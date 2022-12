J’ai été expulsé d’un vol easyJet après qu’ils aient pensé que je les avais menacés avec une bombe – voici ce que j’ai vraiment dit

Un DAD sur trois a été expulsé d’un vol easyJet et interdit pendant cinq ans après que les équipages aient pensé qu’il avait une bombe.

Aaron Card s’envolait pour Tenerife avec quelques amis en septembre pour son 35e anniversaire.

Aaron, père de trois enfants, a déclaré qu’il avait été expulsé de son vol easyJet après que les équipages aient pensé qu’il avait une bombe Crédit : Aaron Card

Le massothérapeute sportif a déclaré avoir été escorté par des policiers armés Crédit : Aaron Card

Le père devait s’envoler pour fêter ses 35 ans Crédit : Aaron Card

Le massothérapeute sportif est monté à bord de son vol tôt le matin avec un sac scellé d’alcool hors taxes.

Prêt à commencer les célébrations, Aaron a dit qu’il s’était assis à côté d’un couple et a plaisanté en disant qu’il avait une “bouteille de rhum” qu’il était heureux de partager.

Mais alors qu’ils étaient assis sur la piste de l’aéroport de Gatwick retardé, Aaron a déclaré qu’une hôtesse de l’air lui avait fait un signe de tête avant que des officiers armés ne se dirigent rapidement vers lui.

Il a déclaré à The Sun Online: “L’hôtesse de l’air passe devant moi, me regarde et me fait signe que oui et je me dis” pourquoi me fait-elle signe?

“J’ai regardé et j’ai comme trois policiers armés dans l’allée qui ont dit” vous devez descendre de l’avion “.

“À ce stade, j’ai des gens qui se retournent, des gens derrière qui regardent et des gens devant et maintenant des gens essaient de prendre des photos.”

Aaron affirme qu’il a ensuite été escorté sans qu’on lui dise ce qu’il avait fait de mal et sans être fouillé.

“Le policier ne m’a donné aucune alternative et m’a dit que je devais descendre de l’avion”, a-t-il ajouté.

Son beau-frère James a également été retiré du vol et ils ont tous deux rencontré environ “20 policiers armés” sur le tarmac.

L’ex-Royal Engineer affirme qu’on lui a alors dit : “Tu as dit à ton beau-frère que tu as une bombe dans ton sac et que tu vas l’exploser en décollant.”

Frustré, Aaron a déclaré: “C’est une charge de b *******, j’ai dit” J’ai une bouteille de rhum “.”

Dissipant la confusion avec les officiers, Aaron a demandé s’il pouvait reprendre son vol et se diriger vers les îles Canaries – mais l’hôtesse de l’air aurait été “inflexible”, il a dit le mot bombe.

Aaron a ajouté: “Je suis un ancien ingénieur royal, je connais les implications de dire” bombe “et les mots qui affectent les avions et les aéroports.

“La chose la plus frustrante était que je pouvais voir que la police immédiate avec laquelle j’avais affaire comprenait et pouvait voir la frustration que je traversais parce que je n’avais rien fait de mal.”

Malgré les affirmations selon lesquelles l’hôtesse de l’air tentait de faire démarrer les trois autres hommes de la fête, la police s’est battue pour qu’ils restent.

Cependant, le pilote a pris la décision finale de ne pas autoriser Aaron ou James à revenir.

‘C’EST UNE BLAGUE’

Alors que le vol décollait, Aaron a été escorté au poste de police de Gatwick où on lui a demandé de faire une déclaration.

Il a déclaré: “J’ai fait une déclaration et dès qu’ils ont appuyé sur l’arrêt de l’enregistrement, le sergent responsable est revenu et a dit” Je ne ferai plus rien à partir de maintenant “.”

En contactant easyJet à son retour à la maison, Aaron a expliqué la situation et a demandé si l’interdiction pouvait être levée car il devait voler à nouveau avec eux en décembre.

Dans les messages vus par The Sun, easyJet a déclaré à Aaron: “Nous pensons que dans votre cas, cela a été imposé correctement et même si je suis conscient que ce n’est peut-être pas la décision que vous espériez, nous ne pourrons pas entrer en communication supplémentaire à ce sujet. et comme je l’ai déjà mentionné, si vous estimez que vous souhaitez approfondir cette question, je ne peux que vous conseiller de demander l’avis d’un tiers.”

Aaron a déclaré: “C’est une blague, ils n’ont examiné aucune des preuves ni parlé à quiconque était assis autour de moi à l’époque.

“Des erreurs se produisent, je comprends qu’ils doivent faire ce qu’ils pensent être juste à ce moment-là et si j’ai dit bombe, alors faites-moi descendre de l’avion et faites ce que vous devez faire.”

Dans un e-mail de confirmation adressé à Aaron, la police de Sussex a déclaré: “Je peux confirmer que le rapport a été déposé sans autre action de la police.”

Un porte-parole d’easyJet a déclaré: “Nous avons contacté M. Card mais nous n’avons malheureusement pas eu de réponse.

“Nous avons ensuite pris le temps d’examiner les événements à bord suite aux commentaires de M. Card et nous sommes satisfaits que l’interdiction soit maintenue sur la base d’un comportement perturbateur.”