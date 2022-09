J’ai été INTERDIT de Lidl après m’être plaint de ma boîte d’œufs – ils avaient l’air d’avoir été mâchés par un rat

Un papa est furieux après avoir été banni de Lidl pour s’être plaint de sa boîte d’œufs – qui semblaient avoir été mâchés par un rat.

Matt Garside, 59 ans, dit avoir fait part de ses inquiétudes au personnel du supermarché à prix réduit du Lancashire lorsqu’il est tombé sur une boîte qu’il pensait avoir été rongée par des rongeurs.

Matt Gartside a été exclu de Lidl pendant six mois 1 crédit

L’interdiction intervient après avoir trouvé une boîte d’œufs – qui, selon lui, ressemblaient à des rats rongés 1 crédit

Il admet qu’il a été “persistant” ce jour-là et a déposé une plainte lorsqu’il n’a pas reçu d’excuses pour l’épreuve.

Et bien que Matt ait obtenu plus tard des excuses, celles-ci ont été rapidement révoquées lorsqu’on lui a dit qu’il n’était pas autorisé à mettre les pieds dans le magasin Lidl pendant six mois.

Matt a déclaré: “Cela m’a mis en colère. C’était si simple et ils viennent de tirer sur le messager.

“Mais j’ai juste collé à mes armes, et à la fin, j’ai été banni.

“Je ne sais pas pourquoi ils ont traité ça de cette façon. C’est juste au-delà de moi.”

Lidl a déclaré au Sun que le père avait été banni pour avoir été abusif, et une enquête n’a trouvé aucune preuve de rats dans le magasin.

Mais, Matt nie avoir été abusif – il dit qu’il était simplement « persistant » et ne s’attendait pas à être exclu de son magasin local.

Ajoutant: “J’ai un extérieur calme, mais je suis absolument fou que cela me soit arrivé.

“C’est le grand type qui marche sur le petit type d’une manière assez dégoûtante.

“Quand j’ai reçu l’e-mail disant que j’étais banni, je me suis juste dit : ‘Qu’est-ce qui se passe là-bas ?’

“Ils faisaient croire que j’abusais de leur personnel. Mais ce n’était pas le cas. J’étais juste persistant.”

La découverte et les événements qui ont suivi se sont déroulés le 7 juillet.

Matt dit qu’il faisait ses courses chez Lidl à Colne lorsqu’il est tombé sur la boîte et l’a dit à un membre du personnel.

Il a déclaré: “Leur réponse était un peu étrange.

“Ils m’ont enlevé la boîte, et ils ne se sont pas non plus excusés ni quoi que ce soit.

“J’ai été un peu choqué car ils voulaient le minimiser immédiatement.”

Matt dit que le gérant du supermarché l’a ensuite confronté à propos de son comportement.

Ajoutant: “Il a fait une petite tirade contre moi, disant que j’avais bouleversé son membre du personnel.

J’étais juste incrédule que ce responsable le rejette. Matt Garside

“Je lui ai immédiatement dit que je ne l’avais pas fait, mais il s’est donné pour mission de me rabaisser, disant que j’avais bouleversé cette dame.

“Il a dit, ‘tu l’as traitée d’aveugle’. Mais je ne l’avais pas fait. J’ai juste dit, ‘si tu avais vérifié, tu les aurais vus.’

“J’ai dit que je n’avais blessé personne – ce n’était pas sa faute.

“Et juste avant ça, je l’avais même rattrapée et je lui avais dit ‘au moins, je mérite des excuses’.

“Mais au lieu de cela, elle est juste sortie à gauche aussi vite qu’elle le pouvait.”

Matt dit qu’il a finalement reçu l’ordre de quitter le magasin sans ses courses.

Il a déclaré: “Je suis une personne un peu têtue, alors j’ai continué, mais je ne criais pas ou n’étais pas abusif.

“Finalement, je suis arrivé à l’une des caisses et j’ai également commencé à filmer ce qui se passait.

“J’étais juste incrédule que ce manager le rejette.

“Il ne s’est pas rendu compte que j’avais pris une photo et que j’avais une photo, et je lui ai dit ‘pourquoi ne regardes-tu pas la photo’ mais il a dit ‘non, je ne veux pas.’

“J’ai continué jusqu’à ce qu’il revienne et sorte tout de mon panier et me dise : ‘Je ne vais pas te servir.'”

Les inspections n’ont trouvé aucune preuve d’activité de ravageurs. Porte-parole de Lidl

Matt dit qu’il a ensuite déposé une plainte auprès du service client de Lidl et huit semaines plus tard, il a reçu des excuses concernant son expérience.

Mais quelques semaines plus tard, il a reçu un nouveau courriel l’informant qu’il avait été exclu de la boutique.

Il a déclaré: “Donc, pour ma difficulté à trouver cette boîte, j’ai été banni de Lidl.

“Il a dit que si je me présentais à leur Lidl, je serais une intrusion, et ils prendraient des mesures.”

Une porte-parole de Lidl a déclaré au Sun : “La décision d’interdire temporairement le client a été prise à la suite d’un comportement abusif envers les collègues du magasin.

“Dès que l’affaire a été soulevée auprès de nos collègues du magasin en juillet, elle a été immédiatement transmise à la haute direction et une enquête complète a ensuite été menée.

“Cela comprenait des inspections par des tiers qui n’ont trouvé aucune preuve d’activité de ravageurs.

“Nous tenons à rassurer davantage les clients sur le fait que, dans le cadre de notre diligence raisonnable standard, des contrôles supplémentaires ont été effectués depuis juillet et sont également revenus clairs.

“Bien que nous soyons toujours reconnaissants envers nos clients de nous avoir fait part de leurs préoccupations, nous avons une politique de tolérance zéro pour les comportements abusifs et demandons donc que toute interaction avec nos collègues en magasin soit effectuée de manière aimable et respectueuse.”

Lidl a récemment essuyé des tirs d’habitants près d’un magasin actuellement en construction.

Beaucoup ont affirmé que leurs maisons tremblaient “comme un tremblement de terre” et se remplissaient de poussière s’ils laissaient leurs fenêtres ou leurs portes ouvertes.