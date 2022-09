J’ai été facturé 40 LIVRES pour deux blancs plats dans mon café local – je n’y retournerai plus jamais

Un homme de PLYMOUTH est devenu furieux après avoir visité le Bistrot Pierre et avoir été facturé 40 £ pour deux cafés.

Ricky Perry a acheté les deux plats blancs lors du marché fermier au Royal William Yard en août.

Le marché fermier du Royal William Yard à Plymouth. Crédit : BPM

Il dit que son café relaxant s’est rapidement transformé en semaines de harcèlement constant et vient tout juste de recevoir la confirmation d’un remboursement, de l’argent qu’il dit qu’il n’aurait jamais dû perdre.

Le problème initial est survenu lorsque Ricky a déclaré qu’une serveuse avait accidentellement laissé le paiement d’une autre table sur la machine à cartes, ce qui l’avait obligé à payer leur facture ainsi que la sienne. Un plat blanc à la chaîne coûte 2,85 £.

Ricky a dit qu’au début, le personnel ne lui dirait pas ce qui n’allait pas, mais quand il a finalement été informé de l’erreur, il a demandé un remboursement. Cependant, il a affirmé que ni la serveuse ni aucun membre du personnel travaillant au restaurant à l’époque ne savaient comment traiter un remboursement.

Il dit que le directeur adjoint lui a ensuite demandé de revenir lorsque le directeur général était là. Mais Ricky dit qu’à son retour, il a été traité comme s’il avait fait l’erreur.

Ricky a déclaré: “Le responsable m’a en fait dit:” Il est payant de regarder l’écran avant de payer pour des choses “. Quand elle a dit cela, j’ai trouvé cela assez impoli.

“La première chose à sortir de sa bouche aurait dû être : ‘Je suis vraiment désolée pour ça’. On aurait dit qu’elle me blâmait pour l’erreur.

“Elle m’a dit qu’elle n’avait pas eu besoin de faire un remboursement depuis six mois, donc c’était probablement parce qu’elle ne savait pas vraiment comment le faire et qu’elle ne voulait pas non plus le faire. Donc, au lieu de simplement admettre que elle est venue droit sur moi – des excuses auraient été bien.”

Il dit qu’on lui a ensuite demandé de repartir, puis qu’il recevrait un appel une fois le remboursement effectué, mais affirme que deux heures se sont écoulées et qu’il n’a rien entendu.

Il est revenu et on lui a alors dit qu’il faudrait deux à cinq jours ouvrables pour que le remboursement soit effectué. Cinq jours sont passés et Ricky dit qu’aucun remboursement n’est apparu sur son compte.

En recontactant Bistrot Pierre, il dit qu’on lui a dit “d’avoir un peu de patience” alors il lui a donné une autre semaine, mais dit que rien n’est arrivé. Il a dit avoir parlé à un autre membre du personnel, qui a déclaré avoir vu son e-mail mais avait plutôt fait du remplissage des stocks une “priorité”.

Ricky a déclaré: “Je n’arrêtais pas de passer d’une personne à l’autre et personne ne semblait être en mesure de faire un simple remboursement. Ils ont été assez rapides pour retirer l’argent de mon compte. Je ne pense tout simplement pas que ce soit le cas pour être honnête .”

Ricky dit qu’au cours des trois dernières semaines, il a appelé Bistrot Pierre quatre ou cinq fois et envoyé environ six ou sept courriels. Ricky a déclaré qu’avant les problèmes avec son remboursement, il avait aimé visiter le restaurant assez souvent, mais déclare maintenant “il n’y retournerait jamais”.

Un porte-parole de Bistrot Pierre a déclaré que “le client en question” ne leur avait fait savoir que le remboursement “n’avait pas été crédité sur son compte bancaire” environ quatre semaines après la vente initiale.

Le porte-parole a également déclaré que le remboursement ne s’élevait qu’à 32 £, mais a déclaré que Ricky avait été crédité d’un bon cadeau de 40 £ en guise d’excuses. Ils ont déclaré que tout avait été traité au 30 août.

Cependant, Ricky dit qu’il n’a pas encore reçu d’argent. Il dit avoir été informé aujourd’hui, le 1er septembre, qu’il recevrait le paiement dans les deux à cinq jours suivants.

Un porte-parole du restaurant a déclaré: “Le remboursement d’un peu plus de 32 £ a été effectué au client immédiatement après le trop-payé, mais le client en question nous a fait savoir cette semaine qu’il n’avait pas été crédité sur son compte bancaire.

“En guise d’excuse pour la gêne occasionnée, un crédit supplémentaire de 40 £ a été émis sur sa carte et en plus un bon cadeau de 40 £ lui a été offert, à dépenser au restaurant à l’heure de son choix.

“Tout cela lui a été confirmé par e-mail le 30 août. Le service client est très important pour tout notre personnel du Bistrot Pierre et s’assurer que nos clients ont une expérience positive est primordial, c’est pourquoi nous avons fait un effort supplémentaire pour compenser le monsieur pour tout inconvénient.

“Nous sommes impatients de l’accueillir bientôt, lui et ses amis, au Bistrot.”