J’ai été forcé de vivre dans une CARAVANE avec mon fils autiste de 10 ans, après que des moisissures dégoûtantes aient fait effondrer notre mur

Une maman et son fils autiste de 10 ans sont confrontés à l’itinérance après qu’une infestation de moisissures a pourri leur maison.

Lauren Koplin et son fils Noah, atteint d’autisme, de TDAH et d’un trouble sensoriel, ont payé 800 $ par semaine pour vivre dans une caravane alors qu’ils cherchaient désespérément une nouvelle maison.

Lauren Koplin, son fils de 10 ans, Noah, s’est retrouvé sans abri après avoir été expulsé de chez lui à cause de la moisissure Crédit : 7NEWS.com.au

Leur infestation de moisissures est devenue si grave qu’elle a pourri le mur de leur cuisine Crédit : 7NEWS.com.au

La mère, du sud de l’Australie, a déclaré que la situation pourrie « empirait de plus en plus », jusqu’à ce que la moisissure finisse par effondrer le mur de leur cuisine.

Cela a alors été considéré comme un “risque pour la santé”, et Lauren et son fils ont été contraints de quitter leur domicile de plus de 11 ans.

Mais le temps presse maintenant pour le couple malchanceux car le parc de caravanes doit les expulser d’ici quelques semaines – les laissant sans abri.

Lorsque le moule a repris leur maison, Lauren a déclaré qu’elle s’était disputée avec son agent immobilier et son propriétaire, et que leur bail avait abouti à un “accord frustré”.

Cela signifiait qu’ils ne pouvaient pas trouver de solution, et Lauren et son fils ont été expulsés de leur maison familiale.

“J’ai reçu un licenciement en vertu de l’accord frustré et nous avions quatre semaines pour quitter”, a-t-elle déclaré à 7NEWS.com.au.

N’ayant nulle part où aller, Lauren a dû emménager dans un parc de caravanes à 800 $ par semaine.

“En plus de cela, nous avons dû payer pour une installation de stockage pour garder tous nos biens”, a-t-elle déclaré.

“Nous venons de partir avec nos valises et c’est tout.”

La mère dit que la situation a été particulièrement difficile pour Noah, qui a dû abandonner son chat familial et son dragon barbu à cause du déménagement.

“Tous les ordinateurs de Noah et tout pour l’école et toutes ses affaires sont dans l’entrepôt, donc ça a juste été difficile.”

Depuis qu’elle a été forcée de quitter leur maison à cause de l’infestation de moisissures, Lauren dit qu’elle cherche frénétiquement une nouvelle maison, mais qu’elle ne trouve aucun endroit convenable sur le marché.

“Je suis allée à une inspection l’autre jour et au moment où je suis rentrée chez moi, ils avaient déjà rempli la place”, a-t-elle déclaré.

« Je n’ai pas le temps de postuler et de me rendre à 10 inspections de maison ou plus chaque semaine.

“Je suis occupé à m’occuper d’un enfant ayant des besoins spéciaux, qui fait l’école à la maison.”

Je ne peux pas obtenir d’aide Lauren Koplin

La mère a déclaré que la situation désespérée l’avait amenée à essayer d’obtenir de l’aide des services pour les sans-abri, mais qu’elle s’était vu refuser un logement en raison de l’état de santé de Noah.

« Ils ne veulent pas me mettre dans un hôtel à cause des besoins particuliers de Noah.

“Certains de ces endroits ont des toxicomanes qui frappent à votre porte, et ce n’est tout simplement pas un endroit pour lui.

“Mais je suis allé à tous les services auxquels vous pourriez éventuellement vous rendre plusieurs fois et je ne peux tout simplement pas obtenir d’aide.”

Lauren a ajouté que la seule aide qu’elle a pu trouver provient des banques alimentaires et qu’elle est maintenant confrontée à l’itinérance lorsque son bail au parc de caravanes expire.

“Nous ne pouvons rester ici que si longtemps, puis nous devons partir deux semaines et revenir”, a-t-elle déclaré.

“Mais, où suis-je censé aller pendant ces deux semaines?”

“Je n’en ai aucune idée, je suppose juste dans ma voiture.”

La moisissure est devenue un tel problème dans une autre maison que les résidents se réveillaient en luttant pour RESPIRER.

Pendant ce temps, une autre famille a révélé comment ils ont été piégés dans un appartement moisi avec quatre enfants pendant 12 ans – et ont même dû enlever le plafond humide de leur dîner à cause de l’humidité.