J’ai été facturé en supplément dans un café en vacances après avoir demandé MOINS de mousse dans mon café

UNE VACANCEUSE a eu la mousse à la bouche après avoir été facturée plus cher pour un cappuccino alors qu’elle l’avait commandé avec moins de mousse.

Francesca, cliente stupéfaite, s’est tournée vers les médias sociaux pour se plaindre de la facture bizarre d’un bar d’Ostie, juste à l’extérieur de Rome.

Francesca a été facturée 8p supplémentaires après l’avoir commandée avec moins de mousse Crédit : Flash d’information

Son message sur Facebook indiquait que le propriétaire de Old Station Caffe, au col en laiton, lui avait dit que parce qu’elle avait moins de mousse, il devait remplir la tasse avec plus de lait.

« Aujourd’hui au bar j’ai voulu prendre un cappuccino avec du lait froid et le patron m’a demandé 8p de plus en m’expliquant que sans la mousse ça coûtait plus cher car on avait besoin de plus de lait », écrit-elle.

« Demain, j’en achèterai un avec un peu de lait. Voulez-vous me faire une réduction ?

« J’ai payé jusqu’à 4,27 £ pour un bon cappuccino, mais je savais d’après la liste de prix ce que je payais. »

Les Italiens ont rapidement fait remarquer que Francesca aurait dû être facturée moins cher car une machine à cappuccino utilise beaucoup de lait pour faire un peu de mousse, de sorte que le propriétaire servait en fait moins de lait.

Mais le propriétaire du bar – non nommé dans les médias locaux – a nié qu’il le traitait.

« J’ai facturé 10 cents (8p) de plus car il faut plus de lait pour un cappuccino sans mousse », a-t-il expliqué.

« Il est à noter qu’il y a deux reçus photographiés par la dame : elle est probablement d’abord allée à la caisse et a payé un cappuccino, puis est revenue après que le barista l’ait informée qu’elle aurait dû payer plus pour un cappuccino froid. «

La nouvelle ligne de mousse fait suite à un été de plaintes selon lesquelles les vacanciers en Italie se font arnaquer par la surcharge des sites.

Au cours du seul mois dernier, un bar haut de gamme près du lac de Côme, le Pace Bar à Gera Lario, a facturé 1,71 £ à un client pour réduire de moitié son sandwich à 6,41 £.

Un restaurant en Sicile a facturé 17,08 £ aux parieurs pour couper un gâteau d’anniversaire en tranches alors qu’ils soufflaient 103,36 £ sur d’autres plats et boissons.

Une mère qui dînait au restaurant Osteria del Cavolo à Finale Ligure a été facturée 2 £ pour une assiette supplémentaire, afin qu’elle puisse donner à son enfant un avant-goût de sa nourriture.