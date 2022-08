J’ai été laissé à l’agonie après qu’un chirurgien plasticien ‘abattoir’ ait bâclé mon travail de boob de 2 000 £ – j’ai eu des fuites de pus pendant des mois

Une maman de trois enfants, qui apparaît ce soir sur Send Nudes: Body SOS, a révélé comment elle avait été laissée à l’agonie par une chirurgie plastique “abattoir” en Turquie.

Stephanie Briggs, 31 ans, a pleuré de joie sur le plateau de tournage de l’E4 lorsque l’animatrice Vogue Williams lui a montré un CGI d’elle-même avec des seins plus petits – mais le spectacle l’a rendue encore plus désespérée de passer sous le couteau.

La mère célibataire rêvait d’une taille de bonnet inférieure depuis 15 ans avant de s’inscrire au salon de la chirurgie esthétique en dernier recours.

Mais maintenant, Stéphanie a un avertissement terrifiant pour d’autres grosses femmes éclatées après avoir subi “la pire semaine de sa vie” en se faisant opérer en Turquie.

Elle a raconté au Sun comment elle avait souffert d’une opération exténuante de neuf heures dans un hôpital turc terrifiant qui ressemblait “à un abattoir”.

La femme de 31 ans a réservé une réduction mammaire et une mastoplastie sur Whatsapp pour 1950 £, qui comprenait deux nuits à l’hôpital et des transferts – elle a dit qu’elle ne pouvait pas se le permettre ailleurs.

La réduction des seins bon marché a non seulement laissé la femme de 31 ans à l’agonie pendant les jours suivants, mais l’a également tourmentée d’innombrables infections pendant des semaines.

Elle a de grandes cicatrices sous ses seins qui sont engourdies et ne sait pas si elle retrouvera un jour ses sensations.

Stéphanie a déclaré : « Pour être honnête, j’avais l’impression d’avoir été battue. J’étais à l’agonie absolue.

« Il n’y avait même pas d’analgésiques appropriés là-bas. Ils m’ont donné du paracétamol mais quand on a l’impression d’avoir 10 tonnes de briques sur vous, le paracétamol ne fait pas grand-chose.

«Les portes étaient ouvertes sur le chemin, on pouvait voir des gens le ventre ouvert et des chirurgiens debout au-dessus d’eux, ce qui était intimidant.

“Je me souviens m’être allongé sous la lumière sur la table en pensant que c’était comme un abattoir et que j’allais mourir ici.

“J’étais entouré d’hommes qui ne parlaient pas vraiment beaucoup anglais.”

Sa fille de 13 ans a dû attendre seule à l’étage pendant neuf heures sans savoir si sa mère allait bien. Finalement, maman Stéphanie est revenue avec des bandages et des larmes.

“Je ressemblais à Madonna quand elle avait les seins coniques”, se souvient Stéphanie.

Le couple a affirmé avoir passé les jours suivants avec une nourriture épouvantable et pratiquement aucune communication.

Stéphanie n’a même pas été informée que fumer ralentirait sa guérison et augmenterait ses risques d’infection.

Elle a déclaré: «Je me tenais dehors avec deux drains qui sortaient de mes seins en train de fumer une clope.

"Je ne pensais pas que c'était cinq étoiles ou quoi que ce soit, mais personne ne vérifiait si j'allais bien.

« Le petit déjeuner était composé d’olives, d’un peu de fromage et d’une tomate.

“Je ne pensais pas que c’était un cinq étoiles ou quoi que ce soit, mais personne ne vérifiait si j’allais bien.”

Même de retour au Royaume-Uni, l’enfer de Stéphanie a continué alors qu’elle attrapait infection après infection et a été forcée d’aller à l’hôpital.

“J’avais de gros trous sous les seins qui fuyaient du pus depuis des mois.

“Le chirurgien [on Whatsapp] dit que c’était bien. Ce n’était pas bien.

“Le nombre de soutiens-gorge que j’ai dû porter à cause de la crasse verte qui sortait de mes seins.

“Je suis allé à l’hôpital local et l’une des infirmières m’a dit : ‘Alors tu es allé en Turquie pour te faire opérer maintenant que le NHS doit t’aider ?'”

“Je me sentais mal – je ne devrais pas avoir à me sentir mal. Je ne savais pas.

Maintenant, Stéphanie veut désespérément que les autres apprennent de ses erreurs.

“Ce n’était qu’un cauchemar du début à la fin”, a-t-elle déclaré.

Ce n'était qu'un cauchemar du début à la fin

« Vous feriez mieux de payer les six mille dollars supplémentaires. En avoir pour son argent.

« Assurez-vous de savoir dans quoi vous vous embarquez. Je n’aurais jamais pu en un million d’années imaginer que ce serait aussi mauvais. Faites beaucoup, beaucoup de recherches.

Stephanie a expliqué comment son apparition en larmes dans le programme E4 lui avait donné plus que jamais envie d’être opérée, affirmant qu’elle en avait “besoin” après avoir vu un avatar grandeur nature d’elle-même avec ses seins de rêve.

Depuis son adolescence, Stéphanie détestait ses seins de taille 34G qui lui donnaient mal au dos et “pendaient à son nombril”.

Elle souhaitait pouvoir porter des «soutiens-gorge normaux» ou des robes sans dossier, et a eu le cœur brisé lorsqu’un ex a qualifié ses seins de «flasques».

Dans le premier épisode de la nouvelle série, qui sera diffusé à 22h15 ce soir, Stéphanie a dit qu’elle sanglotait par manque d’estime de soi.

“C’était juste une sorte de me voir”, a-t-elle déclaré. « Je n’aimais pas me regarder dans le miroir sans vêtements. Me voir là-bas, c’était horrible.

« J’ai juste pleuré, je ne pouvais même pas les regarder. Ils ressemblaient à ceux d’une femme de cinquante ans.

« Tout était question de confiance en son corps. Je ne me soucie pas de ce que les autres pensent.

«Je pleurais juste mes yeux. Je sanglotais.

Ils étaient lourds, ils me faisaient mal au dos. Ils ont également affecté ma santé mentale.

Le spectacle était un dernier recours pour Stéphanie après des années à essayer de se faire opérer. Elle a dit qu’elle s’était tournée vers son médecin et avait même contacté des banques pour obtenir un prêt sans aucune chance.

Elle a déclaré: “Ce n’était qu’un cauchemar. J’ai été renversé de partout.

« Ils étaient lourds, ils me faisaient mal au dos. Ils ont également affecté ma santé mentale.

Mais quand Stéphanie a approché son médecin, elle a dit que sa réponse était : “Vous avez un joli visage, vous n’avez pas besoin de beaux seins – ou quelque chose du genre.”

La mère célibataire ne pouvait pas se permettre elle-même le travail des seins.

Elle a dit: «J’ai dû obtenir un prêt pour sortir ça. J’essaie de payer ça chaque semaine.

“Ma situation financière est absolument c *** pour être honnête. Je ne pourrais jamais me permettre de faire ça en Angleterre.

Quatre mois après l’horrible épreuve, Stéphanie se sent heureusement plus confiante dans son corps.

Elle a dit qu’elle était toujours engourdie sous ses seins mais qu’elle pouvait enfin porter des hauts dos nu ou se passer de soutien-gorge.

La mère se promène même les seins nus dans la maison et quand ses enfants s’y opposent, elle dit : “J’ai failli me ruiner pour ça.”

