J’ai été giflé d’une amende de 150 £ pour avoir nourri des canards – ils ont attendu que je rentre à la maison pour me punir, je suis furieux

Un PENSIONNÉ était furieux après avoir été condamné à une amende de 150 £ pour avoir nourri des canards.

William Varnham, 66 ans, a retrouvé chez lui quelques jours plus tard une lettre l’accusant de jeter des miettes.

William Varnham, 66 ans, a été condamné à une amende de 150 £ pour avoir nourri des canards Crédit : BPM

Il a visité le parc et jeté de la nourriture pour oiseaux à partir d’une zone d’alimentation désignée Crédit : BPM

Il avait visité Watermead Park à Leicester avec sa tante handicapée de 99 ans. Ils ont nourri les canards avec des graines d’oiseaux provenant d’un récipient en plastique et sont retournés dans leur camionnette.

Mais la lettre indiquait que le conseil avait un problème avec “d’énormes quantités de nourriture” offertes aux oiseaux et le finissait d’arrêter “un comportement incorrect”.

Furieux, M. Varnham a déclaré à LeicestershireLive: “Je m’étais préparé à être traduit en justice à ce sujet.

“Ce fut l’une des pires semaines de ma vie – j’ai eu des nuits blanches.

“Ma femme et moi sommes à la retraite, nous sommes dans une crise du coût de la vie, je n’avais pas les moyens de payer 150 £.

“J’étais tellement inquiète que ma tante de 99 ans a proposé de payer l’amende.”

Et il a insisté sur le fait qu’il n’avait jamais rien fait de mal. Il a déclaré: “Nous avons fait ce que nous faisons habituellement. Nous sommes allés au parc et avons obtenu une baie pour personnes handicapées qui se trouvait à quelques mètres de la zone d’alimentation des oiseaux désignée.

“J’ai nourri les oiseaux avec des aliments pour oiseaux appropriés que j’apporte de chez moi, je suis retourné à ma camionnette avec mon récipient en plastique, puis je me suis assis avec ma femme et ma tante et j’ai dégusté une tasse de thé pendant que nous regardions les canards.”

Il a dit avoir vu un garde-parc à proximité, qui ne l’a jamais approché directement à ce sujet.

Il a ajouté: “Ce que je pense qu’il s’est passé, c’est que le garde-parc a vu du pain ou quelque chose sur le sol, m’a vu avec mon conteneur vide et a mis deux et deux ensemble.

“Mais s’il a cru qu’il m’avait vu jeter des déchets, pourquoi ne m’a-t-il pas approché sur-le-champ – plutôt que de m’envoyer une amende forfaitaire ? À combien d’autres personnes cela arrivera-t-il ?”

L’amende a été annulée lorsque M. Varnham a fait appel.

Un porte-parole du conseil a déclaré: “L’amende de M. Varnham a été annulée en appel et nous nous excusons pour toute détresse causée.

“Nous avons un problème avec d’énormes quantités de nourriture déposées pour les oiseaux dans plusieurs de nos parcs, et nous avons des panneaux en place dans nos parcs – y compris à Watermead – informant les gens de l’impact que cela a et les avertissant qu’ils pourraient faire face à un problème fixe. amende s’ils le font.

“Non seulement la suralimentation affecte l’écosystème du parc, mais elle attire également les rats, et notre personnel au sol doit passer du temps à nettoyer l’excès de nourriture déposé.”