J’ai été forcé d’avoir un EXORCISME parce qu’un prêtre avait tellement peur de mes tatouages ​​démoniaques

UNE FEMME a affirmé qu’un prêtre avait pratiqué un exorcisme sur elle à cause de ses tatouages ​​ »démoniaques ».

DeeDee Villegas, 30 ans, fortement tatouée, de Cebu, aux Philippines, s’est d’abord lancée dans la culture du tatouage en raison de la pression de ses pairs et est maintenant couverte d’encrage qui ont pris 200 heures.

DeeDee Villegas dit qu’elle a obtenu son premier tatouage en raison de la pression des pairs Crédit : mediadrumimages.com/@thedeedeevi

DeeDee dit qu’un prêtre lui a fait un exorcisme à cause de ses tatouages Crédit : mediadrumimages.com/@thedeedeevi

Elle a obtenu son diplôme de premier cycle de l’Université de San Carlos en baccalauréat en beaux-arts où la population étudiante a exprimé son individualité à l’extrême.

Le premier tatouage de DeeDee était un dessin tribal sur son cou sans signification particulière.

Cependant, elle s’est ancrée dans la culture lorsqu’elle a découvert la riche signification historique et l’importation des tatouages ​​aux Philippines et dans le monde.

Au cours des 12 dernières années, DeeDee a dépensé plus de 150 000 pesos (20 000 £) pour tatouer 60 à 70 % de son corps, y compris ses globes oculaires.

Ses tatouages ​​ont pris plus de 200 heures pour se terminer et couvrir tout son corps à l’exception de son ventre et de ses jambes.

En plus de ses tatouages, que DeeDee considère comme une œuvre d’art continue et interconnectée, elle possède également 12 piercings faciaux.

Être une personne fortement modifiée, gay et non binaire aux Philippines présente des défis indéniables.

DeeDee a déjà été exorcisée du diable dans les transports en commun par un prêtre et demande fréquemment aux gens de lui citer des citations bibliques pour elle ou leur propre « protection ».

« J’ai eu mon premier tatouage pendant ma phase d’université emo goth, principalement en raison de la pression des pairs », explique DeeDee.

« Au début, c’était une position de mode et plus tard, c’est devenu un exutoire pour moi.

« Quand j’ai ressenti une émotion extrême ou que j’ai souffert d’épisodes de dépression ou d’anxiété, les tatouages ​​sont devenus mon mécanisme d’adaptation.

« Cela n’a pas duré très longtemps et j’ai suivi une cure de désintoxication pour surmonter ma dépression, mais les tatouages ​​sont devenus une forme d’expression permanente pour moi.

« Je me suis investi de façon permanente en eux lorsque j’ai suivi un cours sur l’appréciation de l’art et appris la riche signification historique des tatouages.

« Cependant, être une personne fortement modifiée, gay et non binaire aux Philippines présente des défis indéniables.

« J’ai passé ma vie d’adulte à lutter contre la discrimination par les tatouages ​​et les choses se sont lentement améliorées, mais ce n’est pas toujours le cas.

« À une occasion mémorable, je venais de monter dans le bus public aux Philippines, lorsqu’un prêtre à bord m’a vu, a levé les mains et a commencé à chanter.

« Il essayait d’exorciser le diable de moi et comme nous étions dans un bus plein de passagers, cela a fait toute une scène. »

DeeDee affirme que les Philippines ont évolué en termes d’acceptation de membres fortement modifiés ainsi que de membres LGBTQ au fil des ans.

VIOLENCE VERBALE

« Aux Philippines, c’est encore un défi, je suis à ce jour régulièrement agressée verbalement dans la rue », dit-elle.

« Cependant, il y a un changement notable, il y a des carrières pour lesquelles les personnes fortement modifiées peuvent postuler et s’épanouir.

« Il fut un temps où vous n’obteniez pas d’entretien en face à face avec un tatouage visible et cela a changé.

« Il y a eu des incidents où il était difficile d’obtenir une carte d’identité gouvernementale ou de faire une demande auprès des forces de police.

« C’est toléré ici, mais je ne dirais pas que c’est totalement accepté, tout comme l’homosexualité est tolérée mais pas acceptée.

« C’est difficile car les Philippines sont majoritairement catholiques et conservatrices.

« La stigmatisation vient du fait qu’une fois que vous êtes tatoué, vous êtes soit un toxicomane, soit vous sortez de prison. »

DeeDee pense que les médias sociaux ont été le moyen d’influence le plus important dans le parcours d’individus fortement modifiés acceptés dans la société philippine.

« Ma présence sur les réseaux sociaux est devenue si importante que les gens me reconnaissent dans la rue maintenant.

« Je crois qu’Internet et l’influence occidentale ont conduit à une acceptation accrue de la communauté modifiée aux Philippines.

Cependant, Internet étant toujours Internet, je reçois ma juste part de haine.

« Je dirais que 60 % des commentaires que je reçois sont positifs, mais j’ai des gens qui me citent des versets bibliques.

« Ou des commentaires négatifs ou désagréables sur moi, mes parents, mes frères et sœurs, mes amis, etc. »

DeeDee s’est même fait tatouer les globes oculaires Crédit : mediadrumimages.com/@thedeedeevi

DeeDee a dépensé 20 000 £ pour se faire tatouer le corps Crédit : mediadrumimages.com/@thedeedeevi