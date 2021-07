« J’ai été impitoyablement harcelé »: l’acteur de Family Man, Sharad Kelkar, parle de son combat contre le bégaiement | Nouvelles de la série Web

New Delhi: L’acteur de Family Man Sharad Kelkar, qui joue Arvind dans la série, a été félicité pour sa performance exceptionnelle dans la série et notamment pour sa dernière saison « The Family Man 2 ». Pour les non-spécialistes, il incarne le personnage d’Arvind, qui est l’ami de Suchi et les créateurs ont laissé un indice subtil sur leur relation lorsqu’ils se rendent à Lonavla. Cependant, le mystère est à ce jour gardé intact sur ce qui s’est passé entre Suchi et Arvind à Lonavala.

Récemment, l’acteur a expliqué comment il avait été victime d’intimidation dans son enfance pour bégaiement dans une interview avec un grand quotidien. L’acteur, dans une révélation surprenante, a déclaré qu’il bégayait assez souvent et a donc été critiqué pour cela » sans pitié « . Cependant, il est fier d’avoir surmonté cet obstacle et d’exercer maintenant une profession qui exige de bonnes compétences en expression orale.

Il a déclaré au New Indian Express : « Vous savez, j’avais l’habitude de bégayer. J’ai été impitoyablement harcelé quand j’étais enfant. Mais regardez-moi maintenant, je suis dans une profession qui m’oblige à utiliser mes capacités de parole. »

Bien qu’il s’agisse d’un fait moins connu, il en avait aussi parlé une fois plus tôt. Il avait révélé qu’au départ, il faisait face à des rejets en raison de son bégaiement. Il a dû travailler dessus pendant deux ans pour se débarrasser de la maladie.

« Il y avait beaucoup de rejets. J’avais l’habitude de bégayer, donc jouer le rôle était une chose lointaine pour moi. J’avais l’habitude de bégayer, donc les rejets l’étaient. Mais cela m’a rendu fort, cela m’a donné la force de corriger les choses qui n’allaient pas. . Le bégaiement était un problème, alors je m’en suis débarrassé. Il m’a fallu deux ans pour m’en débarrasser. Les rejets sont bons, je crois. Ils vous donnent la force de travailler plus dur pour atteindre vos objectifs », a-t-il déclaré à Times Now en 2020.

The Family Man est réalisé par Raj et DK et sa deuxième saison The Family Man 2 a été diffusée sur Amazon Prime Video en juin. Il a marqué les débuts numériques de la star du Sud Samantha Akkineni dans un rôle central. La série serait de retour pour une saison 3 et le buzz est déjà fort.