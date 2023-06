J’ai été largué par un amant de serveur égyptien après l’épuisement de mon argent – maintenant j’essaie d’avoir un bébé et j’épouse un nouveau toyboy

UNE FEMME qui a été larguée par son amant serveur égyptien après que son argent ait manqué dit qu’elle essaie d’avoir un bébé avec son nouveau toyboy.

Joanna Girling, 48 ans, a été emportée par l’ancien amant Hassan Kahlied lors de vacances en Égypte en 2018.

Joanna Girling dit qu’elle et Hysm Fygo sont des « âmes sœurs » Crédit : Triangle Nouvelles

Le couple adoré est maintenant fiancé et essaie d’avoir un bébé

À son retour en Angleterre, Joanna a rompu son mariage pour poursuivre Hassan – qui était dans la vingtaine.

Mais après avoir passé des mois en Égypte, le serveur l’a larguée lorsqu’elle « a manqué d’argent » après avoir empoché 1 500 £ de son argent durement gagné.

Malgré son chagrin, l’amour était au coin de la rue pour Joanna lorsqu’elle a croisé la route de son désormais fiancé Hysm Fygo en mai 2019.

Joanna a rencontré Hysm, 40 ans, après son retour en Égypte, quelques mois seulement après avoir été larguée par son ancien amant, qui, selon elle, l’a rejetée comme « vieille et grosse ».

Le commerçant a invité Joanna et une amie à prendre le thé dans son magasin d’herbes et d’épices – et ils ont immédiatement sympathisé.

Maintenant, le Britannique d’âge moyen est toujours heureux avec Hysm et devrait maintenant se marier au Caire cet été.

Et c’est malgré que d’autres doutent que leur amour soit vrai.

Joanna a déclaré au Mirror : « Beaucoup de gens ne pensaient pas que notre relation durerait à cause de ce qui m’est arrivé dans le passé.

« Ils pensent toujours que Hysm est juste avec moi pour mon argent, mais je sais que ce n’est pas vrai. Quand je l’ai rencontré pour la première fois, je n’avais rien et il savait que je n’avais pas d’argent.

« Hysm a en fait obtenu un prêt bancaire pour payer mon visa en Égypte après mon divorce. »

Elle a poursuivi: « C’était dans mon esprit au début que Hysm allait être comme Hassan – vouloir de l’argent.

« Je n’étais avec Hassan que depuis un mois et il m’a donné une liste de choses qu’il voulait – du cognac, de l’après-rasage, des baskets, un téléphone. Il n’arrêtait pas de me demander de lui envoyer de l’argent.

« Alors quand j’ai rencontré Hysm, je n’arrêtais pas de le repousser. Il m’a dit: » Écoute, je ne cherche pas ton argent. C’est avec toi que je veux être « . »

L’employée du magasin a charmé Joanna jusqu’à ce qu’elle lui fasse enfin confiance – et elle en est si heureuse.

‘ÂME SOEUR’

Happy Joanna a ajouté: « Hysm me fait me sentir bien. Il m’a redonné confiance aux gens. C’est mon âme sœur.

« Il semble y avoir un aimant qui nous maintient ensemble. Il y a quelque chose là-bas que je n’ai jamais eu dans les relations précédentes, même avec mon ex-mari.

« Nous aimerions fonder une famille, mais ce ne sera peut-être pas possible car j’ai 48 ans. Nous essayons depuis quatre ans mais rien ne s’est passé. »

Malgré le soutien de la famille de Hysm, les propres parents de Joanna l’ont évitée lorsqu’elle a déménagé pour la première fois à l’étranger.

« Ma famille ne me parle toujours pas et elle ne me parle plus depuis que je suis partie en Égypte en 2019. Je parle à des amis avec qui je travaillais chez Tesco », a-t-elle déclaré.

« Certains d’entre eux ne pensaient pas que cela durerait mais je suis toujours là. »

En 2021, Joanna est retournée au Royaume-Uni pour économiser de l’argent et obtenir un divorce formel, afin qu’elle et Hysm puissent se marier officiellement en Égypte.

Joanna a déclaré: « Il me dit toujours que je suis belle. L’écart d’âge de huit ans ne signifie rien pour moi parce que mon ex-mari avait 12 ans de plus.

« Parfois, quand nous avons de l’argent et du temps libre, nous aimons sortir dans un club et aller danser, ou nous asseoir sur la plage et nous détendre. »

Hysm courtise souvent Joanna avec une cuisine égyptienne traditionnelle dans leur appartement loué à Hurghada.

Bien que le couple espère économiser et acheter une propriété ensemble à Louxor, après avoir payé le jour de leur mariage.

« Les femmes occidentales doivent se rendre au Caire pour se marier, c’est un peu comme un bureau d’état civil. Ce n’est pas simple comme en Angleterre », a déclaré Joanna.

« C’est environ 50 000 livres égyptiennes (1 200 £) et nous envisageons le mois prochain. Je veux que Hysm ait un mariage parce qu’il n’en a jamais eu.

« Il a une très grande famille, nous inviterons donc quelques milliers de personnes. Ce sera une fête de mariage de deux jours. »

Joanna, qui gagne environ 200 £ par mois en travaillant sept jours sur sept sur un bateau, a déclaré que le salaire en Égypte était « très bas ».

Elle a déclaré: « Les gens ont dit que cela ne durerait pas et nous sommes ensemble depuis quatre ans maintenant. J’y suis allé avec mon cœur et j’ai eu beaucoup de contrecoups, mais je leur ai prouvé qu’ils avaient tort. »