées de confectionner des chapelets et de tricoter des pulls en laine.

Lorsqu’il y avait de grosses commandes, ils travaillaient souvent jusqu’à 21 heures du soir, alors qu’ils étaient debout depuis 6 heures du matin. Souvent, ils étaient fouettés ou poignardés dans le dos avec des crucifix pour les forcer à travailler plus dur.

«Pas de récréation. Pas d’éducation », dit-elle. « Ne vous souciez pas de ce que vous ressentez ou de la raison pour laquelle vous êtes si triste.

« Ils s’en fichaient.

« J’étais un jeune enfant, j’aurais dû être à l’école, j’aurais dû jouer dehors avec d’autres enfants. J’aurais dû communiquer avec d’autres enfants, mais je n’étais qu’un travailleur.

«Ils m’ont juste travaillé du matin au soir.

« Personne ne m’a montré un peu d’amour. Personne ne m’a parlé.

« C’étaient des gens cruels, horribles et méchants qui traitaient un enfant de la sorte, surtout s’il avait été maltraité à la maison. »

« Je ne pouvais pas parler »

Au cours des quatre années suivantes, Maureen a été transférée dans une autre blanchisserie à Athy, Co Kildare, et a été contrainte de garder le silence, à l’exception de quelques visites supervisées de sa mère – qui n’avait aucune idée de ce qui se passait.

« Je ne pouvais pas parler ni dire la vérité à ma mère sur ce qui se passait », explique-t-elle.

Plus tard, Maureen a été transférée dans un foyer pour aveugles sur Merrion Road à Dublin, où son travail était bien plus agréable, bien que toujours non rémunéré.

Elle raconte : « Je m’occupais des aveugles, je changeais leurs lits, je nettoyais leur dortoir, et des choses comme ça.

« C’étaient des gens adorables, gentils et les religieuses ne nous voyaient tout simplement pas.

« Et nous pouvions parler aux autres filles, et j’avais une chambre toute seule, comme un petit dortoir toute seule. »

Ruth Wilson joue dans un nouveau drame de la BBC sur les blanchisseries Crédit : BBC

Une vue de l’ancien site des Sœurs de la Charité Magdalene Laundry à Donnybrook, Dublin Crédit : Getty

C’est finalement une visite non supervisée de sa mère qui a permis à Maureen de quitter la blanchisserie, lorsqu’elle s’est rendu compte que sa fille n’avait été payée pour aucun de ses travaux et qu’elle n’avait même pas les moyens d’acheter des chaussures à sa taille.

Après avoir été persuadée par sa mère, Maureen a dit à l’une des religieuses : « Ma mère a dit que je devrais gagner de l’argent. Je devrais être payé. Mes chaussures me tuent.

«Mon sac a été fait ce soir-là et j’ai été laissée à la gare d’Euston le lendemain matin pour retourner à Carlow», se souvient-elle.

« Où devais-je aller à Carlow ? Ils n’ont même jamais demandé. Ils s’en moquaient complètement.

«Je suis resté à la rue. J’étais sans abri à partir de ce jour. Je ne pouvais plus rentrer chez moi.

Maureen était tellement terrifiée à l’idée de revoir son beau-père qu’elle a envoyé un voisin chez sa mère pour lui dire qu’elle était au bout du chemin.

« Ma mère a dit : ‘Il ne te laissera pas entrer dans la maison. Tu peux aller loger chez ta grand-mère.

« Ma pauvre grand-mère n’avait pas de lit, alors je devais dormir par terre. »

Des années de traumatisme

Ironiquement, Maureen a accepté un emploi dans la blanchisserie White Star à Carlow avant de finalement « rassembler un peu d’argent » pour partir à Londres avec son frère Paddy.

Elle a travaillé sur tout et n’importe quoi, y compris sur un chantier de construction, où elle a « jeté une casquette » et a fait semblant d’être un homme, jusqu’à ce que le Centre irlandais de Camden l’aide.

« J’ai eu une chambre et quelques boulots pourris et j’ai survécu », dit-elle. «C’était difficile car je n’avais aucune compétence. Je ne savais pas cuisiner. Je ne savais pas comment prendre soin de moi, prendre soin de moi.

Une mère et son bébé à la maison à Tipperary, en Irlande Crédit : News Dog Media

Elle a ensuite rencontré son premier mari, avec qui elle a eu une fille, aujourd’hui âgée de 50 ans, et s’est remariée plus tard avec quelqu’un avec qui elle a eu son fils de 35 ans.

Cependant, aucune des deux relations n’a fonctionné en raison du traumatisme qu’elle avait subi dans sa vie antérieure.

« Mes enfants avaient deux pères fantastiques, c’étaient des hommes formidables », dit-elle. «C’était juste moi. Je ne pouvais tout simplement pas gérer une relation.

« J’ai essayé, mais cela m’a tellement affecté. Je ne pourrais jamais avoir cette belle chose que les gens ont entre un homme et une femme et avoir une relation heureuse.

« Cela a été détruit et m’a été pris. »

En 1988, les choses ont atteint un point critique pour Maureen et elle a tenté de se suicider.

« Je ne pouvais pas trouver un travail décent parce que je n’avais pas d’éducation et tout m’est arrivé un jour », dit-elle. «J’ai été hospitalisé. J’ai été accueilli à temps et j’ai été excité, et les règles en vigueur étaient que si vous essayiez quelque chose comme ça, vous deviez consulter des conseils. Je ne savais pas ce qu’était le conseil.

À l’âge de 37 ans, c’était la première fois que Maureen parlait de ce qui lui était arrivé dans les blanchisseries Magdalene.

« Je devais garder tout cela en bouteille en moi. J’avais honte parce que c’était comme si c’était mon péché. C’est ce que j’ai ressenti.

Étant donné une voix

Depuis le conseil, Maureen, maintenant à la retraite et vivant à Carlow, se sent de plus en plus habilitée à raconter son histoire, même si de nombreux survivants de la lessive de Magdalene ont toujours peur.

Elle a publié un livre sur son calvaire, Girl in the Tunnel, et a également participé au marquage des tombes de femmes qui avaient travaillé dans les blanchisseries.

Et elle est ravie que Woman in the Wall soit diffusée sur la BBC, sensibilisant davantage de gens à ce qui s’est passé en Irlande pendant si longtemps.

L’émission télévisée fait suite à des représentations, notamment le film de 2002 Les Sœurs de la Madeleine et le film de 2013 Philomena, qui a vu Dame Judi Dench nominée pour un Oscar pour son interprétation de Philomena Lee, survivante de la lessive de Magdalene, et ses 50 ans de recherche de son fils.

Maureen dit : « J’ai rencontré Philomena. C’est une femme charmante, puissante et tellement authentique.

« La cruauté qu’a subie cette pauvre femme, je vais parfois sur la tombe de son fils, et c’est tellement cruel. C’est déchirant.

« Pouvez-vous imaginer ce que les femmes vivaient avant mon arrivée ? Je dirais que c’était 10 fois pire, donc je pense que c’est bien qu’ils aient une voix.

Cependant, pour Maureen – et tous les autres survivants de la lessive de Magdalene – son traumatisme sera toujours là et l’affecte encore aujourd’hui.

« Il est encore difficile de côtoyer beaucoup de monde aujourd’hui », dit-elle. « Je préfère être seul. »

La femme dans le mur commence dimanche sur BBC One, suivi du deuxième épisode lundi. Il se poursuit ensuite chaque semaine le lundi