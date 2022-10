J’ai été giflé d’une amende de 176 £ et menacé d’un péage même si je l’ai PAYÉ – c’est un cauchemar

Un couple DÉSTRESSÉ a été traqué par des agents de recouvrement et menacé de comparaître devant un tribunal pour des frais de péage « impayés » de 1,90 £ malgré une preuve de paiement.

John Devine et sa femme Sandra traversaient le tunnel de Tyne et ont payé le péage de 1,90 £ via le téléphone de M. Devine, mais ont été condamnés à une amende de 176 £ quelques jours plus tard.

M. Devine et sa femme Sandra ont envoyé une preuve de leur paiement à Tyne Tunnel et à l’agence de recouvrement de créances CDER

Une capture d’écran montrant la confirmation de paiement de M. Devine le 11 juillet 2022

Le couple a reçu l’amende de TT2 et a déclaré que le groupe CDER, une agence de recouvrement de créances, intenterait une action en justice si l’argent n’était pas payé.

M. Devine a déclaré: “Cela a été une inquiétude constante. Je touche ma pension d’État et ma femme touche des prestations PIP, elle est très inquiète.

“Cela a été un cauchemar, ils nous ont menacés d’intenter une action en justice.

“J’ai téléphoné au Tyne Tunnel et j’ai eu une femme arrogante qui m’a dit qu’ils ne pouvaient pas faire correspondre les détails de la carte, mais tout était au nom de ma femme, la voiture, la carte, tout.”

L’homme de 76 ans a affirmé que malgré l’envoi de captures d’écran de sa preuve de paiement, TT2 n’aiderait pas le couple à résoudre le problème.

M. Devine a déclaré: “Nous ne paierons plus d’argent. Nous avons payé les frais de péage et j’en ai la preuve.

“J’ai reçu une confirmation à 10h58 le 12.”

M. Devine a déclaré au Sun en ligne qu’il avait également envoyé une confirmation de son paiement aux agents de recouvrement du groupe CDER mais qu’il attendait leur réponse.

Tyne Tunnel et le groupe CDER ont été contactés pour commentaires.

Le retraité frustré, qui vit à Wingate, dans le comté de Durham, a souligné que TT2 était connu pour avoir infligé des amendes injustes.

En mars 2022, Susan Woodhead, qui vit à Andover, dans le Hampshire, a reçu plusieurs avis de pénalité du Tyne Tunnel.

Cependant, Mme Woodhead n’y était même jamais allée auparavant, mais était toujours bombardée de 12 amendes de péage impayées.

Semblable à M. Devine, elle a été menacée de poursuites judiciaires si elle ne payait pas.

Le directeur général de TT2, Philip Smith, a affirmé que la confusion était due à une lecture inexacte de la reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation.

Il a déclaré: “Nous avons mis en place des contrôles supplémentaires pour garantir que ce problème – où un C sur la plaque d’immatriculation de Mme Woodhead a été lu comme un G, en raison d’un placement de boulon – ne se reproduise plus.

“Nous tenons à rassurer les utilisateurs du tunnel sur le fait qu’en raison de la grande précision de notre système ANPR, les lectures incorrectes des plaques d’immatriculation sont très rares et seront toujours rectifiées dès qu’un client fera appel de son UTCN.

“Cela signifie que personne n’aura jamais à payer pour notre erreur.”

La société était dans BBC North East News plus tôt ce mois-ci après des réclamations d’amendes “disproportionnées”.

Il a été rapporté: “Le Local Democracy Reporting Service a déclaré que l’examen admettait que certains aspects du Tyne Pass” auraient été réalisés différemment si le système avait été planifié à nouveau “et qu’il y avait” sans aucun doute une courbe d’apprentissage pour TT2 et pour les clients. “”

En janvier de cette année, TT2 a également fait la une des journaux après avoir annulé 11 000 amendes de péage pour non-paiement.

Selon la BBC, des milliers d’UTCN ont été émis depuis la mise en place d’un système sans barrière en 2020 et plus d’un million de livres sterling ont été perçus sous forme d’amendes au cours du premier mois.