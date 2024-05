J’ai été la première personne au monde à survivre à la RAGE sans vaccin.

Par Luke Andrews, journaliste principal en matière de santé pour Dailymail.Com









Une femme du Wisconsin qui est entrée dans l’histoire après être devenue la première personne au monde à survivre à la rage sans vaccin dit qu’il est « surréaliste » qu’elle soit toujours là aujourd’hui.

Il y a 20 ans cette année, Jeanna Giese a été mordue par une chauve-souris alors qu’elle la transportait hors de son église locale dans le Wisconsin, aux États-Unis, où elle était arrivée par avion et avait perturbé un service.

Il n’y avait pas de sang et la blessure sur son index gauche était si petite qu’elle était à peine visible, alors elle n’y prêta pas beaucoup d’attention.

Mais trois semaines plus tard, la jeune fille de 15 ans était si fatiguée qu’elle ne pouvait pas sortir du lit et a commencé à vomir et à avoir une vision double.

Les médecins lui ont diagnostiqué la rage, une maladie dont le taux de mortalité est de 99 pour cent, affirmant qu’il ne lui restait que quelques jours parce qu’elle n’avait pas respecté le délai de 72 heures pour l’administration du vaccin.

Jeanna Giese avait 15 ans lorsqu’elle a été mordue par une chauve-souris enragée à l’église. Elle a déclaré que la morsure était microscopique mais qu’en trois semaines, elle avait eu une vision double et s’était retrouvée dans un coma provoqué à l’hôpital.

Mme Giese a survécu après que les médecins aient essayé sur elle quelque chose qui n’avait jamais été tenté auparavant. En 2014, dix ans après la morsure de 2004, elle épouse Scot Frassetto.

Le couple a d’abord eu des jumeaux, Carly et Connor, puis un petit garçon nommé Tristan.

Mais son médecin lui a ensuite suggéré d’essayer quelque chose qui n’avait jamais été fait auparavant pour traiter le virus.

Mme Giese a été placée dans le coma pendant deux semaines pour donner à son système immunitaire le temps de combattre la rage – ce qui, miraculeusement, a fonctionné.

Après avoir passé deux ans en convalescence où elle a réappris à marcher et à parler, Mme Giese s’est mariée et est devenue mère de trois enfants.

Révélant sa vie après l’infection en 2004, elle a déclaré CBS7: ‘C’est presque surréaliste de penser, tu sais, 20 ans. Ma vie a complètement changé lorsque je suis tombée malade.

Environ 60 000 Américains sont mordus chaque année par des animaux potentiellement enragés, ce qui est considéré comme une condamnation à mort si quelqu’un ne se fait pas vacciner dans les 72 heures.

La rage est presque toujours mortelle car elle se propage au cerveau où elle provoque une inflammation qui détruit les cellules cérébrales.

Mais dans le cas de Mme Giese, c’est exactement le cycle que les médecins ont tenté de briser.

Ils l’ont placée dans un coma provoqué pour supprimer l’activité cérébrale et empêcher cette accumulation mortelle d’inflammation.

Désormais connue sous le nom de « méthode de Milwaukee », elle a depuis été utilisée pour sauver au moins deux autres patients, dont Precious Reynolds, alors âgé de huit ans, qui avait été griffé par un chat errant infesté de rage en 2011.

Le jour qui a changé sa vie, Mme Giese est allée chercher dans l’église une chauve-souris qui volait pendant le service avant d’être écrasée.

Cependant, pendant que l’amoureuse des animaux le portait dehors, l’animal s’est penché et a enfoncé ses crocs dans son troisième index de la main gauche.

Il y avait du sang et cela « faisait très mal », a déclaré Mme Giese, mais une fois la plaie nettoyée, la marque était pratiquement microscopique.

Mme Giese a été dans le coma provoqué pendant deux semaines, mais lorsqu’elle est revenue, elle était « comme un bébé » et a dû passer deux ans à réapprendre à marcher, à parler et à prendre soin d’elle-même.

Elle est photographiée ci-dessus dans un fauteuil roulant pendant son processus de convalescence chez elle dans le Wisconsin.

Mme Giese a déclaré que les médecins avaient prévenu que lorsqu’elle commencerait le traitement, elle risquait de finir « comme un légume ».

Sa mère a nettoyé la plaie avec du peroxyde d’hydrogène – un antiseptique – et la famille a ensuite continué sa vie.

Mais trois semaines plus tard, Mme Giese est devenue si fatiguée qu’elle ne pouvait plus se lever du lit, avait une vision double et a commencé à vomir régulièrement.

Ses parents l’ont emmenée d’urgence dans un hôpital voisin, où les médecins l’ont testée pour diverses maladies, notamment la méningite et la maladie de Lyme, mais tous se sont révélés négatifs.

Elle a ensuite été transférée à l’hôpital pour enfants du Wisconsin à Milwaukee, où les médecins sont « devenus blancs » lorsque ses parents ont déclaré qu’elle avait été mordue par une chauve-souris il y a environ un mois. Des échantillons ont été envoyés au CDC pour des tests qui ont rapidement révélé qu’elle avait la rage.

Le Dr Rodney Willoughby, pédiatre à l’hôpital spécialisé dans les maladies infectieuses, a déclaré : « Eh bien, je pensais qu’elle allait mourir.

« C’est ce qu’ils ont tous fait. À l’époque, mes connaissances sur la rage étaient telles qu’il n’y avait pas grand-chose à faire. C’est vraiment mortel à 100 pour cent.

C’est alors que le Dr Willoughby a suggéré de tester quelque chose qui n’avait jamais été essayé auparavant, les parents ayant répondu oui, désireux de sauver leur fille.

Elle a été placée dans le coma pendant 14 jours et, à son réveil, le virus avait disparu, mais elle était comme un « nouveau-né » et a dû tout réapprendre.

Mme Giese a ajouté : « J’étais essentiellement un nouveau-né à l’âge de 15 ans. Je ne pouvais rien faire.

« Le chemin vers la guérison a été très long et douloureux. [But] Je n’ai pas abandonné. Je suppose que c’est un entêtement personnel.

Mme Giese travaille désormais également dans un musée pour enfants (photo). Elle révèle son histoire pour sensibiliser les personnes non vaccinées aux traitements contre la rage

Mme Giese a de nouveau révélé son histoire 20 ans après son premier contact avec la maladie

Le Dr Rodney Willoughby, sur la photo, a suggéré la méthode expérimentale pour traiter la maladie.

Mme Giese est restée neuf semaines à l’hôpital, puis a suivi une thérapie ambulatoire pendant deux ans. Réapprendre à marcher a pris deux mois.

À l’époque, elle est rapidement devenue une sensation mondiale en tant que première personne à avoir survécu à la rage.

Elle est ensuite retournée aux études avant d’obtenir son diplôme et, en 2014, a épousé son mari Scot Frassetto.

Le couple a eu des jumeaux en mars 2016, nommés Carly et Connor, puis un petit garçon en 2018, nommé Tristan.

Mme Giese élève désormais sa famille tout en travaillant également au Musée des enfants de Fond du Lac, dans le centre du Wisconsin.

Parlant de son expérience à Le gardien à la fin de l’année dernière, elle a ajouté : « Depuis, quelques autres personnes ont guéri de la rage en utilisant la même méthode.

«Même si tous les cas n’ont pas eu le même résultat positif, il est incroyable qu’il existe désormais une chance de survivre à une maladie autrefois considérée comme mortelle sans vaccination.»

«Je suis ravi de savoir que j’ai contribué à ouvrir la voie à ce changement.»