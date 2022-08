J’ai été forcé de vivre avec une horrible puanteur d’eaux usées brutes dans ma nouvelle maison de 187 000 £ pendant CINQ ANS

Une maman a dû supporter une “horrible” odeur d’eaux usées brutes dans sa nouvelle maison pendant cinq ans.

Virginia Hammond est à bout de nerfs avec le développeur Barratt Homes après avoir déclaré que l’odeur était sa responsabilité et que cela ne ferait rien pour aider.

Virginia Hammond a dû vivre avec une horrible puanteur d’eaux usées chez elle pendant cinq ans Crédit : MEN Media

L’homme de 78 ans pense que c’est la responsabilité de Barratt Homes Crédit : MEN Media

L’homme de 78 ans a emménagé dans la propriété de 187 000 £ à Northallerton, North Yorkshire, en septembre 2016.

Elle a dit qu’elle avait remarqué le désagrément pour la première fois en un an et qu’elle avait rapidement cru que cela provenait de la tuyauterie qui mène à sa cuisine.

D’autres maisons étaient encore en construction sur le domaine à l’époque, alors Virginia a fait part à plusieurs reprises de ses inquiétudes au responsable du site, qui a blâmé le pong sur la tuyauterie sous son évier et ses toilettes au rez-de-chaussée.

Mais aucune mesure n’a été prise et, plus de cinq ans plus tard, l’odeur persiste toujours.

Virginia a déclaré à YorkshireLive: “C’est un mystère parce que l’odeur est horrible mais ensuite elle disparaît aussi vite qu’elle est venue.

“L’odeur des égouts devient épouvantable dans ma cuisine.

“Ma famille a été ici quand ça a été mauvais et parti, ‘Jeez, qu’est-ce que c’est?’

“Récemment, ça a été vraiment mauvais – parfois pendant quatre jours et nuits à la fois.”

Son fils Martin a ajouté: “Je suis venu ici par une chaude journée et c’est vraiment désagréable.”

Virginia affirme qu’elle a contacté Barratt directement en 2019 lorsque la puanteur est devenue trop forte, mais on lui a dit que la garantie sur sa propriété avait expiré afin qu’elle ne regarde pas son drainage privé.

Il a également insisté sur le fait qu’il n’y avait aucun journal des plaintes qu’elle avait adressées au responsable du site deux ans plus tôt.

“Ils se sont juste retournés et ont dit que c’était mon problème”, a déclaré Virginia.

“Je suis perdu, je le suis vraiment.”

La mère a fait venir plusieurs experts pour vérifier sa plomberie, qui ont tous convenu qu’il n’y avait pas d’odeur provenant de ses canalisations.

Ils ont cependant trouvé des pierres, des gravats et de la boue qui semblaient avoir été laissés par les développeurs.

“Je l’ai regardé et il sortait des briques et toutes sortes”, a déclaré Virginia.

“Si c’est juste dans le mien, il pourrait y avoir des décombres et un blocage dans le drain de quelqu’un d’autre et ils ne le savent pas.”

Je suis perdu, vraiment. Virginie Hammond

Yorkshire Water s’est également impliqué et, après une visite, a émis l’hypothèse que le funk pourrait provenir d’un drainage partagé entre les maisons, qui serait de la responsabilité des promoteurs.

“Quelqu’un de Barratt est venu vérifier mes drains mais a dit qu’il n’avait rien trouvé, ce qui, je pense, est une bonne chose”, a ajouté Virginia.

“Cela montre que ce ne sont pas mes drains qui causent l’odeur.

“Je pense que ce sont les tuyaux sous les routes qui doivent être vérifiés pour un blocage.

“L’odeur vient d’ailleurs chez moi. C’est un vrai problème.”

Martin, qui travaille comme gardien, a même démonté la plomberie intérieure et monté les panneaux d’eau dans la cuisine mais n’a pas non plus trouvé la source.

“Je suis furieux contre Barratt, c’est vraiment frustrant”, a-t-il déclaré.

Un porte-parole de Barratt Developments Yorkshire East a déclaré: “Il y a eu une plainte concernant un problème de drainage de la part d’un résident local qui vit à proximité de notre nouveau développement.

“Notre équipe a effectué plusieurs enquêtes par caméra pour enquêter sur ce problème, et nous n’avons trouvé aucune preuve de problèmes de drains causés par notre développement.

“En tant que constructeur de maisons local, nous prenons très au sérieux les plaintes de cette nature et nous cherchons toujours à trouver une solution à tout problème dans la communauté locale.”