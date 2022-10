J’ai été expulsé de mon appartement pour avoir caché le propriétaire – maintenant je suis sans abri

UNE FEMME a été expulsée de son appartement pour avoir caché un secret à son propriétaire – elle est maintenant sans abri.

Sophia a été brusquement expulsée de son appartement à 450 £ par semaine à Sydney deux semaines après avoir emménagé.

Sophia a été expulsée de son appartement deux semaines après avoir emménagé Crédit : Tiktok/@sophiainsydney

L’influenceur américain a déménagé à Sydney, en Australie, pour repartir à zéro Crédit : Tiktok/@sophiainsydney

Sophia s’est retrouvée sans abri et s’est fait voler 1 000 £ de bijoux Crédit : Tiktok/@sophiainsydney

La jeune femme, qui a déménagé de Los Angeles, a déclaré que son propriétaire l’avait laissée partir après avoir découvert qu’elle avait acheté un chien.

Une Sophia visiblement en détresse a déclaré dans un clip: “Je viens de déménager [in] il y a deux semaines, et je vais devoir déménager.”

Elle a été forcée de payer quatre semaines de loyer – 1 800 £ – pour avoir rompu son bail et affirme s’être fait voler 1 000 £ de bijoux dans l’appartement de luxe.

Sophia, qui est une influenceuse à plein temps, soupçonne que son propriétaire a découvert son secret à quatre pattes en utilisant le système de caméra de l’immeuble.

“Ce bâtiment est très fou, et ils ont remarqué que j’avais un chien”, a-t-elle déclaré.

“Ça a été vraiment difficile ces dernières semaines. Je ne veux plus revivre tout ça – trouver un endroit, déménager, perdre plus de choses.

“Des moments comme celui-ci me font juste me sentir plus seul et – comme – qu’est-ce que je fais ici?”

Sophia a dû trouver une nouvelle maison à un moment où les Australiens ont du mal à louer.

“Quand le marché de la location est si ridicule à SYDNEY, de sorte que vous ne déclarez pas votre chien, puis vous êtes obligé de déménager parce que vous avez un chien”, a-t-elle déclaré en ligne.

Selon le diffuseur australien SBS, le nombre de locations abordables dans le pays est à son plus bas niveau, car les taux de vacance restent obstinément bas.

Malgré la rupture de son bail, l’agent immobilier de Sophia l’a aidée à trouver une nouvelle propriété.

Mais ses déménageurs l’ont “fantôme” le jour où elle devait déménager, la forçant à reprogrammer.

Les utilisateurs de TikTok étaient divisés sur la question.

“Désolé, c’est arrivé, Sophia ; bien que ce soit difficile en ce moment, vous semblez prospérer ici”, a écrit une personne.

“Je suis tellement désolé que cela vous soit arrivé. Vous êtes si fort ! J’envoie de l’amour”, a écrit un autre.

“Continuez à vous battre pour ce que vous voulez. C’est difficile d’être un migrant, mais l’épanouissement que vous obtenez en vivant votre vie est le meilleur”, a déclaré un troisième.

D’autres étaient moins sympathiques.

“Vous avez créé cette situation, malheureusement”, a déclaré une personne.

“C’est triste, mais les animaux de compagnie peuvent être extrêmement destructeurs, et les propriétaires méritent de connaître la vérité”, a déclaré un autre.

Sophia a été expulsée après ne pas avoir parlé de son chien à son propriétaire Crédit : Tiktok/@sophiainsydney