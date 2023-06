J’ai été interdit de voler avec EasyJet pendant 10 ANS à cause de mon nom – les flics ont même fait une descente chez moi

Un JEUNE homme a révélé comment il avait été interdit de voler avec easyJet pendant une décennie après l’avoir confondu avec un criminel condamné partageant son nom.

Kieran Harris a également fait perquisitionner son domicile par la police après avoir commis la même erreur – mais a finalement obtenu les excuses de la compagnie aérienne à bas prix et de la police métropolitaine.

Kieran a non seulement été interdit de voyager par erreur par easyJet, mais a également fait perquisitionner son domicile par des agents de la police métropolitaine. Crédit : Kennedy Newsand Media

Le diplômé de 21 ans n’a appris son interdiction de voyager qu’un jour avant des vacances prévues à Alicante en Espagne, a-t-il déclaré au Mirror.

Il pense qu’easyJet l’a confondu avec un criminel condamné également appelé Kieran Harris et avec la même date de naissance.

Bien qu’il ait réservé le vol du 25 mai un mois à l’avance, il a reçu un e-mail de la société à la veille de son voyage depuis Liverpool disant qu' »en raison d’un comportement perturbateur antérieur », il avait reçu une « sanction d’interdiction de vol de 10 ans jusqu’au 15/ 03/2031 ».

Le criminel du même nom a été condamné à 12 semaines de prison pour comportement agressif et abusif en état d’ébriété sur un vol easyJet en 2021.

L’innocent M. Harris, de Parkgate dans le Cheshire, envisage maintenant de changer de nom après une série d’incidents – notamment la police qui a pris d’assaut son domicile avec des gilets pare-balles l’année dernière après l’avoir mal identifié.

L’auditeur stagiaire a déclaré à propos de l’e-mail d’easyJet : « J’étais dégoûté. Je n’arrivais pas à comprendre.

« Je n’étais plus sur la réservation, je n’avais pas de siège sur le vol et ça ne servait à rien que j’aille même à l’aéroport.

« Nous avons déjà eu cela auparavant. C’est cette personne qui a évidemment le même nom et la même date de naissance que moi.

« L’été dernier, la police s’est rendue chez ma famille pour essayer de m’interroger. C’était assez sérieux, mais en cinq ou dix minutes, ils ont su que ce n’était pas moi.

« Les articles de presse sont publiés avec une photo de cette personne et vous pouvez voir que ce n’est pas moi.

« Ils m’accusent de faire quelque chose, alors que s’ils me voyaient en personne, n’importe quel être humain pourrait voir que ce n’est pas moi, c’est juste un peu frustrant.

« Je pense changer de nom si cela continue à se produire. »

EasyJet a finalement levé l’interdiction après avoir demandé une photo de son passeport pour confirmer sa véritable identité – mais M. Harris a qualifié l’épreuve « d’incroyablement stressante ».

Il a ajouté: « Cela m’a rendu moins susceptible de vouloir voler avec easyJet à l’avenir. Je ne veux certainement plus voler avec easyJet. »

Et sa mère Sheena Harris, 54 ans, a raconté à quel point le raid injustifié de la police du Met l’année dernière était « très effrayant » et « assez traumatisant ».

Elle se souvient: « En mai dernier, aux petites heures du matin, la police du Met s’est présentée à la porte d’entrée.

« Ils ont fait irruption dans la maison, ont fait irruption dans sa chambre et l’ont fait descendre.

« Puis leur attitude a commencé à changer, et il est devenu assez évident qu’ils l’avaient vu ainsi que son apparence physique et avaient commencé à reculer légèrement.

« Ils l’ont assis et lui ont expliqué qu’il y avait quelqu’un d’autre avec son nom et sa même date de naissance qui vit quelque part dans le Nord-Ouest, et cette personne a commis une sorte de crime.

« Ils ont dit que les informations qui leur avaient été données avaient conduit à la porte de Kieran.

« C’est assez bouleversant. C’est un jeune homme qui n’a rien fait de mal et ce n’est pas très agréable de penser qu’il y a quelqu’un là-bas qui a les mêmes détails.

« Kieran changera de nom s’il le faut pour avancer dans sa vie sans que cela pèse sur lui. »

Un porte-parole d’easyJet a déclaré: « Nous sommes vraiment désolés que M. Harris ait été informé à tort qu’il ne pouvait pas voler avec nous.

« Nous avons pris cette décision de bonne foi car M. Harris partageait le même nom et la même date de naissance et volait depuis la même région du Royaume-Uni qu’un passager que nous avions précédemment interdit pour une infraction grave à bord.

« Dès que M. Harris nous a contactés, nous avons résolu le problème et bien qu’il ait volé comme prévu à l’origine, nous comprenons la frustration que cela aura causée, donc notre équipe est en contact avec lui et offrira un geste de bonne volonté à la lumière de son expérience. »

Un porte-parole de la police métropolitaine a déclaré: « Cette plainte concernait la présence de la police à une adresse pour un Kieran Harris et il semble qu’il s’agissait d’une erreur d’identité, pour laquelle nous avons envoyé des excuses par écrit. »

Sheena Harris et son fils auditeur stagiaire Kieran ont récemment célébré son diplôme Crédit : Kennedy Newsand Media

La victime innocente Kieran Harris et sa mère Sheena pensent qu’il pourrait maintenant devoir changer de nom pour éviter d’autres désagréments Crédit : Kennedy Newsand Media

Un autre homme du nom de Kieran Harris a été emprisonné pendant 12 semaines en 2021 pour ses bouffonneries ivres à bord d’un vol easyJet 1 crédit