J’ai été fait pour soutenir Arsenal

La star de Formule 1 Lewis Hamilton, qui fait partie d’un consortium en vue d’acheter Chelsea, a déclaré qu’il avait été contraint de soutenir Arsenal dans son enfance, bien qu’il se décrive désormais comme un « fan de sport ».

Hamilton et la star du tennis Serena Williams ont rejoint un consortium dirigé par Sir Martin Broughton pour acheter Chelsea. Les représentants du septuple champion de F1 ont déclaré qu’il prévoyait d’investir plus de 10 millions de livres sterling (13 millions de dollars).

« Quand j’étais jeune, au coin de chez moi, je jouais au football avec tous les enfants et quelques amis proches à l’époque. Je voulais vraiment m’intégrer. J’étais le seul enfant de couleur là-bas, » dit Hamilton.

« Je savais que tous les enfants soutenaient quelqu’un de différent, l’un était Tottenham Hotspur, l’autre était Manchester United. Je me souviens d’avoir changé d’équipe quand j’étais plus jeune et de rentrer à la maison et ma sœur Sam m’a frappé plusieurs fois dans le bras, m’a essentiellement battu, en disant ‘vous devez soutenir Arsenal!’

« Je me souviens qu’à cinq, six ans, je suis devenu supporter d’Arsenal. Mais mon oncle Terry est un grand fan des Blues, alors j’ai assisté à tant de matchs avec lui pour voir jouer Arsenal et Chelsea. En fin de compte, je suis un sportif fan – c’est le plus grand sport du monde et Chelsea est l’un des plus grands clubs du monde et celui qui connaît le plus de succès.

« Quand j’ai entendu parler de cette opportunité, je me suis dit : ‘wow, c’est l’une des plus grandes opportunités de faire partie de quelque chose d’aussi génial.' »

Josh Harris et David Blitzer, qui possèdent plusieurs équipes sportives, dont les Philadelphia 76ers de la NBA, soutiennent également la candidature de Broughton.

Hamilton a déclaré qu’il avait rejoint la candidature avec Williams, 23 fois champion du Grand Chelem, afin de mieux s’engager avec la communauté.

« Nous en avons parlé. Nous avons parlé plusieurs fois, Serena et moi sommes très proches donc nous sommes constamment en contact. C’est une athlète et une femme phénoménale. Nous en avons parlé, elle m’a demandé ce que j’en pensais et je lui ai dit que j’allais en faire partie et qu’elle était ravie de me rejoindre », a déclaré Hamilton.

Lewis Hamilton a rejoint l’offre d’un consortium pour acheter Chelsea. Peter J. Fox/Getty Images

« Tout d’abord, nous essayons d’acquérir une équipe et de la faire avancer. C’est une équipe, c’est une question de communauté. C’est ce qui fait vraiment une équipe de football, ce sont les gens à l’intérieur et autour d’elle. Ils ont été assez en tête dans leur travailler dans D & I et devenir plus diversifié et progressif. Donc, ce n’est pas que nous nous associons aux propriétaires précédents, nos objectifs sont de poursuivre une partie du travail qu’ils ont déjà fait et d’avoir encore plus d’impact et de s’engager davantage avec le communauté. »

» éduquer les fans. »

« Eh bien, pour le moment, mon objectif principal est de continuer en Formule 1 et ce n’est pas ma première entreprise ou mon premier investissement. Mais oui, c’est quelque chose qui me passionne. Je dirais qu’au début je ne serais pas en mesure être aussi actif que certaines des autres personnes qui en font partie », a-t-il ajouté.

« Nous ne l’avons pas encore gagné mais si nous le faisons, il y a beaucoup d’opportunités de s’impliquer de plus en plus au fil du temps, ce qui est super excitant et particulièrement au-delà de la course, de vouloir aider avec le succès qu’ils ont déjà eu et de l’aider avoir encore plus de succès. La partie sur laquelle nous sommes très alignés et ce qu’ils ont déjà fait là-bas, c’est la D&I. Vous voyez, dans ce sport, il y a beaucoup plus de travail à faire pour être diversifié et plus inclusif. C’est une plate-forme incroyable pour attirer et éduquer un grand nombre de fans incroyables qui sont là-bas. »

Il y a deux autres offres pour Chelsea – le copropriétaire des LA Dodgers, Todd Boehly, et le copropriétaire des Boston Celtics, Steve Pagliuca – en cours d’examen par la banque américaine Raine Group, qui supervise la vente.

Chelsea a été mis en vente par le propriétaire russe Roman Abramovich au milieu des sanctions contre lui de la part du gouvernement britannique à la suite de l’invasion de l’Ukraine.