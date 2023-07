VITALIY Vertash a été informé que lui et son école partaient en vacances de deux semaines en Crimée début octobre – mais ce qui l’attendait était une horreur à nulle autre pareille.

Vitaliy, 16 ans, n’était que l’un des milliers d’enfants ukrainiens qui ont été enlevés par la Russie et séparés de sa maison et de sa famille pendant des mois.

Vitaliy est retourné dans sa famille à Kiev après six mois dans un camp russe Crédit : Sauvez l’Ukraine

Des enfants aussi jeunes que trois ans ont été séparés de leur famille Crédit : Télégramme

Poutine et sa commissaire aux droits de l’enfant Maria Lvova-Belova ont dirigé les efforts d’enlèvement illégal Crédit : AFP

On estime que la Russie a kidnappé plus de 20 000 enfants ukrainiens depuis le début de la guerre et les a envoyés devenir « russifiés ».

Les enfants qui résistent à l’endoctrinement des forces russes sont enfermés et souvent drogués, tandis que d’autres sont envoyés combattre leur pays d’origine en tant que soldats.

Vitaliy a déclaré au Times : « C’est ce que je pensais qui allait m’arriver. Ils m’ont dit que ma mère m’avait abandonné. »

La vérité était que la mère de Vitaliy, Inessa, travaillait dur pour ramener son fils aîné – en faisant appel à une organisation qui a mis six jours pour arriver là où se trouvait Vitaliy.

Vitaliy a été coincé dans une pièce avec quatre autres personnes et n’a nourri que de la soupe et du sarrasin tout en faisant face aux coups des « employés du camp ».

Il a rappelé un cas où une fille de 13 ans dans le camp a crié alors qu’elle était violée par les « conseillers » russes.

L’adolescent s’est souvenu des défilés de 7 heures du matin et d’avoir été obligé d’écouter l’hymne russe pendant des heures.

Plus tard dans la journée, les enfants kidnappés ont appris le « système russe » et ont dit à quel point l’Ukraine était mauvaise.

Un jour, alors qu’il se rendait au magasin avec son ami, le directeur du camp a cru qu’il avait transmis des informations à l’Ukraine – et a été enfermé au sous-sol pendant des heures en guise de punition.

Étonnamment, Vitaliy et son ami Olha ont été promenés et traités de traîtres tandis que d’autres enfants se moquaient d’eux et criaient « Gloire à la Russie ».

Vitaliy a été secouru et ramené à Kiev, où il reçoit des conseils et tente de reprendre une vie normale.

Il a déclaré: « C’est tellement bon de se réveiller le matin et de ne pas avoir à chanter l’hymne russe.

« Je me sens libre, j’adore explorer Kiev, aller chez McDonald’s et regarder les sauts à l’élastique depuis le pont sur le Dnipro. Un jour, j’aimerais faire ça. »

Les véritables horreurs des « camps de rééducation » font écho à celles de l’Allemagne nazie et ont transformé d’innombrables enfants innocents en « zombies russes ».

L’année dernière, une enquête du Sun a révélé que la compagne de Vlad, Maria Lvova Belova, avait dirigé une organisation chargée de placer des enfants ukrainiens kidnappés dans des foyers russes.

Un membre de l’organisation, Into the Hands of Children, est maintenant lié à un groupe néonazi, tandis qu’un autre a parrainé un projet de loi anti-LGBTQ effrayant, selon un rapport du site d’enquêtes militaires ukrainien Molfar.

À chaque étape, les enfants sont soumis à une « zombification de l’information » tout en se faisant dire qu’ils ont été abandonnés par leurs parents et soudoyés avec des bonbons et des gadgets – comme Vitaliy l’était.

C’est une façon écœurante de mettre en scène le nettoyage total de la culture ukrainienne par Poutine.

Jusqu’à 5 000 adultes ont également été enlevés par les forces russes à Marioupol assiégé et envoyés dans des camps de travail en Russie.

La députée ukrainienne Inna Sovsun a déclaré à Times Radio que des personnes étaient emmenées dans « des régions très éloignées de la Russie » et « forcées de signer des papiers disant qu’elles resteraient dans cette région pendant deux ou trois ans et qu’elles travailleraient gratuitement dans ces régions ».

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’agissait de travail d’esclave, elle a répondu: «C’est le cas, oui. C’est. »

Les horreurs causées aux Ukrainiens par l’attaque de la Russie sont considérables, car il a été révélé cette semaine que plus de 80 % des Ukrainiens ont vu des êtres chers tués dans le conflit.

Le conflit a eu un bilan dévastateur, avec 78% de la population d’environ 30 millions d’habitants ayant un parent ou un ami tué pendant la guerre et 6,3 millions toujours classés comme réfugiés.

Mais l’Ukraine a fait preuve d’une résilience remarquable – l’économie rebondit et est sur la bonne voie pour une modeste hausse cette année, tandis que le soutien à la guerre reste inchangé.

Les « camps » endoctrinent les enfants à aimer la Russie Crédit: conflictobservatory

Maria, commissaire russe à l’enfance, a visité l’un de ces camps Crédit : Télégramme

Certaines des installations qui détiennent les enfants kidnappés Crédit: conflictobservatory

Des ours en peluche et des jouets pour enfants ont été placés pour sensibiliser les enfants volés Crédit : AP