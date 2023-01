J’ai été lapidé par skunk avant la course à l’école, j’étais tellement idiot et je suis étonné d’avoir survécu, dit Patsy Palmer

PATSY PALMER était autrefois tellement accro à la drogue qu’elle a fumé du cannabis skunk puissant quelques minutes avant d’aller chercher ses enfants à l’école.

La maman de quatre enfants, qui jouait Bianca Jackson dans EastEnders, s’est également présentée pour travailler sur le feuilleton de la BBC sur Ecstasy. Elle est “étonnée” d’avoir survécu.

Patsy Palmer était autrefois tellement accro à la drogue qu'elle a fumé du cannabis à la chaîne quelques minutes avant la course de l'école

Patsy a épousé son mari, l'ancien chauffeur de taxi Richard Merkell, en 2000

Patsy, qui s’est maintenant réinventée en tant que gourou du bien-être en Californie, a raconté dans son autobiographie comment elle avait atteint un niveau record après avoir sauté une réunion importante pour rester à la maison à regarder This Morning à la télévision tout en fumant de la drogue et en mangeant des beignets.

C’est ce jour de septembre 2004 qu’elle n’a pas pu s’empêcher de prendre de la drogue à la maison entre les courses scolaires.

Patsy a rappelé dans son livre, All Of Me, Life, Love And Addiction : « Mes mains tremblaient lorsque je regardais les papiers de Rizla sur le côté.

“La nuit précédente, j’avais rangé la bouffée – mon herbe de skunk, autrement connue sous le nom de marijuana super forte – au-dessus d’un placard, en espérant que lorsque je me réveillerais le matin, je l’aurais oublié.”

Patsy, aujourd’hui âgée de 50 ans, dit qu’elle se sentait «énervée» et «paranoïaque» et a désespérément essayé de se distraire.

Elle a écrit : « J’ai sorti l’aspirateur du placard.

« Je déteste les tâches ménagères. . . c’était la chose la plus normale à laquelle je pouvais penser.

«Une minute plus tard, j’étais sur le canapé, regardant This Morning et fumant un gros joint.

« Je m’étais promis de ne jamais fumer dans la maison à cause des enfants.

« Je ne voulais pas qu’il reste de traces pour eux. Je voulais redoubler de prudence car ma petite fille avait des problèmes de poitrine.

“Je me sentais physiquement malade, horrible et sale”

« À midi, j’étais lapidé.

“Mais ça allait parce que je pouvais manger quelque chose et aller bien à 15h30, quand je devais partir pour la course à pied de l’école.

« Trois heures plus tard, j’avais terminé mon troisième joint et mon deuxième beignet à la confiture.

« Je me tenais au milieu de la pièce et j’ai pensé : ‘Est-ce que c’est là que ma vie est arrivée ?’

«Je me sentais physiquement malade, horrible et sale.

“Une voix était comme, ‘Vous êtes un parent responsable, vous êtes une femme adulte.

« Réglez ça, maintenant. Qu’est-ce que tu fais, espèce d’idiot ?”

Elle s’est rendu compte à ce moment-là, à 32 ans, qu’elle était toxicomane.

Le chemin de Patsy vers le rétablissement a commencé le lendemain, lorsqu’elle a assisté à une convention de la bourse des douze étapes.

Les fans de Dancing On Ice auront du mal à croire qu’ils regardent la même personne que le hit d’ITV1 Dancing On Ice revient sur nos écrans pour son émission d’ouverture ce soir – avec Patsy dans la programmation, en partenariat avec le pro Matt Evers.

Aujourd’hui, comme le montre notre photo exclusive, Patsy est une image de santé ayant adopté un style de vie radicalement différent à Malibu, la Mecque des célébrités sur la côte californienne.

Patsy et Richard se sont installés en Californie avec leurs trois enfants, Fenton, Emelia et Bertie

La maman de trois enfants est au line-up pour la nouvelle série de Dancing on Ice avec le pro Matt Evers

Elle s’y est installée en 2014 avec son mari, l’ancien chauffeur de taxi Richard Merkell, 58 ans, qu’elle a épousé en 2000.

Ils s’y sont installés avec les enfants Fenton, aujourd’hui âgé de 22 ans, Emilia, 21 ans – tous deux mannequins – et Bertie, 12 ans.

Patsy – qui a également un fils acteur Charley, 30 ans, par son ancien mari boxeur, Alfie Rothwell – a travaillé comme DJ puis est devenue une influenceuse du bien-être et PDG d’une marque de produits capillaires.

Ses 372 000 abonnés Instagram la voient comme une sorte de Gwyneth Paltrow aux cheveux roux – et comme la star de cinéma devenue gourou du bien-être, Patsy fait de la méditation et du yoga.

Dans une interview en 2021, elle a déclaré: «Dès que je me réveille, je fais 20 minutes de méditation de gratitude, puis je sors du lit, je fais un café – et je me convainc que c’est un petit-déjeuner sain parce que c’est du lait d’avoine – puis je prends une douche et conduis Bertie à l’école.”

Le week-end dernier, elle s’est préparée pour Dancing On Ice en se rendant à une retraite de yoga pour libérer “l’énergie négative” de son corps.

Elle a écrit sur les réseaux sociaux : « Soyez gentil avec vous-même. Effacer l’énergie négative. . . nous sommes des déesses.

Elle a eu 50 ans en mai et, à l’approche de l’étape importante, s’est juré de se mettre au défi.

Elle a joué dans The Masked Singer UK en 2020, en tant que Butterfly, puis s’est inscrite à Dancing On Ice pour un montant supposé de 100 000 £.

Elle s’était entraînée à Los Angeles avec son as du skate américain Matt et a maintenant déménagé sa famille à Windsor, Berks, pendant l’émission.

Patsy est devenue célèbre dans les années 90 en tant que Bianca d’EastEnders – l’autre moitié de Ricky Butcher, joué par Sid Owen – et on se souviendra toujours de lui pour l’avoir appelé “Rick-aaay!”

Mais tandis que les téléspectateurs suivaient les hauts et les bas de Bianca et Ricky, y compris leur mariage en 1997, l’actrice hors écran Patsy se gave de cocaïne et d’ecstasy.

Elle écrit dans ses mémoires révélatrices, publiées en 2007, comment elle serait «hors de ma tête» jusqu’à trois jours d’affilée et a pris tellement de drogues qu’elle était «étonnée» de survivre.

Elle serait «violemment malade», puis prendrait plus de médicaments jusqu’à ce qu’elle soit à nouveau malade, et son doigt planait toujours sur le «bouton d’autodestruction».

Patsy écrit que sa fête est devenue incontrôlable, de la même manière que sa co-star d'EastEnders Daniella Westbrook

Elle écrit que sa fête est devenue incontrôlable, de la même manière que sa co-vedette d’EastEnders, Danniella Westbrook, dont l’habitude de la cocaïne a détruit une partie de son nez.

Patsy pensait qu’elle pouvait gérer sa consommation de drogue, mais a réalisé plus tard qu’elle avait un «doctorat en illusion de soi».

Elle écrit comment elle arriverait sur le plateau d’EastEnders après avoir « perdu la tête sous la drogue toute la nuit ». Mais elle pensait que les gens ne le savaient jamais et l’attribuait à ses “humeurs exubérantes”.

Patsy se gaverait de drogue puis « prendrait une douche et se changerait » avant le travail.

Mais elle a admis dans une interview en 2010 : « Vous pouvez vous habiller et avoir fière allure, mais à l’intérieur, vous pourriez être en train de mourir. Je me sentais comme ça.

« Dans ce métier, on peut s’en tirer avec un meurtre. Vous essayez de vous faire belle de l’extérieur, mais si vous ne vous sentez pas bien à l’intérieur, à quoi bon ?

“Les Kardashian sont formidables – j’en connais quelques-uns”

Patsy, qui a grandi à Bethnal Green, dans l’est de Londres, a également raconté comment elle avait été victime d’intimidation à l’école primaire parce qu’elle était rousse.

À l’âge de huit ans, elle avait essayé l’alcool et à 11 ans, elle a commencé à fumer de la drogue et à sniffer de la colle. A 13 ans, elle avait pris de la cocaïne.

Elle dit s’être tournée vers la drogue pour faire face à la douleur du divorce de ses parents.

Mais à 13 ans, elle a remporté un rôle dans le drame scolaire populaire Grange Hill, puis a joué Bianca d’Albert Square de 1993 à 1999 et de 2008 à 2014, avant de revenir pour un court passage à nouveau en 2019.

Aujourd’hui, Patsy est plus susceptible d’être repérée avec sa famille dans une Californie de vie propre plutôt que de sortir d’une boîte de nuit londonienne.

Dans EastEnders, on se souviendra toujours d'elle pour avoir crié "Rick-aaay!" chez son mari

Patsy dit qu'elle s'est tournée vers la drogue pour faire face à la douleur du divorce de ses parents

Elle a gagné de l’argent grâce aux DVD de fitness, mais son entreprise Frec Productions, qui gérait les revenus ainsi que l’argent de ses faux produits de bronzage, a été liquidée en 2016 avec des dettes de 200 000 £.

L’année dernière, elle avait prévu de faire une émission de téléréalité à la Kardashians comme son amie Kim.

À l’époque, elle avait dit : « Oui, ça se passe.

« Nous en parlons avec une société de production américaine.

“Les Kardashian sont formidables – j’en connais quelques-uns – mais nous ne sommes pas eux”.

Pour l’instant, le projet n’a pas encore démarré.

Sa dernière entreprise est la Good & Proper Hair Company, qui vend des huiles capillaires remplies «d’ingrédients scientifiquement prouvés» pour 27,55 £ en ligne.

En plus de détailler ses problèmes de dépendance dans son livre, elle a parlé de son rétablissement pour aider les autres.

Après la mort tragique de la chanteuse Amy Winehouse en 2011 à la suite d’une bataille contre la drogue, Patsy est apparue lors d’un événement soutenant sa fondation.

Elle a parlé de sa rencontre “douce et adorable” Amy, et a ajouté: “Je suis moi-même en convalescence depuis de nombreuses années maintenant, donc toute fondation qui veut aider les enfants défavorisés et les gens à se remettre de la toxicomanie et de l’alcoolisme, signifie que le monde moi.”