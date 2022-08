J’ai été fustigé d’avoir traité un client de mon pub de “dosser” sur TripAdvisor… mais je m’en fiche parce que je suis maintenant MILLIONNAIRE

Un propriétaire de PUB a été fustigé pour avoir traité un client de “dosser” sur TripAdvisor – mais maintenant il est MILLIONNAIRE.

Les spectateurs de la ligne en ligne ont qualifié le Jamaica Inn de Cornwall “comme Fawlty Towers” lorsque son propriétaire Allen Jackson s’en est pris à un restaurant.

Le propriétaire d’un pub emblématique de Cornwall, Jamaica Inn, a été critiqué pour un e-mail qu’il a envoyé

Allen Jackson est resté fidèle à ses mots amers – car il est maintenant millionnaire

Le propriétaire est resté fidèle à ses paroles amères après avoir riposté à une critique négative publiée sur TripAdvisor.

Et Allen peut s’en tirer en étant têtu – car un an plus tard, il a empoché 8 millions de livres sterling pour la vente du pub.

En mai 2021, l’hôtelier a déclenché un torrent d’abus dans un e-mail à Lauren Rayan Hallett qui n’était pas satisfaite de son expérience au Jamaica Inn.

L’employée du NHS avait critiqué son repas et son traitement de la part du personnel de l’emblématique pub britannique au sommet d’une colline de Bodmin Moor, qui s’appelle “l’auberge de contrebande la plus célèbre de Cornwall”.

Le site étoilé a été immortalisé dans le roman à succès de Daphné du Maurier du même nom et a également été la pièce maîtresse d’un film d’horreur d’Alfred Hitchcock de 1939.

Mais Lauren ne l’a classé qu’une étoile sur TripAdvisor et a qualifié son séjour de camping dans le parking de “pire expérience” qu’elle ait jamais eue.

Le malheureux campeur s’est plaint que la nourriture était “extrêmement chère … bouffe de pub moyenne” que même l’enfant de sept ans du groupe ne finirait pas.

Elle a également décrit une “réception très FROIDE” de la part du personnel lors d’une discussion sur les frais de 10 £ pour rester dans le parking, puis plus tard lors d’une autre discussion sur la commande de plus de boissons.

Elle a donc été stupéfaite de recevoir une réponse dure et cinglante du propriétaire du pub lui-même Allen deux jours plus tard.

L’e-mail abusif a complètement nié les affirmations de Lauren selon lesquelles le personnel avait été hostile, citant l’excellent historique des critiques et des notes de l’auberge.

Pire encore, la note visait le choix du trentenaire de camper la nuit à l’auberge.

Allen a écrit dans l’e-mail: “Je dois dire que VOUS, l’âme” itinérante “, êtes le problème par la façon dont vous avez parlé à ces” femmes “, comme vous les appelez, et non aux dames.

“Je suppose que vous étiez vexé parce que vous ne pouviez pas rester dans notre parking pendant la nuit pour rien dans votre camping-car, caravane, bivouac, tente ou tout ce dans quoi vous rampez la nuit.

“Lorsque vous avez été confronté à la perspective de cracher une dizaine fictive pour un campement dans mon parking et pour nos installations, vous l’avez pris sur eux.”

Il a ajouté que son incapacité à signaler le repas inadéquat à l’époque était “un symptôme comportemental classique des raisins aigres”.

L’e-mail se terminait par la ligne insultante : “Va t’acheter un grand miroir, toi qui es ambulant dans un parking.

Va t’acheter un super gros miroir dans ton parking itinérant. Allen Jackson

“Définition du dictionnaire de dosser : une personne de la ville qui n’a pas de domicile permanent et dort dans la rue.”

Malgré le ton “absolument épouvantable” des paroles d’Allen, le propriétaire du pub est sorti indemne de la ferraille en ligne.

En fait, l’homme d’affaires a réussi à empocher un million de livres pour chaque année où il est propriétaire de la propriété.

S’exprimant à l’époque, Allen a déclaré qu’il s’en tenait “absolument” à la diatribe dans son e-mail.

Soulignant le certificat d’excellence du lieu de TripAdvisor, il a déclaré: “Il n’y a rien dans ma réponse sur lequel j’ai d’autres commentaires.

“Plusieurs fois au fil des ans, il y a eu des critiques occasionnelles d’une ou deux étoiles où nous sommes d’accord avec la plainte, mais là où nous pensons qu’il y a des inexactitudes, notre politique est de répondre avec fermeté.”

Il a déclaré qu’une “plainte n’a pas été déposée sur place” à sa connaissance et qu'”aucun membre du personnel n’a le moindre souvenir de quiconque s’est plaint”.

Il a qualifié “tout cela d’un peu étrange”.

Il a fait croire que j’étais sans-abri et c’était vraiment très dur. Lauren Rayan Hallet

Il a ajouté “Ce que je pense avoir endigué ces critiques négatives, c’est le fait qu’ils ont dû payer 10 £ pour rester dans notre parking.

“C’est une pratique établie depuis des années que quiconque souhaite passer la nuit dans un camping-car ou une caravane dans le parking et utiliser les installations peut le faire et chaque membre du personnel sait que nous facturons 10 £.”

Néanmoins, Lauren a lutté avec des nuits blanches à l’époque, fulminant à propos de l’e-mail blessant.

Elle a déclaré: “Il a fait que j’étais sans abri et c’était vraiment très dur. J’ai été vraiment reprise et je n’ai pas dormi parce que j’étais tellement en colère.

“C’est tellement choquant, surtout contre la communauté itinérante, de dire que je ne pouvais pas me payer une maison à Cornwall. C’est vraiment offensant.

“Je n’ai jamais vécu ça. J’écris toujours de bonnes critiques partout où je vais et à Cornwall, je ne ressens pas vraiment de mauvais service ou de mauvaise nourriture.

“Nous sommes toujours allés dans de beaux endroits avec de la bonne nourriture, alors quand j’ai reçu cette réponse, j’étais gêné parce qu’il avait fait comme si j’étais juste un rongeur essayant d’obtenir une nuit gratuite sur le parking.”

Les spectateurs de la prise de bec en ligne ont été choqués par la réaction d’Allen, l’un d’entre eux ayant même commenté sur les réseaux sociaux : “Cela ressemble à Fawlty Towers.”

C’est à cela que servent les avis – pour donner des commentaires honnêtes Utilisateur des médias sociaux

Un autre spectateur a été horrifié par l’email abusif : “Quel horrible homme méchant qui parle de son client comme ça !

“C’est à ça que servent les critiques, donner un feedback honnête et la direction est censée gérer tout ce qui leur arrive, bon ou mauvais!”

Alors que quelqu’un d’autre a sauté pour défendre Allen en disant: “Je pense que le propriétaire a raison, trop de gens veulent aujourd’hui quelque chose pour rien.”

Un local pensait que Lauren aurait dû revoir ses attentes à la baisse, en écrivant : « Évidemment, cela n’a pas changé depuis 30 ans. Je suis surpris qu’un résident de Cornouailles aille là-bas pour être honnête. seront malheureusement déçus.”

Et un autre amateur de pub a suggéré: “Tout aurait pu être trié avec un verre ou trois de cidre.”

Incroyablement, cette diatribe n’était pas la seule fois où Allen s’est déchaîné contre un client.

En janvier de cette année, le propriétaire a déchargé une réponse brutale sur un parieur “gâté” qui s’est plaint du goût de son café.

Le propriétaire du pub emblématique de Cornwall a fustigé l’utilisateur de Tripadvisor, Stuart M, après avoir attribué à l’établissement une note de deux sur cinq.

Cependant, les discussions sur les réseaux sociaux pourraient bien être les dernières fois que Jamaica Inn est au centre de la rage de TripAdvisor – car le Coaching Inn Group l’a acheté à Allen pour la somme alléchante.

Le pub de 36 chambres du XVIIIe siècle situé juste à côté de la route de vacances A30 attire chaque année des milliers de visiteurs et de fêtes en autocar. Il appartenait autrefois à l’auteur de thrillers Alistair MacLean.

Jamaica Inn a été construit vers 1750 et possède un restaurant, un bar, une boutique de la ferme et une boutique de cadeaux, ainsi que deux musées consacrés à l’histoire de la contrebande et à Daphne du Maurier.

La célèbre auberge des contrebandiers se trouve au sommet d’une colline sur Bodmin Moor Crédit : Getty

Le pub dispose de 36 chambres Crédit : Getty

En plus d’un hôtel, l’auberge possède deux musées et attire des milliers de visiteurs chaque année.