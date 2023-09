J’ai été expulsé de chez moi après avoir payé un loyer pendant sept ANS – mes enfants ont dû quitter l’école et j’ai perdu mon emploi

Une mère de quatre enfants a raconté comment elle a été expulsée de son domicile après avoir payé un loyer pendant sept ans.

Anyolina Diaz De Los Santos et sa famille ont vu leur vie bouleversée lorsqu’ils ont été contraints de quitter Orpington, au sud-est de Londres, en novembre de l’année dernière.

Anyolina et son mari ont été expulsés de leur domicile londonien en novembre de l’année dernière. Crédit : Anyolina/inews

Le Conseil de Bromley a proposé à la famille un logement temporaire à Dartford, dans le Kent, mais à peine cinq mois plus tard, ils ont été à nouveau expulsés lorsque le propriétaire a demandé le remboursement aux autorités locales.

La famille a ensuite dû déménager sa famille encore plus loin – dans un logement temporaire à Ashford, rapporte The i.

Et Anyolina a été obligée de retirer ses enfants de l’école parce que le trajet en train aller-retour de trois heures coûterait 45 £.

Cela signifiait que son aîné avait raté son examen de 9e année, tandis que ses plus jeunes jumeaux devaient attendre trois mois avant de pouvoir s’inscrire dans une école locale.

Elle a expliqué: « [My eldest son] est dans la même école depuis si longtemps.

« C’est très triste de voir à quel point il s’efforce de ne pas laisser cette situation affecter sa vie, mais il refuse déjà de se faire des amis. »

Pour aggraver les choses, Anyolina a été contrainte d’abandonner son travail de femme de ménage à Londres.

Et la famille se sent coupée du monde après avoir été séparée de sa communauté.

Elle a ajouté : « Vivant dans un loyer privé, nous n’avons jamais pensé que l’économie aurait un impact tel sur nos vies que nous devions dépendre de l’aide offerte par la mairie, ce que nous ne recherchons pas en tant que famille. Nous voulons vivre en paix et donner le meilleur à nos enfants.

« Même si je suis reconnaissant d’être sous un toit, je ne nie pas me voir avec tant de dettes et de dépenses, ma tête a envie d’exploser.

« Mon mari ne parle pas beaucoup, mais quand je vois son visage… je remarque de la tristesse et de l’impuissance. »

Une porte-parole du Département pour la mise à niveau, le logement et les communautés a déclaré : « Nous reconnaissons que les gens sont confrontés à des pressions dans le secteur locatif privé, c’est pourquoi nous avons présenté le projet de loi sur les locataires (réforme), qui est actuellement en cours d’examen au Parlement et qui apportera des résultats. un accord plus équitable pour les locataires et les propriétaires.

Le Sun Online a contacté le Conseil de Bromley pour commentaires.