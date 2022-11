J’ai été « laissé en train de crier » après avoir été « agressé » par des policiers pour une arrestation pour vol à l’étalage, dit I’m A Celeb’s Boy George

BOY GEORGE a révélé comment il a été une fois sauvagement battu par des policiers.

La star de I’m A Celebrity, 61 ans, dit qu’il a été “laissé hurlant” après avoir été agressé par des flics du MET.

Érotème

George a affirmé qu’il avait été «agressé» par la police à l’adolescence[/caption] Inconnu, clair avec bureau photo

La star a fait ces affirmations dans son autobiographie de 1995[/caption]

Révélant ce qui s’est passé après avoir été surpris en train de voler à l’étalage alors qu’il était adolescent, le chanteur a déclaré dans son autobiographie : “J’ai vu la voiture de police descendre la route. J’ai paniqué et j’ai couru comme un diable.

“L’officier m’a attrapé, je l’ai attrapé et je l’ai fait pivoter, le poussant au sol, déchirant les chaussures et les genoux de son pantalon.

“J’ai essayé de courir à nouveau, mais j’ai été repoussé par la voiture. Deux autres policiers m’ont attrapé et m’ont jeté sur le siège arrière. Mon cœur battait.

En savoir plus sur Je suis une célébrité L’ENFER DE MATT La voix de Hancock tremble alors qu’il est enterré avec sa plus grande peur sur I’m A Celeb PRÉSIDENT DU MOMENT Matt Hancock subit une erreur hilarante après être devenu chef de camp

« L’officier que j’ai envoyé voler a sauté dedans et m’a donné un coup de poing au visage. Je suis devenu hystérique en criant: “Va te faire foutre, tu ne peux pas me toucher”. Vous ne vous en sortirez pas comme ça.

Boy George a poursuivi, rappelant l’épreuve: «Ils riaient. Le policier devant m’a crié dessus. “Nous pouvons vous emmener dans l’une de ces ruelles et vous donner une bonne cachette, et personne ne saura rien.”

Puis, au poste de police d’Eltham, il a dit que les choses continuaient.

« J’ai reçu de nouveau des coups de poing, j’ai été fouillé à nu et jeté dans une cellule. Je n’arrêtais pas de crier que je voulais voir mes parents. Ils m’ont ignoré et m’ont laissé dans la cellule. Mes yeux, mon nez et mes lèvres étaient enflés.





« Ils ont essayé de me tamponner avec de l’eau froide, alors je les ai repoussés. Ils pouvaient voir à quel point j’avais l’air mauvais et j’étais inquiet.

“Quand maman et papa sont arrivés, maman pleurait : “Qui t’a frappé fils, qui t’a frappé ?”. J’ai pointé le cuivre aux cheveux roux derrière le bureau et papa est allé le chercher. « Tu veux frapper quelqu’un de ta taille ? Putain de lâche.

Boy George a déclaré que son père était sorti et avait appelé A10, le service des enquêtes internes de Scotland Yard. Ils sont venus et ont pris des photos de ses blessures et il a fait une déclaration.

Il a été accusé de tentative de vol, d’avoir résisté à son arrestation et d’avoir agressé un agent.

Écrivant dans son livre, Take It Like A Man, il a ajouté : « J’ai reçu une libération conditionnelle et on m’a conseillé d’abandonner ma plainte contre la police. Papa et maman étaient en colère, mais nous avons décidé que c’était mieux.

Getty

George avec sa mère Dinah dans les années 1980[/caption]