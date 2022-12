J’ai été horrifié par le prix d’un petit sac de bonbons choisis et mélangés aux marchés de Noël – c’est ridicule

Une maman s’est démarquée au prix d’un petit sac de bonbons à choisir et à mélanger sur les marchés de Noël.

Emma Gill a emmené son fils en voyage dans les marchés de Noël de Manchester et lui a permis de choisir des friandises dans un stand du royaume des bonbons.

La maman dit que le « transport pitoyable » de bonbons coûte 12,56 £ (photo d’archive) Crédit : Getty – Contributeur

Bien qu’elle ait admis qu’il était “lâché” au stand, elle gardait toujours un œil vigilant sur lui et s’assurait qu’il ne “devenait pas fou” et ne choisissait qu’une quantité raisonnable.

Et Emma a écrit dans le Manchester Evening News qu’elle s’attendait à ce que cela coûte “environ cinq cents, peut-être un peu plus”… choquée quand on lui a dit que cela coûterait 12,56 £.

Emma a ajouté que bien qu’il y ait des panneaux indiquant aux clients que le coût est de 2,99 £ pour 100 g, elle a dit qu’il était “difficile de déterminer le poids de vos friandises jusqu’à ce qu’elles atteignent réellement la balance”.

Elle a pris des photos du contenu, le décrivant comme “un butin plutôt pitoyable que nous avons obtenu pour l’argent”.

Emma a dit : « Ne vous méprenez pas, mes enfants vont en manger. Il ne me reste plus qu’à lutter pour avaler la facture.

La mère a dit que même si elle essayait généralement de réduire les coûts en emportant ses propres friandises dans des endroits comme le cinéma, c’était bien d’offrir à son fils quelque chose d’un peu spécial pour la saison des fêtes.

Elle a ajouté: “La possibilité pour un enfant, ou n’importe qui d’ailleurs, de choisir ses favoris parmi une abondance de bonbons aux couleurs vives est une expérience beaucoup plus agréable que de ramasser un sac bon marché dans les supermarchés ou chez B&M.”

Le conseiller Pat Karney, porte-parole principal de Noël pour le conseil municipal de Manchester, a déclaré: “Nous ne disons pas aux commerçants combien facturer leurs produits sur les marchés de Noël car nous ne connaissons à aucun moment les coûts impliqués pour les produire, mais nous vérifierons toutes les plaintes qui nous seront soumises.

“Les marchands sont cependant évidemment soumis aux mêmes exigences que les autres détaillants dans la mesure où si ce qu’ils vendent est trop cher, les clients n’achèteront pas leurs produits.”

Il a souligné que le conseil prenait des mesures pour aider les familles cette année, avec un certain nombre d’événements gratuits, dont un défilé de Noël qui a lieu ce dimanche.

Cllr Karney a déclaré: “Bien sûr, nous sommes très conscients de la crise du coût de la vie et de la façon dont elle affecte tout le monde en ce moment.

“Nous savons que tout le monde n’a pas l’argent pour dépenser un chocolat chaud ou un gluhwein, c’est pourquoi notre offre de Noël ne concerne pas seulement les marchés cette année.

“Le centre-ville est à son meilleur en ce moment avec notre célèbre grand Père Noël sur la place Saint-Pierre et un fabuleux sentier de lumières de Noël qui comprend des boules et des étoiles, des arbres de Noël et une abeille scintillante de Manchester – qui sont tous gratuits à découvrir et à apprécier.

“Nous avons également un programme fantastique de divertissements gratuits pour les familles chaque week-end d’ici Noël avec une série de dimanches festifs magiques financés en partenariat avec des partenaires commerciaux du centre-ville et, dans une première festive pour la ville, le tout premier Manchester Défilé de Noël qui arrive ce week-end le dimanche 11 décembre.”

Un porte-parole de Kingdom of Sweets a déclaré: “Nos prix sont clairement affichés pour 100 g et sont comparables à ceux d’autres détaillants haut de gamme. Le personnel est formé pour permettre aux clients de laisser l’achat si leur sélection est trop lourde ou d’en retirer pour faire baisser le prix. Nos propres coûts ont augmenté de 25 à 40 % l’année dernière, mais nous n’avons pas augmenté les prix. »

Plus tôt ce mois-ci, un utilisateur de TikTok a déclaré devoir débourser 13 £ pour deux chocolats chauds, également du marché de Noël de Manchester.

Becka Blackburn a déclaré “Mon compte bancaire a pleuré” dans sa publication sur les réseaux sociaux.

Les marchés de Noël de Manchester ont ouvert début novembre et se poursuivront jusqu’au 22 décembre.

Cependant, depuis l’ouverture de leurs portes, le marché est surveillé de près par des parieurs déchaînés.

Un amateur du marché a déclaré que c’était trop cher après qu’une pinte et un hot-dog aient coûté 20 £.

Un autre Britannique indigné a qualifié le marché de pas assez Noël.

Mais ce n’est pas le seul marché à être critiqué, la version de Newcastle a été critiquée après qu’un repas se soit avéré plus cher qu’un vol vers Marbella, en Espagne.