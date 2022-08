J’ai été humilié quand l’Islande a REFUSÉ d’accepter mon bon scolaire de 75 £ pour acheter de la nourriture pour mes enfants… ils ont dit que c’était de MA faute

Une maman a été choquée après que l’Islande ait refusé d’accepter son bon scolaire de 75 £ – la laissant humiliée.

Dee Stringer, 30 ans, dit qu’elle s’est rendue dans la chaîne de supermarchés avec un bon de nourriture inutilisé que le personnel a scanné à tort avant de lui dire qu’il avait déjà été échangé.

Dee Stringer a été choquée après que l’Islande ait refusé son bon scolaire de 75 £ et lui ait dit de payer Crédit : fourni

La maman de trois enfants n’a toujours pas reçu d’indemnisation même si une erreur a été commise à la caisse Crédit : fourni

La maman de trois enfants a visité l’Islande à Colchester le 11 juillet avec deux de ses enfants, dans l’espoir d’utiliser un bon gratuit fourni par l’école de son enfant.

Dee avait reçu 75 £ pour chacun de ses enfants pour les vacances d’été et affirme qu’elle n’avait eu aucun problème à échanger auparavant les bons dans d’autres chaînes telles qu’Aldi et Tesco.

Mais ce qui aurait dû être une simple virée shopping s’est rapidement transformé en une expérience “incroyablement stressante” et “embarrassante”.

“J’avais fait le bon, l’avais revérifié et il y avait 75 £ dessus. Il n’y avait aucun problème.

“Je suis allé à la caisse et j’ai dit à l’avance à la personne que je voulais utiliser un bon.

“Il a dit qu’il ne savait pas comment faire le bon mais qu’il trouverait quelqu’un qui le pourrait.”

C’est à ce moment-là que les choses ont commencé à se dégrader pour Deanne lorsqu’elle a ajouté: “Au lieu d’appeler quelqu’un, il a essayé de scanner le bon en appuyant sur de nombreux boutons, mais n’a pas pu le faire fonctionner.”

Quelqu’un d’autre a ensuite été appelé avant qu’un Dee de plus en plus stressé ne se voie dire qu’il ne pouvait toujours pas faire fonctionner le bon.

Finalement, le responsable est venu et, selon Dee, a déclaré “que le solde du bon s’affichait désormais à zéro”.

Une Dee stupéfaite lui a demandé comment cela pouvait être possible lorsqu’elle est entrée en Islande avec un total de 75 £ dessus.

Au même moment où ces problèmes se produisaient, une Dee frustrée s’occupait de son fils de 12 ans et de sa fille de 6 ans au supermarché.

La soignante à plein temps insiste sur le fait qu’elle n’avait jamais utilisé le bon auparavant et qu’elle a ensuite été forcée de payer ses achats de 68 £ de sa propre poche.

Elle a déclaré: “Mes enfants sont autistes et crient parce qu’ils ne savent pas mieux, ils ne comprennent pas ce qui se passe.

“Chaque fois que j’ai utilisé un bon, c’était très simple. C’était destructeur de le faire devant tout le monde.

“Le personnel pouvait voir que ma situation était difficile mais ils n’étaient tout simplement pas du tout utiles.

“Mes courses s’élevaient à 68 £ et j’avais deux enfants qui hurlaient et une énorme file d’attente derrière moi, alors j’ai décidé de ne payer que mes courses.

“On m’a dit que si j’appelais la société de bons, ils pourraient le recharger pour moi.”

Après avoir conduit à la maison et appelé CashStar – la société qui a fourni le bon – la mère affirme qu’on lui a dit que le bon avait été “chargé et dépensé en Islande”.

Cashstar a déclaré à Dee: “Une fois le bon émis, ce n’est pas à nous de décider.

“Nous avons chargé le bon avec l’argent et l’Islande a pris l’argent comme indiqué par l’ID de transaction.”

Dee affirme avoir dit à Cashstar qu’elle ne l’avait pas dépensé et qu’ils lui avaient donné un identifiant de transaction qui aiderait l’Islande à recharger le bon.

La mère est retournée au magasin le même jour et affirme que lorsqu’elle a initialement demandé à parler au gérant, on lui a dit à plusieurs reprises qu'”il était occupé”.

Déjà frustrée par le passé, Dee a déclaré que le personnel l’avait encore plus embarrassée en “essayant de m’éloigner pour que les clients ne puissent pas me voir”.

Elle ajoute: “Quand j’ai eu CashStar au téléphone sur haut-parleur, ils étaient très inutiles à propos de tout.”

Finalement, elle a réussi à parler au responsable pour se faire dire qu ‘”il ne peut pas simplement le recharger”.

Et la mère prétend même que le gérant du magasin lui a dit de manière inutile que la situation était de sa faute.

Malgré l’épreuve, Dee dit qu’elle est reconnaissante d’avoir eu l’argent pour couvrir les dépenses imprévues.

“Ça a été des allers-retours sans arrêt et ça n’a même pas disparu.

“L’Islande a dit qu’elle l’avait, mais qu’elle ne savait pas si elle pouvait le rendre.

“J’ai de la chance d’avoir l’argent pour le couvrir, mais beaucoup de parents n’auraient pas eu les moyens de le faire. C’était extrêmement embarrassant et stressant.”

Selon Dee, on lui a alors dit que le membre du personnel qui s’occupait de sa situation avait fait une erreur.

Il avait présenté le bon comme une transaction avant de facturer ses achats comme une transaction distincte.

Mais malgré l’erreur, Dee affirme que le personnel islandais du magasin a déclaré qu’il ne pouvait rien faire pour l’aider ou le rembourser et lui a suggéré de contacter le service client.

Après plusieurs tentatives, la mère a déclaré qu’elle avait finalement réussi à joindre le service client islandais le 18 juillet après avoir “sauté un certain nombre d’obstacles”.

Dee dit qu’on lui a promis que la situation serait réglée dans les deux jours mais qu’elle n’a jamais été rappelée.

Elle allègue qu’elle a rappelé le service client islandais à deux reprises depuis qu’on lui a dit que le bon n’avait pas été restauré et qu’il était toujours avec “l’équipe comptable”.

Près d’un mois plus tard, le 13 août, Dee affirme qu’elle a de nouveau appelé dans une tentative désespérée d’essayer de résoudre la situation, mais la dame au téléphone lui a dit “qu’elle ne sait pas quoi faire”.

‘RIDICULE’

Dee a déclaré: “Ils ont dit qu’ils pouvaient voir que le bon avait été utilisé après ma transaction ce jour-là.

“La personne au téléphone a confirmé que le bon avait été pris par la caisse mais pas déduit de mes achats et à la place déduit de la boutique d’une autre personne.

“On m’a dit qu’ils ne pourraient rien y faire et que j’aurais dû le signaler plus tôt, bien qu’ils aient un mois pour enquêter, c’est ridicule.”

Elle a ajouté: “C’est frustrant de voir tout disparaître. J’ai eu beaucoup de mal avec toute la situation qui a causé beaucoup de stress inutile à moi et à mes enfants.

“Pour moi, c’est plus le principe que c’est un chèque scolaire pour les enfants. Ce n’est pas n’importe quel type de chèque, c’est un chèque scolaire.

“Ils ont le bon et les 68 £ en plus, donc ils ne sont pas en reste. Ce n’est pas une priorité pour eux, mais c’est pour moi et ma famille.

“Tesco et Asda étaient très faciles, je l’ai même utilisé chez Aldi sans problème, je ne reviendrai pas en Islande.”

Le Sun a approché l’Islande et CashStar pour commentaires.