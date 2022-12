J’ai été forcé d’arrêter d’enseigner après que les étudiants aient trouvé mon bousculade – je m’en fiche, je ferai n’importe quoi pour subvenir aux besoins de mon fils

UNE ENSEIGNANTE a raconté comment elle a commencé à vendre des photos classées X en ligne après la baisse de son salaire – mais a été forcée de quitter la classe lorsque les élèves et les parents ont grondé sa ligne de touche.

Kirsty Buchan, 33 ans, a rejoint le site Web pour adultes OnlyFans la semaine dernière car elle craignait de ne pas pouvoir payer ses factures à l’approche de Noël.

Kirsty Buchan était professeur de physique au lycée Bannerman Crédit : Alan MacGregor Ewing

Elle a récemment quitté son emploi après que des étudiants ont découvert son bousculade

elle a travaillé à l’école de Glasgow pendant huit ans Crédit : Alan MacGregor Ewing

La miss physique – qui enseigne au lycée Bannerman en difficulté à Glasgow – affirme que son salaire a été réduit parce qu’elle a dû prendre des jours de congé pour s’occuper de son fils, qui est tombé malade en mars.

Kirsty dit que ses appels à travailler à domicile ont été rejetés – et à la place, elle a fini par tomber malade et avec un argent réduit.

Maintenant, elle pose nue en ligne pour les parieurs qui paient – ​​mais a atterri dans l’eau chaude avec les patrons après que les parents et les élèves ont pris conscience de son travail supplémentaire impertinent.

Et la mère d’un enfant, de Coatbridge, dans le Lanarkshire, a cessé d’enseigner hier après la révélation du scandale.

Elle a déclaré: «Je perds de l’argent à l’approche de Noël et avec le prix de tout qui augmente, je ne pourrai pas me permettre de vivre.

« Je suis propriétaire de ma maison et je paie des impôts, donc je n’ai droit à aucune aide.

“J’utilise un faux nom pour mon compte, je prends des photos et je pose nue.

“Certaines personnes jugent tellement, mais je suis sur un site de 18 ans et plus et si les enfants ont accès au contenu, c’est aux parents de ne pas protéger leurs appareils.”

Kirsty utilise le nom de Jessica Jackrabbit sur OnlyFans et facture environ une dizaine par mois pour accéder à son contenu intime.

La diplômée en physique – qui enseigne depuis huit ans – dit qu’elle s’est sentie sans valeur lorsque ses appels à travailler à domicile ont apparemment été rejetés.

Et elle a dénoncé ses collègues et ses parents qui jugent sa nouvelle ligne de travail.

Kirsty a ajouté: «Qui sont les autres pour juger? C’est mon histoire à raconter. Je ferai tout pour subvenir aux besoins de mon fils. Combien de parents peuvent dire qu’ils peuvent faire ça?

“J’avais une excellente relation avec les enfants de mes classes, ils étaient toujours soutenus – mais mon fils doit passer en premier.

“Maintenant, les gens m’ont demandé si j’étais stupide mais je ne suis pas stupide, j’ai un diplôme en physique et j’ai travaillé dur.

“Je pourrais aller à mon travail et ne pas être respecté par mes patrons – ou je peux publier des photos et gagner de l’argent pour subvenir aux besoins de mon fils. Pour moi, cela utilise mon cerveau.

Les enseignants de Bannerman ont déclenché une grève après que des inquiétudes ont été exprimées concernant le comportement violent et abusif des élèves.

Des membres du syndicat des enseignants NASUWT ont déclaré que les enseignants de l’école avaient été insultés et menacés par des élèves.

Une porte-parole du conseil municipal de Glasgow a déclaré: «Cette enseignante faisait l’objet d’une enquête avant de présenter sa démission suite à la diffusion généralisée d’images totalement inappropriées et pornographiques.

«Le conseil a un code de conduite auquel tous les employés doivent adhérer et un enseignant qui a activement recherché un deuxième revenu sur ce type de site Web jette le discrédit sur son école, le conseil et sa profession.

“Nous transmettrons les détails de notre enquête au Conseil général de l’enseignement (CTG) et avons répondu aux plaintes des parents adressées à l’école.

Kirsty a fait des déclarations sur ce à quoi le personnel de l’école en difficulté est confronté.

Les enseignants de Bannerman ont déclenché une grève après que des inquiétudes ont été exprimées concernant le comportement violent et abusif des élèves.

elle a affirmé: “Les enseignants sont assermentés et subissent des abus physiques et verbaux de la part des enfants.”

Elle a affirmé qu’un enseignant s’était fait mettre un sac en plastique sur la tête et qu’un autre avait demandé à un élève de soulever une chaise pour les menacer.

Kirsty a dénoncé les patrons de l’école en affirmant que le personnel n’était pas soutenu.

Elle a affirmé: “Si vous appelez à l’aide en cas d’urgence, vous ne pouvez pas trouver quelqu’un. J’ai eu des bagarres dans ma classe et les enseignants des autres étages m’ont entendue crier et ont couru pour aider.

“J’ai dû séparer des bagarres sur la route et j’ai failli être renversé par des bus. On dit aux enseignants d’améliorer leur méthode d’enseignement et on les renvoie chez eux pour avoir refusé d’enseigner.

“Il n’y a pas de conséquences pour un mauvais comportement.”

Kirsty a ajouté: “Il y a eu des moments où j’ai paniqué et presque pleuré.

“Je ne cible pas les enfants, c’est la direction, les enfants sont des enfants. C’est une poignée d’enfants qui causent les problèmes et la façon dont ces problèmes ne sont pas traités.

“Certains de ces enfants étaient la raison pour laquelle je pouvais continuer à travailler.”

Un porte-parole du conseil municipal de Glasgow a ajouté: “Il est très révélateur que cette personne ait tenté de détourner l’attention de cette situation en profitant des actualités actuelles sur l’école qui n’ont aucun rapport avec la procédure disciplinaire.”

onlyfans-com-jessjack69-779435394 Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo

