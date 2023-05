Un PROPRIÉTAIRE aurait expulsé un résident après que la femme ait porté un maillot de bain « inapproprié » alors qu’elle était seule dans la piscine du bloc.

Marisol Yotta est restée furieuse lorsqu’elle a reçu l’avis de déménagement après s’être filmée en train de nager dans sa résidence privée.

Marisol Yotta a affirmé qu’elle avait été injustement expulsée de sa maison louée Crédit : Instagram

La mannequin américaine a déclaré avoir été expulsée à cause d’un maillot de bain qu’elle portait Crédit : Instagram

La vidéo litigieuse a été publiée sur son Instagram et montrait la glam américaine dansant dans l’eau de son domaine loué en Floride.

Son maillot de bain mouillé semblait révéler le contour de ses seins – que le propriétaire aurait jugé « inapproprié ».

Cependant, Marisol a affirmé qu’elle était seule à l’époque et n’a reçu aucune plainte.

Ce n’est qu’après avoir posté la vidéo osée que son propriétaire l’a expulsée.

Le modèle OnlyFans s’est depuis tourné vers les médias sociaux pour exprimer ses griefs, ce qui a déclenché la fureur en ligne.

Son message disait: « C’est la vidéo pour laquelle j’ai été victime de discrimination.

« Le conseil d’administration de Prive Island m’a écrit une lettre de leurs avocats et m’a dit que je ne suis plus le bienvenu sur leur île à cause de cette vidéo.

« Eh bien évidemment ce n’est pas un problème pour Instagram, mais quand je vais nager à 7h du matin seul dans la piscine alors c’est un problème pour le conseil d’administration qui ne fait que traquer mon Instagram au lieu de réparer le paquebot, le jacuzzi ou l’aire de jeux des enfants.

« Mauvaises priorités sur cette île. »

Prive Island est un ensemble luxueux de condos situé dans la pittoresque marina de Miami.

Selon Marisol, les avocats du propriétaire ont émis une ordonnance de cesser et de s’abstenir après avoir visionné sa vidéo.

Elle a déclaré au Daily Star que les propriétaires lui avaient demandé de quitter l’appartement de luxe à cause de son maillot de bain.

Marisol a déclaré: « Cinq semaines après avoir publié la vidéo, j’ai reçu une lettre me disant que mon maillot de bain n’était pas approprié et ils ont dit à mon propriétaire de ne pas prolonger mon bail.

« J’ai été choqué parce qu’ils ont harcelé mon Instagram parce que personne ne m’a vu à la piscine.

« Il était 7h du matin et j’étais seul là-bas.

« Je n’y suis plus autorisé maintenant… Je ne peux pas entrer sur l’île. »

Le mannequin a depuis été contraint de déménager, a-t-on rapporté.

Ses fans, cependant, ont été choqués par le prétendu traitement dur.

« Un endroit de plus qui ne vous mérite pas et vous le savez », a déclaré un utilisateur d’Instagram.

« Personne n’a besoin de ce genre de drame dans sa vie », a ajouté l’un d’eux.

« Vous êtes plus que bienvenu pour porter ce costume à ma piscine », a fait remarquer un deuxième.

« Vous devriez demander à votre avocat de leur répondre avec tous les trucs qu’ils ne réparent jamais », a déclaré un autre.

Le Sun Online a atteint Prive Island Residences pour commentaires.

Une autre femme qui a partagé des clichés « sexy » d’elle-même sur les réseaux sociaux a été licenciée après que ses patrons aient repéré son audacieux Instagram.

Un mécanicien a également reçu la botte après que ses ouvriers ont découvert son côté racé.

Marisol est une star OnlyFans avec un énorme succès en ligne Crédit : Instagram